العفو الدولية:العراقيون الفارون من مناطق داعش يواجهون انتقام المليشيات
لندن-(أ ف ب) – جنيف -(رويترز) -قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية قد يستخدم عشرات الآلاف من المدنيين في مدينة الموصل العراقية كدروع بشرية للدفاع عن معقله.
وقال توماس ويس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق إنه يتوقع كذلك زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين سيجبرون على النزوح مع وصول العمليات العسكرية إلى أطراف المدينة.
وأضاف عبر الهاتف من بغداد أن المنظمة بدأت في توفير أقنعة واقية من الغازات خشية استخدام أسلحة كيماوية في معركة الموصل لكنها لم توفر حتى الآن إلا عددا قليلا منها.
فيما حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ان المجموعات المسلحة والقوات الحكومية في العراق قامت بعمليات تعذيب واعتقال تسعفي واعدام بحق الاف المدنيين الفارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن ان التجاوزات وبمعظمها هجمات انتقامية موجهة ضد مشتبه بهم من السنة بالتواطؤ مع تنظيم الدولة الاسلامية، يجب الا تتكرر مع تقدم القوات العراقية الى معقل الجهاديين في الموصل.
وقال فيليب لوثر مدير ابحاث الشرق الاوسط في منظمة العفو «بعد الفرار من رعب الحرب وطغيان تنظيم الدولة الاسلامية، يواجه العرب السنة في العراق هجمات انتقامية وحشية على ايدي ميليشيات وقوات حكومية وتجري معاقبتهم على جرائم ارتكبها التنظيم».
واضاف «العراق يواجه حاليا تهديدات امنية فعلية من تنظيم الدولة الاسلامية لكن لا يمكن ان يكون هناك مبرر لعمليات اعدام خارج اطار القضاء وعمليات اختفاء قسري وتعذيب او اعتقال تعسفي».
وتابع «فيما تنطلق معركة استعادة الموصل، من الضروري ان تتخذ السلطات العراقية خطوات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات الشنيعة».
وهذه المزاعم وردت في تقرير جديد استند الى مقابلات مع اكثر من 470 معتقلا سابقا وشاهدا واقرباء مدنيين قتلوا او اعتقلوا او فقدوا وكذلك مسؤولين وناشطين.
وتشير الى حادث وقع في ايار/مايو اعدم فيه 12 رجلا على الاقل واربعة صبية من عشيرة الجميلة التي فرت من السجر بشمال الفلوجة بعدما سلموا انفسهم لرجال يرتدون بزات عسكرية او للشرطة الاتحادية.
وفي حزيران/يونيو اوقف مسلحون 1300 رجل وفتى من عشيرة المحامدة الذين فروا من السقلاوية شمال غرب الفلوجة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب قبل تسليمهم للسلطات المحلية.
وقال ناجون لمنظمة العفو الدولية انهم تعرضوا للضرب وحرموا من المياه والطعام. وقال احدهم ان ذلك كان انتقاما «لمجزرة سبايكر».
وفي العام 2014 اعتقل تنظيم الدولة الاسلامية والمسلحون المتحالفون معه حوالى 1700 مجند من قاعدة سبايكر الجوية قرب تكريت وقتلوهم. وفي آب/اغسطس اعدم 36 رجلا على خلفية هذه الجريمة.
وقال لوثر ان «السلطات العراقية التي ساهم عدم تحركها في مواجهة التجاوزات الواسعة النطاق بجو الافلات من العقاب الحالي، يجب ان تضبط المليشيات وتوضح ان مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لن يتم التسامح معها». واضاف «ان عدم القيام بذلك سيؤدي الى استمرار حلقة مفرغة من تجاوزات وقمع وظلم ويثير مخاوف جدية حول سلامة المدنيين الذين لا يزالون في الموصل».