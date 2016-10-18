فرنسا:إجتماع دولي لمناقشة المستقبل السياسي للموصل والمعركة قد تستمر شهوراً

– October 18, 2016

مسؤول‭ ‬كردي‭:‬معلوماتنا‭ ‬الموثوقة‭ ‬تؤكد‭ ‬وجود‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬وخبير‭ ‬متفجراته‭ ‬داخل‭ ‬المدينة

باريس‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬اسابيع‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬اشهر‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬بازيس‭ ‬غدا‭ ‬اجتماع‭ ‬دولي‭ ‬لمناقشة‭ ‬وضع‭ ‬الموصل‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ . ‬وقال‭ ‬لورديان‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬معرض‭ ‬صناعات‭ ‬الدفاع‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬يورونافال‮»‬‭ ‬في‭ ‬بورجيه‭ ‬قرب‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬انها‭ ‬معركة‭ ‬ستكون‭ ‬طويلة،‭ ‬وليست‭ ‬حرباً‭ ‬خاطفة‭. ‬وستستمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬عدة‭ ‬اسابيع‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬لاشهر‮»‬‭. ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬تضم‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تعني‭ ‬مسألة‭ ‬طويلة‭ ‬الامد،‭ ‬عدة‭ ‬اسابيع‭ ‬او‭ ‬ربما‭ ‬عدة‭ ‬اشهر‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬الاهمية‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وخصوصا‭ ‬فرنسا‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬انها‭ ‬بؤرة‭ ‬عدونا‭. ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬والرقة‭ (‬سوريا‭) ‬دبرت‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬وقعنا‭ ‬ضحايا‭ ‬لها‭ ‬وتدبر‭ ‬خطط‭ ‬اخرى‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬ضربهم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سنفعله‭ ‬مع‭ ‬العراقيين‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬لودريان‭ ‬بانه‭ ‬سيجتمع‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬لمناقشة‭ ‬سير‭ ‬العمليات‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬اعداد‭ ‬ما‭ ‬سيجري‭ ‬بعد‭ ‬المعركة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬ايرلوت‭ ‬اعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬والعراق‭ ‬سينظمان‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬اجتماعا‭ ‬وزاريا‭ ‬بحضور‭ ‬عشرين‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬لتحضير‭ ‬المستقبل‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬للموصل‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا،‭ ‬هي‭ ‬لدعم‭ (…) ‬القوات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬في‭ ‬المعركة،‭ ‬هي‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والبشمركة‮»‬‭ ‬اي‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭. ‬واقتحم‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لانطلاق‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ . ‬وقالت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قطعات‭ ‬الفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬الجنوب‭ ‬الغربي‭ ‬لقضاء‭ ‬الحمدانية‮»‬‭.‬والحمدانية‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬كذلك‭ ‬اسم‭ ‬قرقوش‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬الاقضية‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬الاقلية‭ ‬المسيحية‭ ‬و‭ ‬قالت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬قرية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬لاستعادة‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬كبير‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وانفجرت‭ ‬سيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تفجيرها‭ ‬أم‭ ‬انفجرت‭ ‬بسبب‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭. ‬وقال‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬المسؤول‭ ‬الكردي‭ ‬الكبير‭ ‬إن‭ ‬العمليات‭ ‬الأولى‭ ‬نجحت‭ ‬بفضل‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ومقاتلي‭ ‬البشمركة‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬بخروج‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬قرى‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل‭. ‬وقال‭ ‬زيباري‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬إن‭ ‬داعش‭ ‬مشوشة‭ ‬ويتوقع‭ ‬الهجوم‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬أو‭ ‬الغرب‭ ‬أو‭ ‬الشمال‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المهاجمة‭ ‬دخلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هجوما‭ ‬مثيرا‭ ‬على‭ (‬مدينة‭) ‬الموصل‭ ‬ذاتها‭ ‬بل‭ ‬سيكون‭ ‬حذرا‭ ‬للغاية‭. ‬إنها‭ ‬عملية‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطرة‭ ‬كبيرة‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭.‬‮»‬وقال‭ ‬زيباري‭ ‬إنه‭ ‬وفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬مخابراتية‭ ‬‮«‬جديرة‭ ‬بالثقة‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬وخبير‭ ‬المتفجرات‭ ‬فوزي‭ ‬علي‭ ‬ما‭ ‬زالا‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬استعداد‭ ‬التنظيم‭ ‬لمقاومة‭ ‬صلبة‭.‬وأفادت‭ ‬بيانات‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭- ‬وهما‭ ‬يقاتلان‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭- ‬بأن‭ ‬20‭ ‬قرية‭ ‬جرى‭ ‬استعادتها‭ ‬شرقي‭ ‬وجنوبي‭ ‬وجنوب‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل‭ ‬بحلول‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ . ‬

وقال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬القوات‭ ‬المعادية‭ ‬لهم‭ ‬بعشر‭ ‬هجمات‭ ‬انتحارية‭ ‬وإن‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬حاصرت‭ ‬خمس‭ ‬قرى‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬الجانبان‭ .‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬القوات‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و50‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬فيما‭ ‬وصفه‭ ‬مسؤولون‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬تحضيرية‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواقع‭ ‬القوات‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬أكبر‭ ‬يتم‭ ‬خلاله‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬قمم‭ ‬التلال‭ ‬والمعابر‭ ‬وتقاطعات‭ ‬الطرق‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭.‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬وثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬متشدد‭ ‬يتحصنون‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بينما‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬لطردهم‭ ‬بنحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬والمقاتلين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬القبائل‭ ‬السنية‭.‬وانتشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬دعم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وكندا‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭. ‬ويهاجم‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجبهتين‭ ‬الجنوبية‭ ‬والجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تشن‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭.‬وقالت‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬أيضا‭ ‬شمالي‭ ‬وشمال‭ ‬شرقي‭ ‬المدينة‭ ‬إنها‭ ‬أمنت‭ ‬‮«‬شريطا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬لمسافة‭ ‬80‭ ‬كيلومترا‭ ‬بين‭ ‬إربيل‭ ‬والموصل‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬بالسيارة‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭.‬

وقالت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬إنها‭ ‬أقامت‭ ‬خمسة‭ ‬مخيمات‭ ‬تستوعب‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وتعتزم‭ ‬إنشاء‭ ‬ستة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القادمة‭ ‬تستوعب‭ ‬120‭ ‬ألفا‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأعداد‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬نزوحها‭.‬وأثارت‭ ‬المعركة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬بدافع‭ ‬الانتقام‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬طائفية‭ ‬وعرقية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تسترد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ودعت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬المليشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬خارج‭ ‬الموصل‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬العربية‭ ‬السنية‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ستتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬أفعال‭ ‬الجماعات‭ ‬الشيعية‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬رسميا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لوثر‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تبرير‭ ‬للإعدام‭ ‬بدون‭ ‬محاكمة‭ ‬والاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬والتعذيب‭ ‬أو‭ ‬الاعتقال‭ ‬التعسفي‭.‬