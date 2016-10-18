خدمة غسيل السيارات عند البيوت في القاهرة

– October 18, 2016

القاهرة‭ – ‬رويترز‭ ‬

سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬بمقدورهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خدمة‭ ‬يريدونها‭ ‬تقريبا‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭..‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬طعاما‭ ‬أو‭ ‬شرابا‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭. ‬فالقاهريون‭ ‬يمكنهم‭ ‬تفادي‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬المكتظة‭ ‬غالبا‭ ‬والتي‭ ‬ترتفع‭ ‬فيها‭ ‬معدلات‭ ‬التلوث‭ ‬وطلب‭ ‬توصيل‭ ‬أي‭ ‬خدمة‭ ‬يريدونها‭ ‬وهم‭ ‬مستريحون‭ ‬على‭ ‬الأرائك‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭. ‬وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬زادت‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬خدمة‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة‭..‬غسيل‭ ‬السيارات‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭.‬

فقد‭ ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬كار‭ ‬ووش‭ ‬ديلفري‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬متنقلة‭ ‬لغسل‭ ‬السيارات‭ ‬عند‭ ‬بيوت‭ ‬أصحابها‭. ‬والسيارة‭ ‬الفان‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنظيف‭ ‬مزودة‭ ‬بخرطوم‭ ‬مياه‭ ‬ومكنسة‭ ‬كهربائية‭ ‬لشفط‭ ‬الغبار‭ ‬ومنظفات‭. ‬وأسس‭ ‬الشركة‭ ‬مدير‭ ‬مالي‭ ‬سابق‭ ‬يدعى‭ ‬محمد‭ ‬حمدي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬رصد‭ ‬فراغا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حفزه‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬شركته‭ ‬الخدمية‭. ‬وقال‭ ‬حمدي‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬الفكرة‭ ‬جاءت‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬بأغسل‭ ‬عربيتي‭ ‬أو‭ ‬بأعدي‭ (‬أمر‭) ‬من‭ ‬جنب‭ ‬محطة‭ ‬البنزين‭ ‬بألاقي‭ ‬الناس‭ ‬كلها‭ ‬يعني‭ ‬فيه‭ ‬نسبة‭ ‬تكدس‭ ‬وزحام‭ ‬ومعاملة‭ ‬مش‭ ‬لطيفة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬يعني‭. ‬فابتديت‭ ‬خططت‭ ‬الموضوع‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬جبت‭ ‬ورقة‭ ‬وقلم‭ ‬وابتدأت‭ ‬أتخيل‭ ‬إن‭ ‬موضوع‭ ‬العربية‭ ‬لو‭ ‬حطيت‭ ‬المكن‭ (‬الماكينات‭) ‬والمعدات‭ ‬جوه‭ ‬العربية‭ ‬تبقى‭ ‬شكلها‭ ‬عامل‭ ‬إزاي‭.‬فاستعنت‭ ‬ببعض‭ ‬الميكانيكية‭ ‬يعني‭ ‬وابتدأت‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬أعمل‭ ‬الموضوع‭ ‬ده‭ ‬مرحلة‭ ‬وبعدين‭ ‬فشلت‭. ‬وبعدين‭ ‬عملت‭ ‬مرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬نجحت‭ ‬دلوقتي‭ ‬بتجهيزاتها‭ ‬اللي‭ ‬أنا‭ ‬حطيتها‭ (‬وضعتها‭) ‬جوه‭ ‬العربية‭ ‬وبقت‭ ‬العربية‭ ‬متنقلة‭ ‬وبقت‭ ‬الخدمة‭ ‬دي‭ ‬والعميل‭ ‬قاعد‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬أو‭ ‬قاعد‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬وفر‭ ‬وقته‭ ‬ووفر‭ ‬مجهوده‭. ‬ومعاملة‭ ‬كويسة‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭.‬‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬يسعد‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬وبينهم‭ ‬رجل‭ ‬يدعى‭ ‬مجدي‭ ‬أبو‭ ‬نصيف‭ ‬مثل‭ ‬تنظيف‭ ‬سياراتهم‭ ‬عند‭ ‬عتبات‭ ‬بيوتهم‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬نصيف‭ ‬‮«‬الفكرة‭ ‬رائعة‭ ‬ومريحة‭ ‬جداً‭ ‬وعملية‭ ‬والمفروض‭ ‬بتعمل‭ ‬لك‭ ‬شغل‭ ‬نظيف‭ ‬وأنت‭ ‬قاعد‭ ‬مكانك‭. ‬فيه‭ ‬إيه‭ ‬أحسن‭ ‬من‭ ‬كده‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬عامل‭ ‬بالشركة‭ ‬يدعى‭ ‬محمود‭ ‬‮«‬إحنا‭ ‬أهم‭ ‬حاجة‭ ‬عندنا‭ ‬رضا‭ ‬العميل‭. ‬إن‭ ‬العميل‭ ‬يبقى‭ ‬واخد‭ ‬عربيته‭ ‬ومطمئن‭ ‬إن‭ ‬هو‭ ‬سايبها‭ ‬لك‭ ‬كمان‭. ‬

إنه‭ ‬ينزل‭ ‬يدورها‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬ويمشي‭ ‬ما‭ ‬يعطلش‭ ‬في‭ ‬السكة‭ (‬الطريق‭). ‬ما‭ ‬يخشش‭ (‬لا‭ ‬يدخل‭) ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬زيادة‭ ‬عن‭ ‬اللزوم‭ ‬في‭ ‬حاجات‭ ‬ما‭ ‬لهاش‭ (‬بلا‭) ‬لازمة‭ ‬يعني‭.‬‮»‬‭ ‬وتُقدر‭ ‬تكلفة‭ ‬تلك‭ ‬الخدمة‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬70‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ (‬بين‭ ‬نحو‭ ‬7‭-‬11‭ ‬دولارا‭) ‬لغسل‭ ‬السيارة‭. ‬وهي‭ ‬تزيد‭ ‬نسبيا‭ ‬على‭ ‬مقابلها‭ ‬عند‭ ‬غسل‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬بنزين‭ ‬عادية‭.‬

وزاد‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬عميل‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬عملاء‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬يطلبون‭ ‬خدمة‭ ‬غسل‭ ‬سياراتهم‭ ‬عند‭ ‬بيوتهم‭.‬

ويوضح‭ ‬حمدي‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬سوى‭ ‬عاملان‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬سيارات‭ ‬الفان‭ ‬مُكلفة‭..‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬تقديم‭ ‬تلك‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديمها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬بأنحاء‭ ‬البلاد‭.‬