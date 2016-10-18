اختبار سيارة بلا سائق ينتهي باصطدامها بشاحنة
سنغافورة -(رويترز) – قالت هيئة النقل البري في مدينة سنغافورة إن سيارة ذاتية القيادة كان يجري اختبارها في الطرق العامة اصطدمت بشاحنة الثلاثاء لكن لم تقع أي إصابات. وقالت الهيئة في صفحتها على فيسبوك «كانت سيارة الاختبار تنتقل إلى حارة أخرى عندما اصطدمت بالشاحنة.»وقالت شركة نو تومي التي تطور وتختبر هذه التكنولوجيا إن السيارة كانت تقل اثنين من المهندسين وتسير ببطء. وتشجع دول مختلفة حول العالم تطوير تكنولوجيات تعمل بشكل ذاتي وتأمل سنغافورة ذات المساحة الصغيرة والعمالة المحدودة في أن تشجع السيارات بدون سائق السكان على التشارك في استخدام السيارات أو استخدام وسائل النقل العام. ويحظي اختبار تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في سنغافورة بمتابعة وثيقة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات على صناعة سيارات ذاتية القيادة ورسم خطط تجارية جديدة لما يتوقع أن يكون تحولا طويل المدى في عالم وسائل النقل الخاصة. وتجرى أربع مجموعات مختلفة اختبارات لسيارات بلا سائق في منطقة بغرب سنغافورة. وتضاعف طول الطرق المتاحة لإجراء الاختبارات الشهر الماضي ليصبح طولها 12 كيلومترا. وفي سبتمبر أيلول دخلت شركة جراب لتأجير السيارات عبر الانترنت في شراكة مع نو تومي للسماح لبعض مستخدميها بحجز سيارات بلا سائق من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بها .