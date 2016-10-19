– October 19, 2016

البديل المناسب عن إجازة الخمس سنوات – فـلاح المرسومي

لقد كثر الحديث وتنوع وتشعب بحق قرار أو قانون منح الموظفين إجازة اعتيادية مدتها خمس سنوات براتب تام من دون المخصصات بناءً على طلبهم وبموافقة الوزير ، فقد أجمع غالبية المتحدثين بكونه قانوناً سلبياً ونستطيع أن نعلق بأنه فعلاً كذلك لما يحمله من أضرار على الموظف والوظيفة والحياة العامة بشكل عام لما فيه من مغالطات تضر بالغاية التي ارادها المشرع في تشريعه هذا القانون ، منها أن الاجازة لا يمكن الرجوع عنها حين الانفكاك للتمتع بها إلا بانقضاء آخر يوم منها على الرغم من أن هذه الإجازة لا توفر مردود مالي يفيد خزينة الدولة بل هي تساعد بجانب آخرعلى زيادة في البطالة المتفشية كون الموظف المجاز بالتأكيد سيزاحم العاطلين أصلاً الذين لا تستوعبهم الدولة في القطاع العام ولا في المختلط ولا في الخاص ونسبتهم واعدادهم هائلة بين فئة الشباب خاصة وفئة الاعمار الاخرى ويؤكد ذلك البيان الذي صدر مؤخراً عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يشير فيه الى أن أعداد العاطلين المسجلين على طلب الاشتغال بلغ لغاية 31/ 8/2016 أكثر من 57 الف عاطل يضاف لهم ما سبق وما سيلحق بهذا التاريخ ، هذا لما يتعلق بالموظف على ملاك الوظيفة العامة ، أما الموظف ممن هو بدرجة خاصة والمدراء العامون والذين يحصلون على الإجازة بموافقة رئيس مجلس الوزراء على وفق ( أ/ أولاً ) من القانون فان الاجازة لا توفر مردود مالي على الإطلاق بكون الموظف الذي سيحل محله بالمنصب سيتقاضى المخصصات التي ستقطع من الذي سبقه ولا أدري أن كانت الحاجة غير موجودة لبقاء مثل هكذا صاحب درجة فلماذا لا يحال الى التقاعد بدلاً من منحه الإجازة إلا اذا كانت الغاية منها في نفس طالبه اكمال المدة القانونية للإحالة الى التقاعد حيث الاجازة الطويلة وبراتب تام تساعد قانوناً على أكمال هذه المدة حتى لو قضاها في الخارج ومن هؤلاء مدراء عاميين أو معاونين ومن هم بدرجات أدنى كثر هم أشبه بالعاطلين وزيادة على الملاك ، وفيما يتعلق بتأثير الإجازة على الوظيفة فان ضررها مزدوج عليها وعلى الموظف حيث أن الموظف الذي يرغب بالتمتع بالإجازة هو بالتأكيد من الموظفين العاملين بدوائر تكثر فيها مراجعات ومعاملات المواطنين ويسبب هذا للموظفين في الغالب وكما نلمسه ارهاقاً طالما ينعكس سلباً على الدائرة وجهودها وعلى الوظيفة وعلى المراجعين لتواصل أداؤه من بدء يوم العمل لحين انتهائه بالمقابل فأن مخصصاته التي سيخسرها حين تمتعه بالإجازة لا تشكل شيئاً إزاء راحته أو بما سيعوضه من عمل خاص وبهذا كما أسلفنا سيزاحم العطلة او الذين يعملون لحسابهم على خلاف الموظف الذي ينتسب لدائرة مخصصاته فيها متنوعة ونسبتها عالية من الراتب الاسمي أو تكاد تكون ضعف الراتب اضافة الى أن ساعات دوامه في انجاز واجباته تتراوح بين النصف ساعة والساعة بالكثير وهذا التشخيص قد جاء من على لسان السيد المستشار الاقتصادي للسيد رئيس مجلس الوزاء قبل أكثر من عام ونصف ومثل هؤلاء الموظفين سوف لن نجد أحداً منهم يتقدم بطلب التمتع بهذه الإجازة وان لم تكن الطلبات معدومة فانها ستكون بادنى عدد في الدائرة الواحدة من هذه الدوائر وربما وكما قلنا أن الاجازة سيستفيد منها العائدون للخدمة الوظيفية أو المعينين على وفق قرارات خاصة الغرض منها إكمال المدة القانونية للحصول على الراتب التقاعدي والفائدة الاكثر فيه ربما تكون للعنصر النسوي حيث تجد المرأة بالاجازة منفذاً لتفرغها لشؤون البيت ، ولما كان القرار ليس له أية مردوات مادية تعزز الموازنة الاتحادية على خلاف الأضرار المعنوية التي سيتركها القانون المذكور فأن الدولة أمامها ما يمكن أن تحقق نوعاً كبيراً في التقدم بالحياة الوظيفية والاجتماعية والنمو الاقتصادي من خلال قيامها بما يأتي : إعادة تشغيل الشركات والمعامل الانتاجية والصناعية المنتشرة في العاصمة والمحافظات والعاطلة والمتوقفة عن العمل منذ عام 2003 وبإعادة توزيع الموظفين على قاعدة الحاجة الحقيقة للملاك العامل في كل دوائر الدولة من أعلى سلطة الى أقل مستوى في حجم العمل وعلى وفق التخصص الوظيفي حيث الكثير من الدوائر تعاني من الترهل في الملاك على خلاف دوائر أخرى مهمة في عطائها الخدمي والانساني تعاني النقص الشديد في ملاكها وأخيراً فأن مراجعة قانون التقاعد المدني النافذ ضرورة ملحة كونه يتطلب التعديل بما يسمح للموظف طلب الإحالة الى التقاعد بعد اكمالة خدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون النظر الى العمر .