هدنة روسية لساعات في شرق حلب

– October 18, 2016

موسكو‭:‬تركيا‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬وعدت‭ ‬بالعمل‭ ‬لفصل‭ ‬المعارضة‭ ‬المعتدلة‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬

موسكو‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وقف‭ ‬غاراتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬‮«‬بادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‮»‬‭ ‬وللسماح‭ ‬باجلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬كثيف‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭. ‬فيما‭ ‬شككت‭ ‬واشنطن‭ ‬بالهدنة‭.‬

وياتي‭ ‬قرار‭ ‬موسكو‭ ‬المفاجىء‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب،‭ ‬تخللها‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل،‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وشككت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬الاعلان‭ ‬الروسي‭ ‬المفاجىء‭ ‬الذي‭ ‬ياتي‭ ‬بعد‭ ‬اسابيع‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬الغربية‭ ‬لكثافة‭ ‬القصف‭ ‬السوري‭ ‬للمدينة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المقاتلات‭ ‬الروسية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬بادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ (…) ‬وليست‭ ‬مرتبطة‮»‬‭ ‬بالانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬فرنسا‭ ‬والمانيا‭. ‬واشادت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬باعلان‭ ‬وقف‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬والسورية‭ ‬على‭ ‬حلب،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬تنتظر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬بشان‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬ادخال‭ ‬المساعدات‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرا‭ ‬للقول‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬سيصمد‭. ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬شهدنا‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬والوعود‭. ‬وشهدنا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الايفاء‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لهيئة‭ ‬الاركان‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬ومنذ‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ (‬7‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬صباحا‭ ‬توقفت‭ ‬ضربات‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭ ‬والسوري‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الوقف‭ ‬المبكر‭ ‬للغارات‭ ‬‮«‬ضروري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تطبيق‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‮»‬‭. ‬واستبقت‭ ‬موسكو‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬باعلانها‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬هدنة‭ ‬انسانية‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬تطبق‭ ‬الخميس‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ (‬5‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رحبت‭ ‬بها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لكنهما‭ ‬اعتبرا‭ ‬انها‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لادخال‭ ‬المساعدات‭ .‬وقال‭ ‬شويغو‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬لوقف‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬محادثات‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬المعارضة‭ ‬المعتدلة‭ ‬والارهابيين‭ ‬في‭ ‬حلب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬كما‭ ‬قال‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬نفوذ‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬الشرقي‭ ‬لحلب‭ ‬ان‭ ‬تقنع‭ ‬قيادييه‭ ‬بوقف‭ ‬المعارك‭ ‬ومغادرة‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬وتأتي‭ ‬دعوة‭ ‬شويغو‭ ‬غداة‭ ‬تصريحات‭ ‬للسفير‭ ‬الروسي‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬فيتالي‭ ‬تشوركين‭ ‬اثر‭ ‬اجتماع‭ ‬مغلق‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬الاثنين،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬انه‭ ‬امام‭ ‬مقاتلي‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬احد‭ ‬خيارين‭ ‬إما‭ ‬مغادرة‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬و»إما‭ ‬ان‭ ‬يهزموا‮»‬‭.‬واعلن‭ ‬تشوركين‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬‮«‬اعربت‭ ‬عن‭ ‬عزمها‭ ‬العمل‭ ‬بصورة‭ ‬دؤوبة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬المعتدلة‭ ‬كي‭ ‬تنأى‭ ‬بنفسها‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مقاتلي‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭.‬وتقدر‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجود‭ ‬900‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يقدر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬وجود‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭ ‬معارض‭.‬وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬الغارات،‭ ‬افاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بغارات‭ ‬روسية‭ ‬كثيفة‭ ‬استهدفت‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬أحياء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭.‬واشار‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬مبنى‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬قاطنيه‭ ‬فجرا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بستان‭ ‬القصر‭ ‬جراء‭ ‬الغارات،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬بمقتل‭ ‬عائلة‭ ‬بأكملها،‭ ‬تضم‭ ‬رجلا‭ ‬وزوجته‭ ‬وثلاثة‭ ‬اولاد‭.‬