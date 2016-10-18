العثور على ستة رجال مقطوعي الأيدي على قيد الحياة

– October 18, 2016

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬رجال‭ ‬مقطوعي‭ ‬الأيدي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬وادي‭ ‬الحجارة‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬المكسيكية‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬سابع‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭.‬وعثر‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬تلاكويباكوي‭ ‬بوادي‭ ‬الحجارة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جاليسكو‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تناحرا‭ ‬بين‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬المكسيكية‭.‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬بمكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬الستة‭ ‬يتلقون‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬اعتقالهم‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬الواقعة‭.‬