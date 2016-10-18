أزهار خشخاش من الخزف لإحياء ذكرى الحرب
لندن – (رويترز) : تتدلى آلاف من أزهار الخشخاش المصنوعة من الخزف من برج قلعة كارنارفون الأثرية وتفترش الحشائش أسفله في عرض فني جذاب تشهده القلعة باعتبارها أول مكان في ويلز يستضيف العرض الذي أقيم في لندن قبل عامين لإحياء الذكرى المئوية لنشوب الحرب العالمية الأولى. وجاب العرض الفني الذي يحمل عنوان (بوبيز: ويبينج ويندو/ الخشخاش:النافذة الباكية) للفنانين بول كامينز وتوم بايبر أنحاء بريطانيا بما في ذلك قلعة لينكولن في اسكتلندا بعدما أقيم للمرة الأولى في إطار مجموعة فنية في برج لندن. ويستمر عرض الأزهار الخزفية الحمراء في قلعة كارنارفون حتى 20 نوفمبر تشرين الثاني.