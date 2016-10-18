أزهار خشخاش من الخزف لإحياء ذكرى الحرب

– October 18, 2016

لندن‭ – (‬رويترز‭) : ‬تتدلى‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬أزهار‭ ‬الخشخاش‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الخزف‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬قلعة‭ ‬كارنارفون‭ ‬الأثرية‭ ‬وتفترش‭ ‬الحشائش‭ ‬أسفله‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬فني‭ ‬جذاب‭ ‬تشهده‭ ‬القلعة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬ويلز‭ ‬يستضيف‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬لإحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لنشوب‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭. ‬وجاب‭ ‬العرض‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ (‬بوبيز‭: ‬ويبينج‭ ‬ويندو‭/ ‬الخشخاش‭:‬النافذة‭ ‬الباكية‭) ‬للفنانين‭ ‬بول‭ ‬كامينز‭ ‬وتوم‭ ‬بايبر‭ ‬أنحاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قلعة‭ ‬لينكولن‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بعدما‭ ‬أقيم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجموعة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬لندن‭. ‬ويستمر‭ ‬عرض‭ ‬الأزهار‭ ‬الخزفية‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬كارنارفون‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭.‬