فرنسا:إجتماع دولي لمناقشة المستقبل السياسي للموصل والمعركة قد تستمر شهوراً
مسؤول كردي:معلوماتنا الموثوقة تؤكد وجود زعيم داعش وخبير متفجراته داخل المدينة
باريس – أربيل – الزمان
بغداد – كريم عبد زاير
حذر وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان الثلاثاء من ان معركة استعادة مدينة الموصل العراقية من ايدي تنظيم داعش يمكن ان تستمر «عدة اسابيع او حتى اشهر». فيما يعقد في بازيس غدا اجتماع دولي لمناقشة وضع الموصل السياسي بعد القضاء على داعش . وقال لورديان خلال زيارة الى معرض صناعات الدفاع البحرية «يورونافال» في بورجيه قرب باريس «انها معركة ستكون طويلة، وليست حرباً خاطفة. وستستمر لفترة طويلة، عدة اسابيع او حتى لاشهر». وحذر من ان «مدينة تضم مليون ونصف مليون نسمة تعني مسألة طويلة الامد، عدة اسابيع او ربما عدة اشهر». واكد الوزير الفرنسي على الاهمية التي يوليها التحالف الدولي وخصوصا فرنسا لدعم القوات العراقية من اجل استعادة الموصل. وقال «انها بؤرة عدونا. انطلاقا من الموصل والرقة (سوريا) دبرت الاعتداءات التي وقعنا ضحايا لها وتدبر خطط اخرى». وتابع «لذلك يجب ضربهم وهذا ما سنفعله مع العراقيين بدعم من التحالف». وذكر لودريان بانه سيجتمع مع نظرائه في التحالف ضد تنظيم داعش بمن فيهم الاميركي اشتون كارتر في 25 تشرين الاول/اكتوبر في باريس «لمناقشة سير العمليات». واضاف انه يجب ايضا «اعداد ما سيجري بعد المعركة». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلوت اعلن الثلاثاء ان فرنسا والعراق سينظمان الخميس في باريس اجتماعا وزاريا بحضور عشرين دولة «لتحضير المستقبل السياسي» للموصل بعد الهجوم. وقال لودريان ان «قوات التحالف مثل فرنسا، هي لدعم (…) القوات الموجودة على الارض، في المعركة، هي القوات العراقية والبشمركة» اي المقاتلين الاكراد. واقتحم الجيش العراقي الثلاثاء قضاء الحمدانية الذي يبعد 15 كيلومترا جنوب شرق الموصل في اليوم الثاني لانطلاق العملية العسكرية . وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان مقتضب ان «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي تسيطر على جهة الجنوب الغربي لقضاء الحمدانية».والحمدانية الذي يطلق عليه كذلك اسم قرقوش هو احد الاقضية التي تقطنها الاقلية المسيحية و قالت القوات المسلحة التي تسعى لاستعادة الموصل الثلاثاء إنها سيطرت على نحو 20 قرية على مشارف المدينة في الساعات الأربع والعشرين الأولى من عملية لاستعادة آخر معقل كبير لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وانفجرت سيارة ملغومة خلال القتال لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم تفجيرها أم انفجرت بسبب إطلاق نار. وقال هوشيار زيباري المسؤول الكردي الكبير إن العمليات الأولى نجحت بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية ومقاتلي البشمركة مما سمح بخروج مقاتلي التنظيم من تسع أو 10 قرى شرقي الموصل. وقال زيباري في حديث لرويترز «إن داعش مشوشة ويتوقع الهجوم عليها من الشرق أو الغرب أو الشمال» في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن القوات المهاجمة دخلت الثلاثاء مرحلة جديدة. وقال «لن يكون هجوما مثيرا على (مدينة) الموصل ذاتها بل سيكون حذرا للغاية. إنها عملية تنطوي على مخاطرة كبيرة لكل الأطراف.»وقال زيباري إنه وفقا لتقارير مخابراتية «جديرة بالثقة» فإن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وخبير المتفجرات فوزي علي ما زالا داخل المدينة مشيرا إلى استعداد التنظيم لمقاومة صلبة.وأفادت بيانات صدرت من الجيش العراقي وقوات البشمركة- وهما يقاتلان جنبا إلى جنب للمرة الأولى- بأن 20 قرية جرى استعادتها شرقي وجنوبي وجنوب شرقي الموصل بحلول الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء .
وقال تنظيم الدولة الإسلامية أمس الاثنين إن مقاتليه استهدفوا القوات المعادية لهم بعشر هجمات انتحارية وإن تلك القوات حاصرت خمس قرى فقط دون أن تتمكن من السيطرة عليها. ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل من صحة أي من التقارير التي أوردها الجانبان .
وما زالت القوات المتقدمة على بعد يتراوح بين 20 و50 كيلومترا من الموصل فيما وصفه مسؤولون بأنه «عملية تحضيرية» لتعزيز مواقع القوات قبل تنفيذ هجوم أكبر يتم خلاله الاستيلاء على قمم التلال والمعابر وتقاطعات الطرق ذات الأهمية.ويعتقد أن ما بين أربعة وثمانية آلاف متشدد يتحصنون في الموصل بينما يقدر عدد القوات التي تم إعدادها لطردهم بنحو 30 ألف فرد من الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية والمقاتلين من رجال القبائل السنية.وانتشر أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في مهام دعم إلى جانب قوات من فرنسا وبريطانيا وكندا ودول غربية أخرى. ويهاجم الجيش العراقي الموصل من الجبهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية في حين تشن قوات البشمركة هجومها على الجبهة الشرقية.وقالت قوات البشمركة التي انتشرت أيضا شمالي وشمال شرقي المدينة إنها أمنت «شريطا كبيرا» من الطريق الذي يمتد لمسافة 80 كيلومترا بين إربيل والموصل التي تبعد نحو ساعة بالسيارة إلى الغرب.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها أقامت خمسة مخيمات تستوعب 45 ألف شخص وتعتزم إنشاء ستة أخرى في الأسابيع القادمة تستوعب 120 ألفا لكن هذا لن يكون كافيا لمواجهة الأعداد التي يتوقع نزوحها.وأثارت المعركة مخاوف من القتل بدافع الانتقام على أسس طائفية وعرقية في الأراضي التي تسترد من تنظيم داعش ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى أن تظل المليشيات الشيعية المسلحة المدعومة من ايران خارج الموصل ذات الأغلبية العربية السنية.
وقالت إن الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد ستتحمل مسؤولية أفعال الجماعات الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي والتي تعتبر رسميا جزءا من القوات المسلحة العراقية. وقال فيليب لوثر من منظمة العفو «لا يمكن أن يكون هناك تبرير للإعدام بدون محاكمة والاختفاء القسري والتعذيب أو الاعتقال التعسفي.