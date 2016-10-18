اختبار سيارة بلا سائق ينتهي باصطدامها بشاحنة

– October 18, 2016

سنغافورة‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سنغافورة‭ ‬إن‭ ‬سيارة‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬كان‭ ‬يجري‭ ‬اختبارها‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بشاحنة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬سيارة‭ ‬الاختبار‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬حارة‭ ‬أخرى‭ ‬عندما‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالشاحنة‭.‬‮»‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬نو‭ ‬تومي‭ ‬التي‭ ‬تطور‭ ‬وتختبر‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إن‭ ‬السيارة‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬وتسير‭ ‬ببطء‭. ‬وتشجع‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تطوير‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬ذاتي‭ ‬وتأمل‭ ‬سنغافورة‭ ‬ذات‭ ‬المساحة‭ ‬الصغيرة‭ ‬والعمالة‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تشجع‭ ‬السيارات‭ ‬بدون‭ ‬سائق‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬التشارك‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭. ‬ويحظي‭ ‬اختبار‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬السيارات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬بمتابعة‭ ‬وثيقة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتسابق‭ ‬فيه‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وشركات‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬سيارات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬ورسم‭ ‬خطط‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬لما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تحولا‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الخاصة‭. ‬وتجرى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬مختلفة‭ ‬اختبارات‭ ‬لسيارات‭ ‬بلا‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بغرب‭ ‬سنغافورة‭. ‬وتضاعف‭ ‬طول‭ ‬الطرق‭ ‬المتاحة‭ ‬لإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ليصبح‭ ‬طولها‭ ‬12‭ ‬كيلومترا‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬دخلت‭ ‬شركة‭ ‬جراب‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬نو‭ ‬تومي‭ ‬للسماح‭ ‬لبعض‭ ‬مستخدميها‭ ‬بحجز‭ ‬سيارات‭ ‬بلا‭ ‬سائق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيق‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ .‬