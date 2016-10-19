– October 19, 2016

ثورة إمام بمبادئ نبي – خالد محسن الروضان

نشرت جريدة الزمان الغراء في عددها 3507 في 2010/2/2 مقاله بعنوان (ثورة امام بمبادئ نبي) للكاتب والاديب المبدع المحامي الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري، وقد نال هذا المقال قبول القراء الافاضل، وانهالت التهاني على الكاتب والاتصالات وكنت انا احدهم، والجميع عبر عن موضوعية ومتانة هذا المقال وطلب اكثر الاصدقاء من الزميل الكاتب تطوير هذا الموضوع وتوسيع مضامينه وفصوله وتحويله الى كتاب خاص في هذه المرحلة التي تحولت فيها مبادئ الحسين (ع) الى شعارات دون تطبيق ومظاهر دون تحقيق، والى نواح وبكاء دون معرفة جوهر الثورة واسبابها ومبادئها ونتائجها. واليوم تحول هذا البحث الى مؤلف كتاب يتداوله الادباء والكتاب بالبحث والتحليل. ان كتاب ثورة امام بمبائ نبي من اصدارات المحامي الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري يعد جوهرة في الفكر والعطاء تغني المكتبات وتعين كل المثقفين وطلبة العلم.. وكما يقول الكاتب (لم اجد اشرف واعظم من هذه الفرصة التي اتوج بها حياتي وشيبتي، لان الحسين (ع) هو اكبر ثورة واعظم ثائر يريد انتزاع حقوق المظلومين والمعذبين والمظطهدين في العالم من الفاسدين والمستبدين والمتسترين بالدين التقليدي الرسمي، وارسى القواعد الثابتة للنظام الانساني العالمي المتنور الخالي من تسلط المفسدين والدكتاتوريين دعاة العنصرية والطائفية والتمييز العرقي).

لقد كان الحسين شهيد الحرية والعدالة الاجتماعية وما على البشرية الا ان تقتدي وتفتخر به لانه ليس لطائفة دون اخرى وانما هو لجميع احرار وشرفاء العالم انه عطاء استشهادي اممي على طريق الحق والعدل، ونموذج ضد الظلم، ومقاوم الجور والاستبداد والفساد حتى اخر قطرة من دمه واعزز هذه الكلمات بقول الامام الحسين (ع) عندما قال (شر خصال الملوك الجبن من الاعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل في العطاء).

لقد اعتمد الكاتب اسلوب موضوعي يرتبط بالعقل وبطريقة تحليلية ترتبط بالعلم وتحليل واقعي يرتبط بفلسفة الثورة في بناء الدولة وتوسيع قاعدة الرسالة المحمدية، لقد كانت ثورة الامام الحسين (ع) ثوره للحق من حيث الحق، لم يثنه قلة الناصر وكثرة الواتر، وانطلاقاً من وصيته لاخيه محمد بن الحنفية قبل خروجه من المدينة والتي اوضح فيها طريق ثورته قائلاً (اني لم اخرج اشراً ولابطراً ولامفسداً ولاظالماً وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد أمر بالمعروف وانهي عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب (ع) فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد على هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين).

لايستطيع احد ان يتنكر لاهم ثورة انسانية في تاريخ الثورات العالمية الملتزمة لما لها من تأثير في الابعاد والقضايا الوطنية والقومية والانسانية في الوقت الحاضر فهي محيط واسع من المبادئ والمثل الادبية والاخلاقية المحمدية وياشر الكاتب حالة وجد فيها ان الذين لا تربطهم بالحسين وجده وابيه (ع) واهل بيته عليهم السلام اي علاقة عقائدية يعرفون من هو الحسين وجده وابيه (ع) اكثر من غيرهم لان الحسين هو للانسانية بسائر اديانها ومذاهبها. هذا الكتاب عابر حدود الكتب التقليدية القائمة على النواح والبكاء، واعتمد الكاتب فيه على كتب الفلاسفة والمفكرون والباحثون والمستشرقون من الغرب والشرق، ومن مفكرين العالميين العربي والاسلامي، ومن كافة المذاهب والاديان والقوميات لان هؤلاء يعرفون الحسين (ع) اكثر من غيرهم ويعرفون ثورته جاءت من اجل كل انسان انطلاقاً من مفاهيم جده وابيه ورسالته الشاملة العالمية.

محمد بن عبدالله (ص) … الرسول

الحقيقة المحمدية

علي بن أبي طالب (ع)… الرسالة

الحقيقه العلوية

الحسين بن علي بن أبي طالب… الرسول والرسالة

الحقيقة الحسينية

محمد (ص) ينقل احكام الرسالة

علي (ع) يدافع عن احكامها

الحسين (ع) الامتداد الطبيعي لابيه وجده

من أجل طلب الاصلاح في أمة جده وابيه (عليهما السلام)

محمد (ص) خاتم الانبياء

وعلي (ع) خاتم الاوصياء

والحسين (ع) خاتم الشهداء

فسلام عليك سيدي .. يا سيد شهداء اهل الجنة .. يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً

وتحيه مني للكاتب المبدع المحامي الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري الذي اتحفنا بهذا الكتاب الرائع