شرطي يتطلع للعودة الى بيته ويروي كيف سقطت الموصل بيد داعش

– October 18, 2016

بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعتبر‭ ‬الشرطي‭ ‬أحمد‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الاثنين‭ ‬فرصة‭ ‬لاستعادة‭ ‬منزله‭ ‬ولقاء‭ ‬اقربائه‭ ‬المحاصرين‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجهاديون‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭. ‬وشن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرف‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬هجوما‭ ‬شرسا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬وثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬وأكبر‭ ‬معاقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأصيب‭ ‬أحمد‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬رجله‭ ‬اثر‭ ‬تعرض‭ ‬قوة‭ ‬امنية‭ ‬الى‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بشاحنة‭ ‬مفخخة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مدينته‭. ‬وأرغم‭ ‬احمد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬القوات‭ ‬الامنية،‭ ‬وتوجه‭ ‬الى‭ ‬منزل‭ ‬احد‭ ‬اصدقائه‭ ‬لفترة‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬للعيش‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين،‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬منزل‭ ‬أحد‭ ‬اقربائه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭. ‬وينظر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬الجهاديين‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬انتقال‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬تركت‭ ‬أثرا‭ ‬سيئا‭ ‬جدا‭ ‬لديهم‭. ‬وتمثل‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭ ‬تحديا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬هناك‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬لديه‭ ‬اهل‭ ‬واقرباء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬ويقول‭ ‬احمد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬مدينته‭ ‬‮«‬تعني‭ ‬الكثير،‭ ‬عودة‭ ‬بيتي‭ ‬ومنطقتي‭ ‬التي‭ ‬ترعرعت‭ ‬فيها،‭ ‬وانقاذ‭ ‬اهلي‭ ‬واقاربي‭. ‬أريد‭ ‬ان‭ ‬أخلصهم‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬دائما‭ ‬بان‭ ‬الدولة‭ ‬تنظر‭ ‬لنا‭ ‬كخونة‭ ‬ونريد‭ ‬ان‭ ‬نثبت‭ ‬لهم‭ ‬باننا‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬ونحن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬يوم‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انسحاب‭ ‬سريع‮»‬‭ ‬و»فوضى‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭. – ‬‮«‬معنوياتنا‭ ‬كانت‭ ‬منهارة‮»‬‭ – ‬ويشير‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬كشرطي‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬اجتياح‭ ‬الموصل‭ ‬بانه‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬والديه‭ ‬وخمس‭ ‬اخوات‭ ‬واربعة‭ ‬اخوة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الموصل‭. ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬الجهاديون‭ ‬المدينة،‭ ‬كان‭ ‬احمد‭ ‬احد‭ ‬افراد‭ ‬الدوريات‭ ‬التي‭ ‬اشتبكت‭ ‬مع‭ ‬المسلحين‭ ‬لساعات،‭ ‬ولم‭ ‬ينسحبوا‭ ‬حتى‭ ‬نفد‭ ‬عتادهم‭ ‬وقتل‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭. ‬بعد‭ ‬انسحابهم‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬جديد،‭ ‬تعرضوا‭ ‬الى‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بشاحنة‭ ‬مفخخة‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬بينهم‭ ‬أحمد‭. ‬ويروي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬كانت‭ ‬تنتظر‭ ‬وصول‭ ‬تعزيزات‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬ولكنذلك‭ ‬لم‭ ‬يتحقق،‭ ‬ما‭ ‬دفعنا‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‮»‬‭. ‬ويستذكر‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬معنوياتنا‭ ‬كانت‭ ‬منتهية‭ ‬واعتبرنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬من‭ ‬الاموات‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬افكر‭ ‬عندها‭ ‬باهلي‭ ‬او‭ ‬زوجتي‭ ‬واطفالي،‭ ‬لم‭ ‬افكر‭ ‬الا‭ ‬بان‭ ‬أخلص‭ ‬نفسي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬هزيمة‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬وسقوط‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬كارثة‭ ‬بحق‭ ‬القادة‭ ‬الامنيين‭ ‬وحكومة‭ ‬البلاد‭. ‬واشارت‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬شكلت‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتقال‭ ‬أحد‭ ‬قيادي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬وتفاصيل‭ ‬الهجوم‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المعلومات‭ ‬كما‭ ‬يجب‭. ‬وادى‭ ‬انسحب‭ ‬الضباط‭ ‬الكبار‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬العجلات‭ ‬المدرعة‭ ‬الى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬قبل‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬الموصل،‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضرر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬معنويات‭ ‬المقاتلين‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬يقول‭ ‬احمد‭. ‬واتهم‭ ‬المسؤولون‭ ‬الامنيون‭ ‬وقادة‭ ‬سياسيون‭ ‬بارزون‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬آنذاك‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬بعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬ودحر‭ ‬الجهاديين‭. ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الموصل،‭ ‬دخل‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حياته،‭ ‬وهي‭ ‬العيش‭ ‬كنازح‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬مورد‭ ‬رزق‭. ‬عاد‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬نداء‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬نينوى‭ ‬السابق‭ ‬اثيل‭ ‬النجفي‭ ‬تسمح‭ ‬بعودته‭ ‬ورفاقه‭ ‬للتدريب‭ ‬والالتحاق‭ ‬بقوات‭ ‬الامن‭. ‬ويشير‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تلقي‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وأخرى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬وتنقله‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬والكوت‭ (‬جنوب‭)‬‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬الان،‭ ‬اصبحت‭ ‬مستعدا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬

وتمكنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬عبر‭ ‬التدريب‭ ‬والاستشارة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تتولى‭ ‬قوات‭ ‬شرطة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬اليها‭ ‬احمد،‭ ‬مسك‭ ‬الارض‭ ‬التي‭ ‬تحررها‭ ‬القوات‭ ‬المقاتلة‭ ‬خلال‭ ‬تقدمها‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭. ‬ويقول‭ ‬احمد‭ ‬بثقة‭ ‬‮«‬سنأخذ‭ ‬حقنا‭ ‬من‭ ‬الظلام‭ ‬وسنستعيد‭ ‬مناطقنا‭ ‬ونحميها‭ ‬ان‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬