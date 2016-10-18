عرض مليون دولار لشراء تسجيلات جنسية لترامب

– October 18, 2016

لوس‭ ‬انجليس‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عرض‭ ‬المليونير‭ ‬لاري‭ ‬فلينت‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬امبراطورية‭ ‬اعلامية‭ ‬للمواد‭ ‬الاباحية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لاي‭ ‬شخص‭ ‬يقدم‭ ‬له‭ ‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬‮«‬فاضحة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للرئاسة‭ ‬الاميركية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬هسلر‮»‬‭ ‬الاعلامية‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬دفع‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬أو‭ ‬تسجيلات‭ ‬صوتية‭ ‬موثوقة‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وهو‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬او‭ ‬يتصرف‭ ‬بطريقة‭ ‬مخزية‭ ‬جنسيا‭ ‬وتحط‭ ‬من‭ ‬قدره‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فلينت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬احتفيت‭ ‬بالنساء‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬شكلهن‭ ‬او‭ ‬حجمهن‭. ‬ان‭ ‬معاملة‭ ‬النساء‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬فعله‭ ‬ترامب‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭ ‬ويصعب‭ ‬تصديقه‭ ‬خصوصا‭ ‬لأنه‭ ‬ياتي‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬رئيسا‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬مؤسسة‭ ‬فلينت‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬ان‭ ‬يكشف‭ ‬المنافقين‭ ‬ويقدم‭ ‬لعامة‭ ‬الناس‭ ‬اكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬تجاوزاتهم‭ ‬الاخلاقية‮»‬‭. ‬وتعرضت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬تباهى‭ ‬فيه‭ ‬بسلوك‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفه‭ ‬كتحرش‭ ‬جنسي‭ ‬مستخدما‭ ‬الفاظا‭ ‬بذيئة‭ . ‬وأمضى‭ ‬ترامب‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نفي‭ ‬الاتهامات‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بالتصرف‭ ‬بشكل‭ ‬مسيء‭ ‬للنساء‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتهمته‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬النساء‭ ‬بالتحرش‭ ‬بهن‭ ‬جنسيا‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هسلر‮»‬‭ ‬انها‭ ‬طرحت‭ ‬عروضا‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬و1998‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬مسؤولين‭ ‬منافقين‭ ‬تصرفوا‭ ‬سرا‭ ‬بطريقة‭ ‬دانوها‭ ‬علنا‮»‬‭.‬