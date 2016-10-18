أسماء الأسد تعلن تلقيها عروضاً مجزية للفرار من سوريا

– October 18, 2016

موسكو‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬أسماء‭ ‬الأسد‭ ‬زوجة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إن‭ ‬أعداء‭ ‬لزوجها‭ ‬عرضوا‭ ‬عليها‭ ‬فرصة‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بهدف‭ ‬هز‭ ‬الثقة‭ ‬فيه‭. ‬ولم‭ ‬تغادر‭ ‬أسماء‭ ‬الأسد‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭. ‬ولم‭ ‬تسم‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬روسيا‭ ‬24‭ ‬الرسمية‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬لها‭ ‬تلك‭ ‬العروض‭. ‬وأسماء‭ ‬الأسد‭ ‬مولودة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الاستثمار‭ ‬بأحد‭ ‬البنوك‭. ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬لها‭ ‬تلك‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬‮«‬بالغبية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬سوريين‭. ‬وقالت‭ ‬الأسد‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أبناء‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬أذيعت‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬ولم‭ ‬أفكر‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬عرضت‭ ‬علي‭ ‬فرصة‭ ‬مغادرة‭ ‬سوريا‭.. ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬الهرب‭ ‬منها‭. ‬وتضمنت‭ ‬تلك‭ ‬العروض‭ ‬ضمانات‭ ‬بالأمن‭ ‬والحماية‭ ‬لأبنائي‭.. ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬مالي‭. ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬شخصا‭ ‬عبقريا‭ ‬ليفهم‭ ‬الأغراض‭ ‬الحقيقية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ .‬‭ ‬كانت‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬لهز‭ ‬ثقة‭ (‬أبناء‭) ‬الشعب‭ (‬السوري‭) ‬في‭ ‬رئيسهم‭.‬‮»‬