السماح لشخصين بقضاء ليلة في تابوتين في قلعة مصّاص الدماء

– October 18, 2016

بوخارست‭ -(‬رويترز‭) – ‬تقضي‭ ‬قواعد‭ ‬دخول‭ ‬قلعة‭ ‬الكونت‭ ‬دراكولا‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬‮«‬بالثوم‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬تنبعث‭ ‬منها‭ ‬رائحة‭ ‬الثوم‮»‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العطور‭ ‬لضمان‭ ‬ألا‭ ‬يتمكن‭ ‬ضيوف‭ ‬ليلة‭ ‬الهالوين‭ ‬من‭ ‬تفادي‭ ‬مصاص‭ ‬الدماء‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬إير‭ ‬بي‭.‬إن‭.‬بي‭ ‬لتأجير‭ ‬أماكن‭ ‬قضاء‭ ‬العطلات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬إنه‭ ‬سيُسمح‭ ‬لشخصين‭ ‬بالنوم‭ ‬في‭ ‬تابوتين‭ ‬مزخرفين‭ ‬بالقطيفة‭ ‬في‭ ‬سرداب‭ ‬الكونت‭ ‬وقضاء‭ ‬بقية‭ ‬الليل‭ ‬بمفردهما‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬القلعة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الكاربات‭.‬وطرحت‭ ‬الشركة‭ ‬مسابقة‭ ‬ترويجية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إير‭ ‬بي‭.‬إن‭.‬بي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لاختيار‭ ‬شخصين‭ ‬يقيمان‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬القلعة‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬طرد‭ ‬النظام‭ ‬الشيوعي‭ ‬في‭ ‬رومانيا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬ملاك‭ ‬القلعة‭ ‬وهم‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬هابسبورج‭ ‬الملكية‭ ‬قبل‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا‭.‬وفي‭ ‬2006‭ ‬أعادت‭ ‬حكومة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬النظام‭ ‬الشيوعي‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬قلعة‭ ‬بران‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬للقرن‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬قلعة‭ ‬دراكولا‮»‬‭ ‬لأحفاد‭ ‬هابسبورج‭ . ‬وتقع‭ ‬القلعة‭ ‬في‭ ‬سفوح‭ ‬جبال‭ ‬الكاربات‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬الغابات‭ ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬متحفا‭ ‬ونقطة‭ ‬جذب‭ ‬رئيسية‭ ‬للسائحين‭ ‬في‭ ‬رومانيا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬القلعة‭ ‬جزءا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬من‭ ‬رواية‭ (‬دراكولا‭) ‬لبرام‭ ‬ستوكر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حاكم‭ ‬رومانيا‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬فلاد‭ ‬تيبيس‭ ‬الذي‭ ‬أوحت‭ ‬حياته‭ ‬بفكرة‭ ‬الكتاب‭ ‬ربما‭ ‬أقام‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬القصر‭.‬واشتهر‭ ‬فلاد‭ ‬بقسوته‭ ‬الشديدة‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مصاصا‭ ‬للدماء‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مصاصو‭ ‬الدماء‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الخرافات‭ ‬الرومانية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬الثوم‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬الشر‭.‬وقالت‭ ‬إير‭ ‬بي‭.‬إن‭.‬بي‭. ‬إن‭ ‬الفائزين‭ ‬الاثنين‭ ‬سيسيران‭ ‬عبر‭ ‬متاهة‭ ‬من‭ ‬الدهاليز‭ ‬المظلمة‭ ‬ليكتشفا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬ممرا‭ ‬سريا‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬الطعام‭ ‬الرئيسية‭. ‬وهناك‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬انتظارهما‭ ‬عشاء‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الشموع‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬بالطريقة‭ ‬التقليدية‭ ‬مثلما‭ ‬ورد‭ ‬ذكره‭ ‬في‭ ‬رواية‭ ‬برام‭ ‬ستوكر‭ ‬تماما‭ ‬‮«‬وجبة‭ ‬دسمة‭ ‬تثري‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬شرائح‭ ‬اللحم‭ ‬البقري‭ ‬والدجاج‭ ‬بالفلفل‭ ‬الأحمر‭.‬‮»‬