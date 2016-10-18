احتجاجات صدرية عند السفارة التركية .. و يلدريم:سنستخدم الطائرات في هجوم الموصل
وفد عراقي الى أنقرة وتعليق للطيران التركي الى البصرة والنجف والسليمانية
أنقرة – توركان اسماعيل
في محاولة واضحة لتهدئة التوتر بين العراق وتركيا، ينتظر وصول وفد عراقي الى تركيا هذا الاسبوع كما اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو لوكالة انباء الاناضول. فيما قالت الخارجية العراقية انها غير راضية عن نتائج زيارة وفد تركي الى بغداد امس ، حيث لم يتم الوصول الى قرار انسحاب تركي من الاراضي العراقية.فيما نُقل عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله الثلاثاء إنه لم يتم بعد الاستعانة بطائرات تركية في الهجوم الذي يستهدف استعادة الموصل كبرى مدن العراق من تنظيم داعش ولكنه قال إنه سيتم إرسال طائرات عندما يأتي الوقت المناسب لذلك .ونقل موقع محطة(إن.تي.في) الإخبارية التلفزيونية على الانترنت عن يلدريم قوله للصحفيين أيضا إن هناك اتفاقا على مشاركة تركيا في التحالف بالعراق.وأكد مكتب يلدريم تصريحاته. وكان يلدريم قد قال في وقت سابق إن طائرات حربية تركية تشارك في العملية.فيما اعلنت الخطوط الجوية التركية الثلاثاء تعليق رحلاتها مؤقتا الى ثلاث مدن عراقية ، وسط العملية العسكرية التي يشنها الجيش العراقي لاستعادة مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.وقال المتحدث باسم الشركة يحيى اوستون ان الشركة اوقفت رحلاتها الى كل من مدن النجف والبصرة والسليمانية.الا ان الرحلات الى العاصمة بغداد ومدينة اربيل في اقليم كردستان العراق، ستستمر كالمعتاد بعد الغائها بعد ظهر الاثنين، بحسب المتحدث.ورفضت الشركة اعطاء سبب لتعليق الرحلات الى المدن الثلاث الاخرى.وادى تواجد مئات من الجنود الاتراك في قاعدة بعشيقة في منطقة الموصل، رسميا لتدريب متطوعين سنة بهدف استعادة معقل تنظيم داعش في العراق، الى تفاقم التوتر حيث تحدثت بغداد عن «قوة احتلال».وعبرت تركيا عن قلقها ازاء احتمال مشاركة فصائل الحشد الشعبي الشيعية ومجموعات كردية قريبة من حزب العمال الكردستاني ومناهضة لانقرة في الهجوم.عبرت تركيا عن قلقها ازاء احتمال مشاركة مليشيات الحشد الشعبي الشيعية ومجموعات كردية قريبة من حزب العمال الكردستاني ومناهضة لانقرة في الهجوم. وحذر اردوغان في خطاب نقله التلفزيون الاثنين من ان تركيا «ستتصدى لاي مشروع نزاع طائفي يتمحور حول الموصل» مضيفا «لا نريد ان ندع احدا يهاجم اشقاءنا العرب السنة ولا اشقاءنا التركمان». فيما احتشد الاف المتظاهرين اغلبهم من انصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر صباح الثلاثاء قرب مبنى السفارة التركية في بغداد للمطالبة بخروج القوات التركية من العراق. وتوافد المتظاهرون من مناطق متفرقة من البلاد تلبية لدعوة وجهها الصدر الاثنين احتجاجا على تواجد قوات تركية في شمال البلاد، وتزامنا مع بدء عملية استعادة السيطرة على الموصل، ثاني اكبر مدن البلاد وآخر معاقل الجهاديين. وقال الصدر الاثنين في كلمة متلفزة «لتتوجهوا ألوفا زاحفين نحو السفارة التركية لتسمعوا صوتكم وبالطرق السلمية والادبية دون تعد عليها»، مضيفا «لتدعموا جيشكم ومجاهديكم لتحرير الموصل من الارهابيين ومن الترسانة التركية التي تجثم على أرض المحافظة من دون احترام لاراضينا وسيادتنا».واضاف «لتكن عبرة لكل من يظن نفسه قادرا على احتلال العراق وارضه». وتجمع المتظاهرون على طريق رئيسي امام مبنى السفارة حاملين لافتات تندد بوجود القوات التركية في العراق، وسط اجراءات امنية مشددة شملت قطع طرق ونشر قوات لحماية المبنى. وهتف المتظاهرون الذين رفعوا بمعظمهم اعلاما عراقية «كلا .. كلا للمحتل» و»كلا .. كلا اردوغان» ، في اشارة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. واعتبر ميثاق عبد الامير القادم من البصرة في جنوب العراق ان ما يحصل «تدخل سافر من القوات التركية المحتلة لاراضينا». وتابع «هذا اعتداء سافر من القوات التركية ولا نقبل بتدخل اي دولة في شؤون العراق» .
وازدادت حدة التوتر بين العراق وتركيا، ودعت بغداد أنقرة مرارا الى سحب قواتها من معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ اكثر من عامين. وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من ان انتشار القوات التركية على اراضي بلاده يهدد بحرب اقليمية.