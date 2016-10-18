تمديد الطوارىء ثلاثة أشهر في تونس

– October 18, 2016

تونس‭ – ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬كما‭ ‬توقع‭ ‬المواقبون‭ ‬،أعلنت‭ ‬تونس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التمديد‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬لحالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إثر‭ ‬تصاعد‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيمات‭ ‬ارهابية‭ ‬متطرفة‭.‬

وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬قرّر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الباجي‭ ‬قائد‭ ‬السبسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2016‭ ‬وبعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ (‬البرلمان‭) ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬تراب‭ ‬الجمهورية‭ ‬وذلك‭ ‬لمدّة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬19‭ (‬تشرين‭ ‬الاول‭) ‬أكتوبر‭ ‬2016‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬الاطاحة‭ ‬مطلع‭ ‬2011‭ ‬بنظام‭ ‬الدكتاتور‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬تصاعدت‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬هجمات‭ ‬جماعات‭ ‬ارهابية‭ ‬متطرفة‭ ‬قتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬والجيش‭ ‬ونحو‭ ‬20‭ ‬مدنيا‭ ‬و59‭ ‬سائحا‭ ‬اجنبيا‭.‬

ويوم‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭/‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2015‭ ‬قتل‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬على‭ ‬حافلتهم‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعشالمتطرف‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬فرض‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬حالة‭ ‬الطواري‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬ثم‭ ‬مدد‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لفترات‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬شهر‭ ‬وثلاثة‭ ‬اشهر‭.‬

وكان‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬حافلة‭ ‬الأمن‭ ‬الرئاسي‭ ‬ثالث‭ ‬اعتداء‭ ‬دام‭ ‬يتبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬

وفي‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬قتل‭ ‬شابان‭ ‬تونسيان‭ ‬مسلحان‭ ‬برشاشيْ‭ ‬كلاشنيكوف‭ ‬شرطيا‭ ‬تونسيا‭ ‬و21‭ ‬سائحا‭ ‬اجنبيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬متحف‭ ‬باردو‭ ‬الشهير‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬تونس‭.‬

ويوم‭ ‬26‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2015‭ ‬قتل‭ ‬شاب‭ ‬تونسي‭ ‬بسلاح‭ ‬كلاشنيكوف‭ ‬38‭ ‬سائحا‭ ‬اجنبيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬على‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سوسة‭ (‬وسط‭ ‬شرق‭).‬

وقتلت‭ ‬الشرطة‭ ‬منفذي‭ ‬الهجومين‭ ‬اللذين‭ ‬تبناهما‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬