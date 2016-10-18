العفو الدولية:العراقيون الفارون من مناطق داعش يواجهون انتقام المليشيات

– October 18, 2016

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جنيف‭ -(‬رويترز‭) -‬قالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قد‭ ‬يستخدم‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬معقله‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬ويس‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬كذلك‭ ‬زيادة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيجبرون‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬المدينة‭.‬

وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أقنعة‭ ‬واقية‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬خشية‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيماوية‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلا‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬منها‭.‬

فيما‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قامت‭ ‬بعمليات‭ ‬تعذيب‭ ‬واعتقال‭ ‬تسعفي‭ ‬واعدام‭ ‬بحق‭ ‬الاف‭ ‬المدنيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬التجاوزات‭ ‬وبمعظمها‭ ‬هجمات‭ ‬انتقامية‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬تتكرر‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬معقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لوثر‭ ‬مدير‭ ‬ابحاث‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬رعب‭ ‬الحرب‭ ‬وطغيان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬يواجه‭ ‬العرب‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هجمات‭ ‬انتقامية‭ ‬وحشية‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬ميليشيات‭ ‬وقوات‭ ‬حكومية‭ ‬وتجري‭ ‬معاقبتهم‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬ارتكبها‭ ‬التنظيم‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬يواجه‭ ‬حاليا‭ ‬تهديدات‭ ‬امنية‭ ‬فعلية‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مبرر‭ ‬لعمليات‭ ‬اعدام‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬القضاء‭ ‬وعمليات‭ ‬اختفاء‭ ‬قسري‭ ‬وتعذيب‭ ‬او‭ ‬اعتقال‭ ‬تعسفي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬تنطلق‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬خطوات‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬التجاوزات‭ ‬الشنيعة‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬المزاعم‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬استند‭ ‬الى‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬470‭ ‬معتقلا‭ ‬سابقا‭ ‬وشاهدا‭ ‬واقرباء‭ ‬مدنيين‭ ‬قتلوا‭ ‬او‭ ‬اعتقلوا‭ ‬او‭ ‬فقدوا‭ ‬وكذلك‭ ‬مسؤولين‭ ‬وناشطين‭.‬

وتشير‭ ‬الى‭ ‬حادث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬اعدم‭ ‬فيه‭ ‬12‭ ‬رجلا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واربعة‭ ‬صبية‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬فرت‭ ‬من‭ ‬السجر‭ ‬بشمال‭ ‬الفلوجة‭ ‬بعدما‭ ‬سلموا‭ ‬انفسهم‭ ‬لرجال‭ ‬يرتدون‭ ‬بزات‭ ‬عسكرية‭ ‬او‭ ‬للشرطة‭ ‬الاتحادية‭.‬

وفي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬اوقف‭ ‬مسلحون‭ ‬1300‭ ‬رجل‭ ‬وفتى‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬المحامدة‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬السقلاوية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الفلوجة‭ ‬وتعرض‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬للتعذيب‭ ‬قبل‭ ‬تسليمهم‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭.‬

وقال‭ ‬ناجون‭ ‬لمنظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬انهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للضرب‭ ‬وحرموا‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والطعام‭. ‬وقال‭ ‬احدهم‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬انتقاما‭ ‬‮«‬لمجزرة‭ ‬سبايكر‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬اعتقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسلحون‭ ‬المتحالفون‭ ‬معه‭ ‬حوالى‭ ‬1700‭ ‬مجند‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬سبايكر‭ ‬الجوية‭ ‬قرب‭ ‬تكريت‭ ‬وقتلوهم‭. ‬وفي‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬اعدم‭ ‬36‭ ‬رجلا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭.‬

وقال‭ ‬لوثر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬ساهم‭ ‬عدم‭ ‬تحركها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التجاوزات‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بجو‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬الحالي،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تضبط‭ ‬المليشيات‭ ‬وتوضح‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التسامح‭ ‬معها‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ان‭ ‬عدم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬من‭ ‬تجاوزات‭ ‬وقمع‭ ‬وظلم‭ ‬ويثير‭ ‬مخاوف‭ ‬جدية‭ ‬حول‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬