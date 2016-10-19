– October 19, 2016

معركة الموصل..زوايا مختلفة – حسين علي الحمداني

الجميع ينتظر معركة تحرير الموصل التي ابتدأت بتحرير القيارة والشرقاط وستنتهي بعون الله بتحرير الموصل بأكملها كما تم تحرير الفلوجة من قبل.

كل المعطيات الموجودة على الأرض وفي الحوارات السياسية سواء بين العراق والدول الداعمة له في معركته ضد الإرهاب،أو ما بين القوى السياسية العراقية تشير إلى إن الجميع ينتظر ساعة الصفر لبداية معركة تحرير الموصل التي ينتظرها الجميع كل بطريقته الخاصة وأهدافه المعلنة منها والسرية.

ولعلنا في ألأيام القليلة الماضية سمعنا وطالعنا الكثير من التصريحات والتوقعات حول ما بعد تحرير الموصل التي يرى البعض في هذه المعركة فرصة أخرى للنيل من السيادة العراقية أو محاولة إبقاء حالة الشد والجذب بين أطياف الشعب العراقي من جهة،ومن جهة ثانية محاولة فرض شروط حول مشـــــاركته في هذه المــــعركة من عدمها وهو الأمر الذي يعــــكس رغبة أطراف محليــــة بإبقاء الأوضاع كما هي.

الحكومة الاتحادية في بغداد ترى معركة تحرير الموصل بداية نهاية الإرهاب في العراق وهذه المعركة فيما تمثله من معاني ودلالات تعيد هذه المدينة للسيادة العراقية ووفق هذا المفهوم الوطني تسعى الحكومة لحشد دولي كبير تمثل بالحوارات التي أجراها رئيس الوزراء في نيويورك بغية تكوين حشد دولي يتناسب وحجم المعركة.

وهذا الحشد بدأت ملامحه تظهر بالبوارج الفرنسية والجنود ألأمريكان والسلاح الألماني يقابله في الجانب الثاني حشود سياسية عبر تصريحات تؤكد إن معركة الموصل لدى بعض الأطراف في العراق تعني ماهي المكاسب التي ستتحقق؟وهؤلاء ينظرون للأمر من زاوية ضيقة جدا جعلت الكثير منهم يرسم خرائط جديدة للموصل بعد تحريرها منها ما يقسمها لأكثر من محافظة ليضمن البقاء في دائرة الناخب في الموصل ، ومنهم من يجد إن ما تم تحريره من قرى من براثن”داعش”هو غنيمة لا يمكن التنازل عنها لحكومة بغداد أو حتى لحكومة الموصل المحلية ،وبالتالي هنالك من يحاول عرقلة معركة تحرير الموصل وإن كانت هنالك تفاهمات بين الحكومة وهذه ألأطراف وأبرزها الأكراد وبعض التيارات السياسية في الموصل إلا إن هذه التفاهمات هشة وغير قابلة لأن تكون هي الأمر الواقع وإن أبناء الموصل لا يمكن أن يكونوا ضحية لمرتين الأولى عند احتلال”داعش” لمدينتهم،والثانية مساومة البعض على تحرير المدينة مقابل خرائط جديدة هي عبارة عن ألغام موقوتة تنفجر في أية لحظة. من هنا نجد إن معركة تحرير الموصل ليست عسكرية فقط،بل سياسية تتداخل فيها أجندات كثيرة وهي تأتي في توقيتات مهمة ومعقدة في ظل حالة التشابك الكبيرة في الشرق ألأوسط سواء في سوريا أو اليمن وحالة الانهيار الكبير الذي يتعرض له التنظيم الإرهابي والضربات القوية التي وجهت له سواء من قبل سوريا والعراق بوصفهما الأكثر تضررا من الإرهاب أو روسيا وأمريكا ومن معهما من دول العالم.