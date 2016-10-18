– October 18, 2016

هل تحققت المباغتة في تحرير الموصل؟ – عماد علو

المباغتة في العمليات العسكرية هي احدى مبادئ فن القتال ، التي يمكنها أن تغير توازن القوى بشكل حاسم لصالح القوات المهاجمة أو المدافعة وأن تمهد لأنتصارات سريعة على العدو نتيجة استثمار عنصر المفاجأة وما هو غير متوقع من المهاجم او المدافع ، فيحصل الارتباك في الخطط والاداء الميداني مما يربك عملية القيادة والسيطرة على القطعات التي تتعرض للمباغتة ، فتتكبد خسائر غير محسوبة نتيجة الظروف القتالية التي تتيحها ” المباغتة في العمليات العسكرية” , والتي لابد أن تكون في معظم الأحيان مقترنة بالسرية والخداع والجراءة ..

ان القدرة على مباغتة العدو تعد عنصرا من عناصر الاقتدار والتفوق للقيادات والقوات العسكرية التي تتمكن من تحقيقها وتنفيذها ، ولذلك فان التفكير والاعداد والتنفيذ لعنصر المباغتة يتطلب انسجاما” كبيرا” بين القائد وهيئة ركنه وبين هيئة ركن القيادة العليا والقطعات المنفذة أو المشاركة بالعملية العسكرية.. وقد تكون المباغتة في العمليات العسكرية من حيث المكان أو الزمان أو السلاح ، أو الاسلوب القتالي أو المناورة بالقطعات ، الأمر الذي يجعل المباغتة فرصة كبيرة لامتلاك المبادأة و زمام الموقف وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان العدو لتوازنه لفترة ليست قصيرة. والسؤال المطروح هو: هل تحققت المباغتة في معركة تحرير الموصل ؟ وما هي الكيفية التي تمت بها المباغتة ؟

من الواضح أن المباغتة في معركة تحرير الموصل لم تتحقق بالزمان ولا بالمكان ولا بالسلاح ، فقد سبق العملية الكثير من التغطيات الاعلامية والجدل السياسي الذي طرحت خلاله وعبره معظم تفاصيل العمليات العسكرية المرتقبة لدرجة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بتاريخ 25/9/2016 ، بموعد ساعة الصفر (ساعة س) في عملية تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي ، قائلا” بأنها ستبدأ في 19 أكتوبر 2016. لذلك فان عنصر المباغتة بالنسبة للزمان لم يتحقق فضلا” عدم تحققه بالنسبة للمكان أو السلاح ، لكون ساحة العمليات معروفة وأنواع الاسلحة والتجهيزات لم تعد خافية لتنقل القطعات بشكل مكشوف على طرق الوصول الى ساحة العمليات ..!

الا أن ما حقق المباغتة في عملية تحرير الموصل ، ليس فقط لتنظيم داعش الارهابي بل لكل المراقبين والمعنيين بالشأن العراقي هو التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة والذي يحدث لأول مرة في تاريخ العراق والذي وصفه رئيس اقليم كردستان العراق السيد مسعود البارزاني في مؤتمره الصحفي الذي عقد عصر اليوم الاول لبدء معركة تحرير الموصل في 17/10 /2016 ، في منطقة الخازر على بعد نحو 40 كلم من الموصل بحضور قادة من الجيش والبيشمركة بانه تعاون وتنسيق …تاريخي ونقلة نوعية في تعاون قوات البيشمركة والجيش العراقي للوصول لتحرير الموصل. وتابع ان …التنسيق رائع وجيد وهي رسالة تحمل معاني رائعة بان العدو سيتقهقر بسرعة امام هذا التعاون بين بغداد واربيل… هذا التعاون بالتأكيد لم يكن متوقعا” في حسابات هيئات ركن تنظيم داعش الارهابي عند تخطيطهم للمعركة الدفاعية ، وكان من الواضح أن عناصر التنظيم في المحور الشرقي (محور الكوير الخازر الحمدانية) بوغتوا بأسلوب الهجوم ونوعية القطعات المهاجمة وأسلوب التنسيق بينها ! ان ظهور قطعات الجيش العراقي في قواع العمليات الشرقية والشمالية الشرقية اربك خطط واساليب قتال داعش في تلك المحاور وهذا سينعكس بالتأكيد على حساباته الاخرى في بقية القواطع أو المحاور التي سيجري فيها القتال لاحقا” … اذن فان عنصر المباغتة في معركة تحرير الموصل قد تحقق بشكل واضح وغير مسبوق وهو أمر انعكست أثاره حتى على التغطيات الاعلامية لبعض الفضائيات التي كانت تراهن على صعوبة العمل القتالي المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي ! كما انعكست المباغتة بالتنسيق والتعاون بين الجيش العراق والبيشمركة على مواقف دول اقليمية وعربية مثل تركيا و بعض الدول العربية المجاورة .