الخارجية المصرية لـ (الزمان): زيارة الوفد السوري أمنية الأهداف

– October 18, 2016

دحلان‭ ‬يفجر‭ ‬أزمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬والقاهرة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬أمني‭ ‬سوري‭ ‬للقاهرة‭ ‬ليست‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬لان‭ ‬مصر‭ ‬ملتزمة‭ ‬بقرار‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬باستمرار‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬السوري‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭. ‬وتوقع‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬الامني‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬توتير‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬التى‭ ‬غاب‭ ‬وفدها‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬حول‭ ‬اعداد‭ ‬الائمة‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬الاقليات‭ ‬الاسلامية‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬عمرو‭ ‬موسي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬ان‭ ‬ازمة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬ليست‭ ‬راجعة‭ ‬الى‭ ‬تصويت‭ ‬مصر‭ ‬لصالح‭ ‬القرار‭ ‬الروسي‭ ‬ولكن‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬تراكمات‭ ‬سابقة‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاتة‭ ‬دعا‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬عبد‭ ‬الحفيظ‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬احمد‭ ‬القطان‭ ‬الى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسماء‭ ‬الاعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬دفعت‭ ‬لهم‭ ‬السعودية‭ ‬رشاوي‭ . ‬وانتقد‭ ‬رامي‭ ‬حسين‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاستشارات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الاعلاميين‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بافتقارهم‭ ‬للتحليل‭ ‬الموضوعي‭ ‬وتذبذب‭ ‬مواقفهم‭ ‬فبعد‭ ‬ان‭ ‬كانوا‭ ‬يمدحون‭ ‬السعودية‭ ‬انقلبوا‭ ‬عليها‭ ‬فجاة‭ ‬فيما‭ ‬تفجرت‭ ‬ازمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬ومصر‭ ‬اثر‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬المركز‭ ‬القومي‭ ‬لدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬لشخصيات‭ ‬فلسطينية‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬القيادي‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬للتحدث‭ ‬عن‭ ‬الاوضاع‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬تدخلا‭ ‬فى‭ ‬شئونها‭ .‬

وقال‭ ‬امين‭ ‬مقبول‭ ‬امين‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭( ‬الزمان‭) ‬انه‭ ‬لم‭ ‬توجه‭ ‬الدعوة‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،

‭ ‬فيما‭ ‬اصدر‭ ‬امناء‭ ‬سر‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬اوروبا‭ ‬بيانا‭ ‬هاجمت‭ ‬فيه‭ ‬المؤتمر‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬تدخلا‭ ‬فى‭ ‬الشان‭ ‬الداخلية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تحت‭ ‬ذرائع‭ ‬الاصلاح‭ ‬وان‭ ‬الداعين‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يمثلون‭ ‬رموز‭ ‬الفساد‭ ‬،ودعا‭ ‬البيان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬المهزلة‭ ‬ورفع‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬الايادي‭ ‬العابثة‭ ‬بالشأن‭ ‬الفلسطيني‭.‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬علق‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬شاكر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امناء‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬منحازة‭ ‬لفصيل‭ ‬على‭ ‬فصيل‭ ‬اخر‭ ‬ولكنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬اراء‭ ‬كافة‭ ‬الفصائل‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬تتدخل‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬لاية‭ ‬دولة‭ ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬فى‭ ‬مناصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلطسنية‭ ‬واضافت‭ ‬النائبة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬تجاة‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬والمقربة‭ ‬من‭ ‬دحلان‭ ‬والتى‭ ‬شاركت‭ ‬فى‭ ‬المؤتمر‭ ‬ان‭ ‬الدعوات‭ ‬وجهت‭ ‬لكل‭ ‬المهتمين‭ ‬بالقضية‭ ‬وليست‭ ‬فقط‭ ‬لانصار‭ ‬دحلان‭ ‬وان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬شارك‭ ‬فى‭ ‬المؤتمر‭ ‬