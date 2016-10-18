– October 18, 2016

إستعادة النمرود وحمام العليل والدواعش يسلّمون أنفسهم بعد فرار قياداتهم

مكافحة الإرهاب لـ (الزمان) : إنقاذ الدروع البشرية وتحركات العدو مكشوفة للإستخبارات في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

اكد الفريق الركن في جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي قيام قيادة العمليات المشتركة بوضع خطة متكاملة لانقاذ اهالي الموصل اذا اتخذهم تنظيم داعش الارهابي كدروع بشرية ، مشيرا الى ان طيران الجيش شرع بعملية قصف هي الاعنف على معاقل داعش في ناحية بعشيقة وسط انباء عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قادة كبار.

وقال الساعدي لـ (الزمان) امس ان (معارك تحرير الموصل وضعت بمراحل وصفحات وسيتم الاعلان عنها وفق تسلسل زمني مع عدم صمود خطوط صد داعش في داخل الموصل طويلا امام تقدم القوات الامنية ولاسيما بعد التقدم الحاصل في محاور القتال وباتت تحركات التنظيم مكشوفة للاستخبارات ويتم التعامل معها وفق الخطط).وتابع ان (قيادة العمليات المشتركة وضعت خططا مسبقة لانقاذ الاهالي في الموصل بحالة اتخاذ داعش الاهالي كدروع بشرية).مشيرا الى ان (معارك تحرير الموصل تختلف عن تحرير الفلوجة بتفاصيل كثيرة ابرزها المنطقة الجغرافية وعدد السكان والمساحة وعدد الارهابيين في نينوى).وذكر الساعدي وهو قائد ميداني في معركة تحرير الموصل ان (طيران الجيش شرع بعملية قصف هي الاعنف على معاقل داعش في ناحية بعشيقة وسط انباء عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قادة وامراء من جنسيات مختلفة).مبينا أن (القصف يأتي لقطع طرق امدادات داعش وشل حركته).وأضاف أن (القصف ادى أيضا إلى اعطاب العديد من الاليات العسكرية وعجلات تحمل سلاحا احاديا وتدمير انفاق ومخابئ للأسلحة والعتاد).ملفتا إلى أن (طيران الجيش كثف من قصفه على معاقل داعش في خطوة تهدف الى اضعاف التنظيم وشل حركة عناصره بالتزامن مع تحرير مناطق مختلفة من الموصل).وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (قوات الجيش حررت عددا من القرى عند أطراف ناحية حمام العليل جنوبي الموصل).وتابع أن (قواتنا متجهة صوب مركز الناحية).وأضاف أن (التنظيم انهزم وتم قتل عدد من عناصره واحراق نقاط تمركزهم).مشيرا الى أن (المعارك مستمرة داخل القرى المحيطة بناحية حمام العليل).واضاف أن (الساعات المقبلة ستشهد تطورات داخل الناحية ولا وجود لأي مقاومة في اطراف الناحية).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الشرطة الاتحادية فرقة مغاوير النخبة تمكنت من تحرير قرية البجوانية السفلى ودمرت عجلتين للدواعش في منطقة الحود اضافة الى تفجير مفخخة على طريق موصل ـ بغداد السريع). مشيرا الى (الاستيلاء على عجلة ملغمة وقتل انتحاري في مشارف منطقة الشورى بالموصل). وتابع ان (الشرطة حررت منطقة تل السمن في الأجزاء الجنوبية والقطعات باتت على مقربة من ناحية الشورى).وقال مصدر امس ان (قوات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب إقتحمت أطراف بلدة قرقوش بسهل نينوى وتتقدم ببطء تحسبا لوجود عبوات ناسفة). وتابع المصدر ان (طائرات F16العراقية دمرت معملاً للتفخيخ وصناعة العبوات في حي التأميم).وذكر مصدر ان (القوات الأمنية التابعة الى الفرقة الالية المدرعة التاسعة تمكنت من تطويق منطقة الحمدانية من جميع الاتجاهات تمهيدا لعملية اقتحامها).وأضاف ان (التنظيم عمد الى استخدام قصف الهاونات ونشر القناصين على اطراف المدينة).وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قتلت المسؤول العسكري لداعش في منطقة الحود الارهابي المدعو عبد داود فهد في منطقة بيجوان في المحور الجنوبي من عمليات تحرير الموصل).وقال بيان اخر ان (فرقة التدخل السريع وقوات الحشد الشعبي استهدفت مواقع تنظيم داعش الارهابي بقصف صاروخي في معمل المشراق للمواد الكيميائية جنوب الموصل).وافاد مصدر بان (قوات الرد السريع والحشد الشعبي تمكنا من فتح الشارع المؤدي الى قرية الجلن بهدف تحريرها).وذكر ان (اللواء التاسع في الجيش وقوات البيشمركة اقتحمت قرية عباس رجب التابعة لناحية النمرود وخاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الإجرامي أسفرت عن مقتل 16 عنصرا من التنظيم وإحراق اكثر من ثماني عجلات).وأضاف أن (القوات الأمنية المشتركة أحكمت سيطرتها على القرية بنسبة 75 بالمئة). وكشف مصدر امس ان (خمسة عناصر من تنظيم داعش سلموا نفسهم للقوات الامنية في قضاء الحمدانية واعترفوا بهروب اغلب قادتهم المسؤولين عن القضاء).وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي واعضاء هيئة الاركان وصلوا إلى اربيل لمتابعة سير العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الموصل).