– October 19, 2016

رؤية مختلفة – طارق الكناني

مع انطلاق عمليات تحرير الموصل تصاعدت حدة الانفجارات في بغداد وضواحيها، وربما تصل إلى المحافظات الأخرى التي اتخذت بدورها احتياطات امنية كبيرة لمنع حدوث هذه الإنفجارات ،وتزامنت معها أيضا ارتفاع حدة التساؤلات التي تطرح وبشكل شبه مؤكد من قبل البعض حول مرحلة ما بعد داعش، فالبعض يقول أن هناك صراعات داخلية ستحدث وكأن يكون صراع سني سني وصراع شيعي شيعي وصراع كردي كردي ،ويذهب البعض إلى ضرب المعادلات المطروحة في بعضها البعض ،ولكن لم يقل أحد لنا ماطبيعة هذا الصراع الذي سيحدث ، هل هو صراع فكري أم صراع عسكري باعتبار أن الفصائل التي تقاتل داعش هي بالأساس فصائل مسلحة وميليشيات تم تحجيمها في فترة ولاية المالكي ولم يقل أحد ماهو سبب هذا الصراع ، كثيرة هي الطروحات التي استمعنا اليها منذ المباشرة بالتخطيط لتحرير الموصل ولحد الآن ،وكلما اقترب موعد بدء العمليات تزداد معه التوقعات والتكهنات ،والكل يدّعي أن تصوراته تعتمد بشكل رئيسي على دراسة الوضع العام بشكل علمي ودقيق ودراسة المشهد السياسي العراقي من المعطيات التي حصل عليها المحللون خلال فترة اربعة عشر عام من التغيير .

المراقب الذي يريد دراسة الوضع العراقي لايمكنه أن ينظر للوضع العراقي بمعزل عن المحيط الإقليمي وما يجري على الساحة الإقليمية من متغيرات حادة، واختلاف في المواقف والتحالفات الجديدة التي تحدث منها العلنية ومنها السرية ، إذاً لابد لنا أن ننظر بشكل موضوعي لكل مايجري على الساحة الإقليمية حتى نقدر أن نرسم توقعاتنا لما سيجري بالعراق في الفترة القادمة ولايمكننا الإعتماد على المخزون المعلوماتي للفترة الماضية دون النظر إلى هذه التطورات التي تتوالى وبوتيرة عالية ،فمثلا التحالفات السعودية المصرية قد انتهت وعاد التحالف التركي القطري السعودي كوحدة واحدة، الخضوع التركي للدب الروسي والابتعاد الأمريكي عن الأتراك وخصوصا بعد الإنقلاب المزعوم وعمليات التصفيات التي قام بها حزب العدالة والتنمية ، تصويت الكونغرس الأمريكي على قانون أقامة الدعاوى ضد المملكة السعودية وقد تصل غراماتها إلى ترليون وثلاثمئة مليار دولار كبداية والمطالبة الدولية بإيقاف تسليح السعودية ،وإدانة العدوان السعودي على اليمن واتهامها بارتكابها جرائم حرب ،وابادة جماعية.

كل هذه المتغيرات وربما الكثير مما لم نذكره سيكوّن لنا تصورات واضحة عما سيجري في دول المنطقة ومن ضمنها العراق ،فما حصل في العراق قد يصل إلى هذه الدول ،وبشائره لاحت فتركيا والسعودية هما من سيشهدان مرحلة مابعد داعش فانسحاب هذه الفصائل المسلحة التي سلحتها السعودية والنفط الخليجي سيرتد حتما عليها والدعم التركي غير المحدود لداعش ستدفع ثمنه تركيا قريبا جداً، والدب الروسي لم ينس بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية وإعدام أحد طياريها. لربما التحليق بالتوقعات داخل حدود البلد قد تكون تحليلات ضعيفة لا أساس لها فالشارع العراقي خاض صراعاً ايديولوجيا خلال 14 عاماً منذ حدوث التغيير وهذا الصراع كان كافيا ليدرك العراقيون إن العراق يسعهم جميعا ولامجال للتقسيم والمحاصصة الطائفية.