– October 18, 2016

الجوية تهزم العهد اللبناني وتقطع تذكرة نهائي الكأس الآسيوي

بغداد – قصي حسن

قطع فريق القوة الجوية ممثل الكرة العراقية تذكرة نهائي كاس الاتحاد الاسيوي 2016 بعد فوزه امس الثلاثاء على العهد اللبناني بنتيجة 3 – 2 وذلك في لقاء اياب الدور نصف النهائي الذي جرى على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

وكانت مباراة الذهاب شهدت تعادل الفريقين 1 – 1 في الدوحة، فتأهل القوة الجوية بعدما تفوق بواقع 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وسيقابل الجوية في المباراة النهائية في الخامس من الشهر المقبل الفائز من مباراة بينغالورو الهندي وجوهور الماليزي حامل اللقب في بانغالور التي تقام اليوم الاربعاء، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1- 1 في جوهور بارو.

وافتتح العهد التسجيل في الدقيقة 14 عبر ضربة جزاء نفذها نور منصور بنجاح وأدرك القوة الجوية التعادل بواسطة الهداف حمادي أحمد الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس محمد حمود إثر تسديدة همام طارق من داخل منطقة الجزاء 28 لكن العهد استعاد التقدم في الدقيقة 36 عن طريق حسن شعيتو.

وأثمر ضغط الجوية في الشوط الثاني عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71 بعدما نفذ بشار رسن ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى حاول نور منصور إبعادها لكنه حولها بالخطأ داخل مرمى فريقه ثم خطف بشار رسن هدف الفوز لصالح القوة الجوية في الدقيقة 78 بعدما تابع تمريرة طويلة وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بعيداً عن متنــاول الحارس محمد حمود.