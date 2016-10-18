– October 18, 2016

دمشق ترحب بإنطلاق معركة نينوى

يونامي: السلطات العراقية حريصة على سلامة المدنيين

بغداد – الزمان

اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق امس وجود رغبة مشتركة لدى الجهات المعنية بالمحافظة على سلامة المدنيين في معركة تحرير الموصل.وقال نائب رئيس البعثة جورج بوسطن في تصريح اعقب اجتماعه مع لجنة الأمن والدفاع النيابية امس إن (اللقاء مع اللجنة كان يتعلق بمعركة الموصل، وأردت تأكيد دعم ومساندة بعثة الأمم المتحدة وما تقوم به الحكومة والجيش وكل القوى الداعمة الأخرى)، مضيفاً (لمسنا بارتياح أن هناك رغبة مشتركة لدى الجميع للحفاظ على سلامة المدنيين ، وأيضا نريد أن نطمئن على ايجاد المأوى والحماية اللازمة لكل الذين سيخرجون من المدينة في هذه الظروف الصعبة ،وأن تكون عودتهم سليمة الى ديارهم بعد انتهاء التحرير قريباً).واعرب بوسطن عن سروره البالغ بـ(وحدة الصف الوطني العراقي بشأن هذا العمل الجبار الذي يقوم به حاليا الجيش العراقي وكل القوات والقطعات المتعاونة معه سواء في البيشمركة والعشائر والحشود الأخرى). وفي الاطار نفسه، بارك الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في العراق عملية تحرير الموصل وقال المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد عمر السراي في بيان تلقته(الزمان) امس (نبارك لشعبنا العراقي و قواتنا البطلة انطلاق عمليات تحرير الموصل من دنس عصابات داعش الإرهابية التكفيرية)، مضيفاً (نتمنى أن نسهم جميعاً ، إعلاميين و كتاباً و فنانين وأكاديميين ، وأعضاء مجالس ثقافية ، بدورنا في مباركة هذا الانجاز الوطني ، و أن ندعو إلى ترصين الجبهة الداخلية ، و محاربة الإشاعات ، لضمان تحقيق نصر كبير نفخر به ، وأن نعمل معاً من أجل عراق ما بعد داعش : عراق يتسامى و يترفع عن الطائفية و الشوفينية و التعصب الأعمى ، و يرفض العنف و الكراهية و الفساد)، واصفاً ما اسماه بـ(خريف داعش) بأنه(ربيع ثالث لأم الربيعين). وطالبت النائبة عن نينوى جميلة العبيدي بإبعاد المساومات السياسية عن المعركة.وقالت في مؤتمر صحفي ان(على السياسيين أن يتوحدوا وان لا تكون المساومات السياسية حجر عثرة في طريق تحرير المحافظة من داعش)، مؤكدة ان(سرعة التحرير رهن بتعاون أهالي المحافظة مع القوات المحررة بالجهد الاستخباري والدلالة على مقرات داعش ومخازن ذخائرهم وأنفاقهم التي يتسللون منها ورصد تحركاتهم وان لا يتركوا لهم الفرصة للاختفاء بين العوائل).ورحبت وزارة الخارجية السورية امس بانطلاق عملية تحرير الموصل ووصفتها بأنها(نقلة نوعية) في الحرب على الارهاب.وقالت الوزارة في بيان إن (الجمهورية العربية السورية ترحب باعلان حكومة العراق الشقيق بدء عمليات تحرير الموصل وتعلن انها تقف بقوة الى جانب حكومة العراق والجيش العراقي والمجموعات المقاتلة الداعمة له بما في ذلك قوات الحشد الشعبي)، مضيفة أن(قرار تحرير الموصل من عصابات داعش هو نقلة نوعية في اطار الحرب على الارهاب والتي يجب ان تلقى الدعم الكامل من جميع دول المنطقة والعالم).وتابعت ان (الحكومة السورية تؤكد ان الانتصار على داعش في العراق هو انتصار على داعش في سورية لأن المعركة ضد داعش والمجموعات الارهابية الاخرى هي معركة ضد الارهاب ومن يدعمه ويسلحه ويموله).

محذرة من(مخاطر بيانات ومواقف النظام التركي العداونية ضد شعبنا في العراق وضد قرار القيادة العراقية بتحرير الموصل والتي لا يمكن عدها سوى محاولات اخرى من النظام التركي للتحايل على معركة تصفية الارهاب والاحتلال غير المبرر لاراض سورية وعراقية).