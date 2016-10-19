– October 19, 2016

هربشي كرد وعرب – فائز جواد

مع الانتصارات التي يسطرها رجال العراق الذي يستعيدون الموصل الحدباء ام الربيعين التي كانت تحت سيطرة اعتى واشرس عدو ارهابي على مر التاريخ الدواعش الذين نشروا الرعب والقسوة والخوف والرعب في نفوس اهلنا في الموصل وقتلوا اعشرات الابرياء من شيبها وشبابها واطفالها وسبوا نساءهم في عمليات اغتصاب وتهجير لاانساني ، والان وبعد اعلان ساعة الصفر لاستعادت ارضنا المغتصبة لتتحرر مثلما تحررت من مدن الانبار والفلوجة وباقي المدن التي كانت تحت سيطرة الارهاب الدواعش واليوم تستعيد مدن تابعة للحدباء حريتها وتتخلص من قيود الارهابيين الظلاميين لتنظم الى المدن المحررة بانتظار رفع العلم العراقي وسط مدينة الموصل نينوى ام الربيعين ليعلن العراقي القضاء على اخر معقل من معاقل الارهابيين الظلاميين الدواعش وتعود ارض العراق حرة محررة من كل دنس وعدو وطامع ، نعم رجال العراق يتقدمون بهمة وعزيمة مستمدتين من الباري عزوجل واهل بيته الاطهار ليخلصوا اهلنا في الموصل ومدنا ليحرروهم من قبضة الدواعش الاشرار ، ويقينا ان اخبار النصر الكبير التي تتناقلها وسائل الاعلام العربية والاجنبية في كل لحظة تحققت بهمة الغيارى من رجال العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وبمشاركة كافة صنوف الجيش العراقي ومساندة الحشد الشعبي والعشائري الابطال وبمشاركة فعالة من قوات البيشمركة التي تساند الجيش ورجال العراق في تحرير ارض العراق المغتصبة لتحررها ، ويقينا ان فرحة العراقيين اليوم تتضاعف مع اللوحدة والتلاحم الحقيقيين مابين العرب والاكراد بعدما اعلن القائد العام للقوات المسلحة السيد العبادي عن انضمام قوات البيشمركة البطلة بقيادة السيد البارزني ليشكلوا مع فصائل الحشد الشعبي قوة ضاربة لكل من تسول نفسه لارهاب العراقيين واحتلال مدنه الامنة وترهيب شعبه الابي نعم الوحدة التي تحققت مابين العبادي والبارزاني هي الاخرى مهدت ان يفتح السيد مقتدى الصدر بابه لكل فصائل المقاومة ويلتقي قياداتها متناسين الخلافات التي لاتخلف الا التفرقة وتزيد من قوة العدو واليوم تحققت الوحدة العراقية لنعلن للعالم اجمع ان العراق بلد موحد لايمكن ان يتقسم وسيمضي لتحرير كل شبر محتل من ارض الوطن ، ويقينا ان الكتاب والشعراء اعدوا سلتهم للكتابة في موضوع الوحدة الوطنية والتلاحم القوي والحقيقي مابين العرب والكرد وكان الشاعر والكاتب والسياسي زاهد محمد زهدي المولود عام 1930 في مدينه الحي – محافظة واسط ، كان شاعراً مبدعاً بالعامية والفصحى ومناضلاً معروفاً ، وكان له برنامج أذاعي شهير ( غيده وحمد ) خاص بالشعر الشعبي ، من خلاله ظهرت عشرات الاصوات الشعرية التي شكلت علامات بارزة في ميادين العشر والادب ، وأبدع في مجال الشعر وله دراسة في الشعر حول الملا عبود الكرخي الذي تأثر بشعره كما تأثر بمعروف الرصافي ودواوينه الشعريه : أفراح تموز ، شعاع في الليل ، حصاد الغربه ، مرافئ الشوق ، الجواهري صناجة الشعر العربي في القرن العشرين ، الاخوانيات وغنى قصائده كبار المطربين العراقيين ، ومن مؤلفاته أغنية هربشي كرد وعرب رمز النضال لحن وغناء الفنان احمد الخليل وانتشرت هذه الاغنية وقتها انتشاراً واسعاً والتي يقول مطلعها:

من تهب انسام عذبة من الشمال

على ضفاف الهور تتفتح كلوب

لوعزف بالناي راعي بالجبال

عالربابة يجاوبه راعي الجنوب

هربجي هربجي كرد وعرب رمز النضال

وهانحن اليوم نحتفل بالنصر الكبير الذي تحققه قواتنا ومن يساندها على اشرس عدو ارهابي في التاريخ ونحتفل بوحدتنا التي تجعل العراقيين من شماله الى جنوبه قلبا وروحا واحدة .