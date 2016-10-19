– October 19, 2016

نبض القلم

نينوى تعزز وحدة العراق – طالب سعدون

لا يختلف إثنان أن داعش صفحة أخرى من صفحات الدمارالذي حل بالعراق بعد الاحتلال الامريكي الغاشم ، وقد فعلت فعلها التخريبي في الارض التي طالتها أقدامها ، ولم تكن قد وصلت اليها ألة الدمار الامريكية في حينها…

ورغم هذا الدمار ، والتضحيات الكبيرة في الارواح والممتلكات والمعاناة الانسانية القاسية ، منذ أن فُتحت هذه الصفحة باحتلال أرض أم الربيعين – الموصل – وتوسعها بسرعة الى مناطق اخرى لكن هناك يقين لدى العراقيين بأن هذه الصفحة لن تنال من وحدتهم ، لانها ( ظاهرة غريبة ) وشاذة … هذا وغيره كنت قد تناولته في مقالات عديدة في ( الزمان ) ، سواء بعد إحتلال الموصل والمدن الاخرى ، أو بعد تحرير المناطق المحتلة في المعارك الاخيرة ، او خلال الاستعدادات لمعركة تحرير الموصل ..

ولكن في الوقت نفسه كان هناك حذر وتوجس من أن تفتح الخلافات السياسية التي كانت ( عنوان المرحلة ) صفحات أخرى تصب في الهدف نفسه ، وربما هي أشد خطورة على وحدة العراق ، إن لم تكن هناك ارادة سياسية لتعزيز هذه الوحدة المتجذرة في الضمائر قبل الارض ، وغلق المنافذ التي يمكن أن يتسلل أعداء العراق من خلالها ، ويكون هناك اجماع وطني على وحدة العراق ، وافشال محاولات النيل منها …

وجاءت معركة الموصل ، وهي المعركة الأكبر والاقوى الى الأن لتعزز اليقين باصالة العراقيين ، وتطلعهم لانهاء هذه الصفحة ، لكنها في الوقت نفسه وضعت السياسيين أمام امتحان كبير في مدى الرغبة والقدرة في الحفاظ على وحدة العراق ، والموصل هي البداية ، ومنها سيكون الانطلاق الى أمام ، وبعكسه سيكون الرجوع الخلف أكثر لا سمح الله …

ولهذه الاسباب حظيت معركة الموصل بخلاف المعارك الاخرى بمباركة شعبية وسياسية أكبر من مختلف الجهات ، ومتابعة اعلامية واسعة تعدت حدود العراق والمنطقة الى العالم كله …وتلك الامنيات مقرونة بدعاء بأن تغلق هذه الصفحة الغريبة نهائيا ، ويكون فك اسر نينوى واهلها البوابة لتعزيز الوحدة الوطنية تحت راية العراق الواحد ، أرضا وشعبا ، ونبذ الخلافات وتبديد المخاوف وتداعيات ما بعد التحرير مما تحمله من تحديات ومهمات ، بتغليب المصلحة العامة على المصلحة ( المكوناتية ) والحزبية والفئوية الضيقة وتكون إيذانا ببدء مرحلة جديدة للسلام تمتد باثارها الايجابية خارج جغرافية الموصل وحدود العراق ، بعد ازالة هذا الكابوس الذي استمر مدة ليست بالقصيرة في حسابات الالم والحزن والتشرد والحرمان والخراب ……

وهناك سؤال كثيرا ما تردد والى الأن يتردد ….وماذا بعد تحرير الموصل…؟..

أن العنوان الرئيس لما بعد تحرير الموصل يجب ان يكون وحدة نينوى اداريا وسياسيا ، وبقائها على وضعها قبل الاحتلال عام 2003 ، محافظة موحدة لكل مكوناتها وان لا تكون المعاناة وما اصاب بعض المكونات منها سببا لتجزئتها ، تحت مسميات كثيرة قد تبدو مشروعة ودستورية ، ودق اسفين الخلاف بين مكوناتها عندما تغيب روح الاخوة والتسامح …

وهذا واجب وطني كبير ومهمة ستراتيجية صعبة لا تقل اهمية عن الفعل العسكري رغم مخاطره الكبيرة وتضحياته المعمدة بالدم ….وأهل الموصل أهل له ….

وهنا يأتي دور مجلس النواب في تحمل مسؤوليته الكبيرة بعد انتهاء المعركة العسكرية – التي تشير مطالعها الى أنها تحقق اهدافها وتسير وفق ما مرسوم لها ، وان تستغرق وقتا طويلا لاسباب منها طبيعة المحافظة الجغرافية والثقل السكاني – وهذا الدور يكون مكملا لما سبق أن أصدره المجلس مؤخرا بان تبقى نينوى بكامل حدودها الادارية بما كانت عليه قبل الاحتلال ، من خلال اصدار قرار أخر يعد مكملا لقراره اعلاه وملزما ، وذلك بالعمل على تشكيل مجلس للمحافظة لفترة انتقالية بالتعيين ، لحين اجراء الانتخابات المحلية ، وفضح الدعوات التي تصدر من هنا وهناك ، بما فيها من بعض النواب باقامة اقليم ، وتجزئة محافظة نينوى الى محافظات جديدة ، ووضع خطة للاعمار تناسب حجم الدمار ومعاناة المواطنين تحت الاحتلال والنزوح ومكانة نينوى التاريخية ….

أن تحرير الموصل ووحدتها تعزز وحدة العراق وسيادته ، بعد أن جعلته داعش ساحة مفتوحة امام الجميع تحت حجة التحالفات ، او المساعدات للقضاء عليها ، أوتنفيذ عمليات دون الرجوع للدولة المركزية …

أن أي ظاهرة غريبة تفرض بالقوة لا يمكن أن تصمد طويلا ، لانها لن تجد لها اجواء ملائمة ، أو ملاذا أمنا تحتمي به ، أو تنمو في ظله ، ولذلك نهايتها محسومة لا محالة ، وان كانت قاسية على ضحاياها ، أوشاذة في اساليبها ، ومؤلمة في معاناتها على من تعرض لها ..

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كلام مفيد :

ليست البقرة الاقوى خوارا ، هي الاكثر مدرارا ( حكمة ).