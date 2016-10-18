– October 18, 2016

التنظيم يستعطف ويستنجد بالأهالي

غليان موصلي يربك داعش الذي ينقل 25 ألفاً من سكان القرى لمركز المدينة

القيادات تهرب إلى سوريا عبر الأنبار وتخفي معالم شوارع الموصل

بغداد – محمد الصالحي

دعت قيادة العمليات المشتركة المواطنين في الموصل الى التهيؤ الكامل والاستعداد للانتفاض على تنظيم داعش , وتاتي الدعوة بالتزامن مع بوادر انتفاض الاهالي ضد التنظيم في بعض المناطق واعطاب عجلات تابعة له وظهور شعارات تدعو للمقاومة. فيما نقل التنظيم 25 ألف من سكان القرى الى مركز المدينة لاستخدامهم كدروع بشرية. وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته (الزمان) امس انه (حرصا على سلامة كل مواطن نهيب بالابتعاد عن مقرات وتجمعات ومخازن داعش ومناطق وجودهم وحث كل من تورط معهم بان يتركهم على الفور).وتابع ان (طائرات القوة الجوية العراقية انطلقت في اكبر حملة لالقاء سبعة عشر مليون منشور على ست عشرة منطقة في محافظة نينوى وقضاء الحويجة بمحافظة كركوك وقضاء القائم ومناطق عنه وراوة في محافظة الانبار).ودعا البيان المواطنين كافة في تلك المناطق الى (التهيؤ الكامل والاستعداد للانتفاض على داعش في ساعة سيتم الاعلان عنها).وخاطبت المنشورات الاهالي بالقول (اننا قريبون منكم وبينكم وستعرفوننا في الوقت المناسب).وكانت القيادات الميدانية قد لوحت مع انطلاق عمليات التطهير الى وجود مفاجأة لدحر داعش.وقال مصدر امس ان (شبابا منتفضا نفذوا عملية نوعية ونجحوا في اقتحام مقر فرعي لتنظيم داعش في محيط حي القاهرة وقتلوا اثنين من حراسه واحرقوا مركبة كانت تحمل سلاحاً ثقيلا). واضاف أن (الشباب كانوا ينادون موصل حرة وتسقط داعش ورفعوا العلم العراقي قبل انسحابهم بعد تدفق قوة كبيرة من التنظيم لاستعادة السيطرة على المقر). واشار الى ان (سقوط المقر بعملية لشباب موصلي منتفض هي الاولى من نوعها). مؤكدا (وجود غليان شعبي ضد التنظيم الذي بدأ يفقد توازنه بشكل واضح). وكان مصدر قد كشف عن وجود بوادر لانطلاق انتفاضة مسلحة شعبية داخل الموصل ضد التنظيم، واشار الى استهداف ست دوريات للتنظيم في اقل من خمس ساعات داخل المدينة.وقال مصدر امس ان (شعارات المقاومة الشعبية بدأت تجتاح اغلب احياء مدينة الموصل وهي تدعو للانتفاضة ضد تنظيم داعش ومقاومته ودعم القوى الامنية المحررة).واضاف أن (داعش بدأ يتخلى عن الاساليب الانتقامية ضد المناطق التي انتشرت بها شعارات المقاومة خوفاً من اتساع موجة الاستياء والغليان الشعبي ضد عناصره). مشيرا إلى أن (التنظيم اتهم عبر مكبرات صوت أحد المساجد اهالي المدينة بخذلان دولة الخلافة والتخلي عنها). وقال مصدر امس ان (التنظيم قام بإزالة اللوحات المرورية من على التقاطعات و الشوارع الرئيسة ومداخل المدينة بأطراف الموصل بغية عدم توثيقها وتصويرها من قبل القوات الأمنية العراقية). واوضح المصدر إن (التنظيم قام، بإقتياد اهالي قرى نايفة ومشيرفة والنعمانية وحويجة الحصان ومفتيات عمر كان وتل عاكوب والرزاقية والذيبانية وسيد حمد وجرف خرطة واصنديج والنمرود وحاوي والسلامية والمعهد الفني الواقعة جنوب الموصل الى مركز مدينة الموصل) مشيرا الى أن (التنظيم اقتاد الاهالي وغالبيتهم نساء واطفال الى مدينة الموصل تحت تهديد السلاح وذلك مع اقتراب القوات الامنية من هذه القرى).واضاف أن (عدد نفوس الذين تم ترحيلهم يبلغ نحو اكثر من 25 الف نسمة) عازيا اجراء التنظيم الى (تخوفه من انتفاضة الاهالي ضده وخلق كثافة سكانية في المدينة واستخدامهم كدروع بشرية). وفي الانبار قال ضابط استخبارات الحشد الشعبي في لواء الصمود بقضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (قادة داعش اصدروا تعليمات لعناصر التنظيم في مناطق راوة وعنه والقائم بمنع كافة قادة داعش الذين يحملون الجنسية العراقية من مغادرة الانبار باتجاه الاراضي السورية للحد من ظاهرة هروب ابرز قادة التنظيم الاجرامي الى سوريا مع عوائلهم).واضاف ان (هذا القرار جاء بالتزامن مع وصول اعداد كبيرة من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي الذين هربوا من معارك الموصل الى مناطق غربي الانبار تمهيدا لدخولهم الى الاراضي السورية).مبينا ان (معظم القيادات التي دخلت الى الاراضي السورية من جنسيات اجنبية وتعد من اهم قيادات التنظيم).