رئيس المخابرات المصرية الى الرياض لاستكمال مباحثات رأب الصدع

– October 19, 2016

‭ ‬مصادر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للإخوان‭ ‬فوق‭ ‬أراضيها‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬فيه‭ ‬التراشق‭ ‬الاعلامي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬بدأت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الرسمية‭ ‬جهوداً‭ ‬مكثفة‭ ‬لرأب‭ ‬صدع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،حيث‭ ‬غادر‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬برئاسة‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القحطاني‭ ‬مستشار‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أاجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسئوبين‭ ‬المصريين‭ ‬حول‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭ ‬والتنسيق‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬فى‭ ‬الساعات‭ ‬القادمة‭ ‬وفد‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬فوزي‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬لاحتواء‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ . ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬في‭ ‬السعيد‭ ‬الاوندي‭ ‬الباحث‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬تفاقم‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ومعاقبة‭ ‬السعودية‭ ‬مصر‭ ‬اقتصاديا‭ ‬،واكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬بوزارة‭ ‬البترول‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بديلا‭ ‬للسعودية‭ ‬فى‭ ‬توريد‭ ‬النفط‭ ‬لمصر‭ ‬وان‭ ‬ازمة‭ ‬توريد‭ ‬نفط‭ ‬ارامكو‭ ‬مؤقتة‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مكرم‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬نقيب‭ ‬الصحفيين‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬اشترطت‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بنقل‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬لمصر‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬نقل‭ ‬الجزيرتين‭ ‬للسعودية‭ ‬يتطلب‭ ‬ايضا‭ ‬موافقة‭ ‬اسرائيل‭ ‬وان‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬للاسراع‭ ‬بأتفاقية‭ ‬تسليم‭ ‬الحدود‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬كان‭ ‬شجاعا‭ ‬باعلانه‭ ‬سعودية‭ ‬الجزيرتين‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخري‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اخوانية‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬المرشد‭ ‬المؤقت‭ ‬محمود‭ ‬عزت‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬ودولا‭ ‬خليجية‭ ‬ليس‭ ‬بينها‭ ‬الامارات‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاخوان‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬اثارت‭ ‬العملية‭ ‬الواسعة‭ ‬التى‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬وادت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬قريبا‭ ‬ضد‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الى‭ ‬المطالبة‭ ‬باعلان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬فى‭ ‬البلاد‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬يحي‭ ‬كدواني‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬والامن‭ ‬القومي‭ ‬بمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬هى‭ ‬الحل‭ ‬الامثل‭ ‬للوضع‭ ‬الحالي‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬للضغوط‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬انور‭ ‬الشادات‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬العاجزة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‭ ‬او‭ ‬حرض‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تحرك‭ ‬داخلي‭ ‬لاعادة‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬استراتيجية‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاتة‭ ‬قال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شيوخ‭ ‬القبائل‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬يمكنة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬حلقة‭ ‬غامضة‭ ‬فى‭ ‬الموضوع‭ ‬وقالوا‭ ‬ان‭ ‬الفساد‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬تهريب‭ ‬الاسلحة‭ ‬وطالبوا‭ ‬بمنع‭ ‬استخدام‭ ‬الدراجات‭ ‬البخارية‭ ‬وعربات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬لمنع‭ ‬التكفريين‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬خلف‭ ‬احد‭ ‬قادة‭ ‬ماشيخ‭ ‬سيناء‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬قبيلة‭ ‬واحدة‭ ‬تاوي‭ ‬الارهابيين‭ ‬وان‭ ‬عدد‭ ‬الارهابيين‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬250‭ ‬شخصا‭.‬

‭ ‬وطالب‭ ‬الشيخ‭ ‬خلف‭ ‬السيسي‭ ‬بعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬حاسمة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭. ‬فيما‭ ‬ارجع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬فى‭ ‬العملية‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسيناء‭ ‬يثبت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬لتلك‭ ‬الجماعات‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬