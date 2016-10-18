احتجاجات صدرية عند السفارة التركية .. و يلدريم:سنستخدم الطائرات في هجوم الموصل

– October 18, 2016

‭ ‬وفد‭ ‬عراقي‭ ‬الى‭ ‬أنقرة‭ ‬وتعليق‭ ‬للطيران‭ ‬التركي‭ ‬الى‭ ‬البصرة‭ ‬والنجف‭ ‬والسليمانية

أنقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

في‭ ‬محاولة‭ ‬واضحة‭ ‬لتهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا،‭ ‬ينتظر‭ ‬وصول‭ ‬وفد‭ ‬عراقي‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬لوكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬انها‭ ‬غير‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬تركي‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬انسحاب‭ ‬تركي‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭.‬فيما‭ ‬نُقل‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬قوله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬الاستعانة‭ ‬بطائرات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ولكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬طائرات‭ ‬عندما‭ ‬يأتي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لذلك‭ .‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬محطة‭(‬إن‭.‬تي‭.‬في‭) ‬الإخبارية‭ ‬التلفزيونية‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬عن‭ ‬يلدريم‭ ‬قوله‭ ‬للصحفيين‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقا‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬بالعراق‭.‬وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬يلدريم‭ ‬تصريحاته‭. ‬وكان‭ ‬يلدريم‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬تركية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تعليق‭ ‬رحلاتها‭ ‬مؤقتا‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬عراقية‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬يحيى‭ ‬اوستون‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬اوقفت‭ ‬رحلاتها‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬النجف‭ ‬والبصرة‭ ‬والسليمانية‭.‬الا‭ ‬ان‭ ‬الرحلات‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬ومدينة‭ ‬اربيل‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬ستستمر‭ ‬كالمعتاد‭ ‬بعد‭ ‬الغائها‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭.‬ورفضت‭ ‬الشركة‭ ‬اعطاء‭ ‬سبب‭ ‬لتعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬الى‭ ‬المدن‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخرى‭.‬وادى‭ ‬تواجد‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الاتراك‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بعشيقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل،‭ ‬رسميا‭ ‬لتدريب‭ ‬متطوعين‭ ‬سنة‭ ‬بهدف‭ ‬استعادة‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬التوتر‭ ‬حيث‭ ‬تحدثت‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬احتلال‮»‬‭.‬وعبرت‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬ازاء‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الشيعية‭ ‬ومجموعات‭ ‬كردية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومناهضة‭ ‬لانقرة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬عبرت‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬ازاء‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬مليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الشيعية‭ ‬ومجموعات‭ ‬كردية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومناهضة‭ ‬لانقرة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬وحذر‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬ستتصدى‭ ‬لاي‭ ‬مشروع‭ ‬نزاع‭ ‬طائفي‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬الموصل‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬ندع‭ ‬احدا‭ ‬يهاجم‭ ‬اشقاءنا‭ ‬العرب‭ ‬السنة‭ ‬ولا‭ ‬اشقاءنا‭ ‬التركمان‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬احتشد‭ ‬الاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬اغلبهم‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬البارز‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرب‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬للمطالبة‭ ‬بخروج‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬وتوافد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬وجهها‭ ‬الصدر‭ ‬الاثنين‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬وآخر‭ ‬معاقل‭ ‬الجهاديين‭. ‬وقال‭ ‬الصدر‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬لتتوجهوا‭ ‬ألوفا‭ ‬زاحفين‭ ‬نحو‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬لتسمعوا‭ ‬صوتكم‭ ‬وبالطرق‭ ‬السلمية‭ ‬والادبية‭ ‬دون‭ ‬تعد‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لتدعموا‭ ‬جيشكم‭ ‬ومجاهديكم‭ ‬لتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭ ‬ومن‭ ‬الترسانة‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تجثم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احترام‭ ‬لاراضينا‭ ‬وسيادتنا‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬لتكن‭ ‬عبرة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يظن‭ ‬نفسه‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬وارضه‮»‬‭. ‬وتجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬امام‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬حاملين‭ ‬لافتات‭ ‬تندد‭ ‬بوجود‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وسط‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشددة‭ ‬شملت‭ ‬قطع‭ ‬طرق‭ ‬ونشر‭ ‬قوات‭ ‬لحماية‭ ‬المبنى‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬بمعظمهم‭ ‬اعلاما‭ ‬عراقية‭ ‬‮«‬كلا‭ .. ‬كلا‭ ‬للمحتل‮»‬‭ ‬و»كلا‭ .. ‬كلا‭ ‬اردوغان‮»‬‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭. ‬واعتبر‭ ‬ميثاق‭ ‬عبد‭ ‬الامير‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬‮«‬تدخل‭ ‬سافر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬المحتلة‭ ‬لاراضينا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اعتداء‭ ‬سافر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ولا‭ ‬نقبل‭ ‬بتدخل‭ ‬اي‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق‮»‬‭ . ‬

وازدادت‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا،‭ ‬ودعت‭ ‬بغداد‭ ‬أنقرة‭ ‬مرارا‭ ‬الى‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬المدينة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭. ‬وحذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬اراضي‭ ‬بلاده‭ ‬يهدد‭ ‬بحرب‭ ‬اقليمية‭.‬