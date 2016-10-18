تمديد الطوارىء ثلاثة أشهر في تونس
تونس – الزمان : كما توقع المواقبون ،أعلنت تونس الثلاثاء التمديد ثلاثة اشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات ارهابية متطرفة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 (تشرين الاول) أكتوبر 2016».
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات ارهابية متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الامن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.
ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم داعشالمتطرف.
وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطواري مدة ثلاثين يوما ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في تونس في 2015.
وفي 18 آذار/مارس 2015 قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا اجنبيا في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس.
ويوم 26 حزيران/يونيو 2015 قتل شاب تونسي بسلاح كلاشنيكوف 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق).
وقتلت الشرطة منفذي الهجومين اللذين تبناهما التنظيم المتطرف.