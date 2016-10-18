الخارجية المصرية لـ (الزمان): زيارة الوفد السوري أمنية الأهداف
دحلان يفجر أزمة جديدة بين حركة فتح والقاهرة
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية ل (الزمان) ان زيارة وفد أمني سوري للقاهرة ليست مرتبطة بعودة العلاقات بين مصر وسوريا لان مصر ملتزمة بقرار الجامعة العربية باستمرار قطع العلاقات الرسمية مع النظام السوري. واضاف ان زيارة الوفد السوري كانت تهدف الى تبادل المعلومات من الاجهزة الامنية المصرية فى مجال مكافحة الارهاب. وتوقع مراقبون ان تؤدي زيارة الوفد الامني السوري الى زيادة توتير العلاقات المصرية مع السعودية التى غاب وفدها امس عن المؤتمر الذي نظمته دار الافتاء حول اعداد الائمة فى دول الاقليات الاسلامية . فيما كشف عمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ل (الزمان ) ان ازمة العلاقات المصرية السعودية ليست راجعة الى تصويت مصر لصالح القرار الروسي ولكن ناتجة عن تراكمات سابقة . فى السياق ذاتة دعا الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ السفير السعودي فى القاهرة احمد القطان الى الكشف عن اسماء الاعلاميين الذين دفعت لهم السعودية رشاوي . وانتقد رامي حسين مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية الاعلاميين فى مصر بافتقارهم للتحليل الموضوعي وتذبذب مواقفهم فبعد ان كانوا يمدحون السعودية انقلبوا عليها فجاة فيما تفجرت ازمة جديدة بين حركة فتح ومصر اثر استضافة مؤتمر المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط لشخصيات فلسطينية محسوبة على القيادي المنشق عن حركة فتح محمد دحلان للتحدث عن الاوضاع الفلسطينية وهو ما اعتبرته حركة فتح تدخلا فى شئونها .
وقال امين مقبول امين حركة فتح فى تصريحات خاصة ل( الزمان) انه لم توجه الدعوة لحركة فتح لحضور المؤتمر رغم انه كان من المفترض التنسيق مع الحركة والسلطة الفلسطينية قبل عقد هذا المؤتمر،
فيما اصدر امناء سر حركة فتح فى اوروبا بيانا هاجمت فيه المؤتمر معتبرة ان ذلك تدخلا فى الشان الداخلية الفلسطيني تحت ذرائع الاصلاح وان الداعين لهذا المؤتمر من الجانب الفلسطيني يمثلون رموز الفساد ،ودعا البيان الرئيس السيسي الى وقف هذه المهزلة ورفع الغطاء عن الايادي العابثة بالشأن الفلسطيني.
فى المقابل علق السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ورئيس مجلس امناء مركز دراسات الشرق الاوسط ل (الزمان) ان مصر ليست منحازة لفصيل على فصيل اخر ولكنها حريصة على الاستماع الى اراء كافة الفصائل وان مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لاية دولة وسوف تستمر فى مناصرة القضية الفلطسنية واضافت النائبة الفلسطينية عن حركة فتح تجاة ابو بكر والمقربة من دحلان والتى شاركت فى المؤتمر ان الدعوات وجهت لكل المهتمين بالقضية وليست فقط لانصار دحلان وان عدد من اعضاء البرلمان المصري شارك فى المؤتمر