– October 18, 2016

إحتجاز متهم بجريمة إغتصاب داخل البرلمان البريطاني

لندن – الزمان

أعلنت شرطة لندن امس إنها احتجزت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما داخل البرلمان البريطاني للاشتباه بإرتكابه جريمة اغتصاب.

وأفادت تقارير بأن الاعتداء حدث في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي وأن المشتبه به اعتقل في وقت لاحق من اليوم نفس .

واكدت الشرطة إن المشتبه به ليس من اعضاء البرلمان.وأطلق سراح المشتبه به بكفالة حتى كانون الثاني لحين إجراء المزيد من التحريات.من جهته، قال متحدث باسم مجلس العموم إن المجلس على دراية بالواقعة وهو يتعاون مع الشرطة عن كثب.

على صعيد اخر كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن استئناف حركة طالبان والحكومة الأفغانية محادثات السلام بينهما بشكل سري في أيلول الماضي وعقدتا جولتي محادثات في قطر.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي طالبان قوله، إن (دبلوماسيا أمريكيا حضر الاجتماعات في قطر حيث يوجد مكتب دبلوماسي للحركة كما حضرها أيضا الملا عبد المنان شقيق مؤسس حركة طالبان الراحل الملا محمد عمر). ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين في كابول للتعليق على ذلك.

ولم تحقق محادثات عقدت سابقا برعاية باكستان تقدما يذكر قبل أن تتوقف تماما بعدما قتلت الولايات المتحدة زعيم طالبان السابق الملا أختر منصور في هجوم بطائرة بدون طيار في باكستان في أيار.وبحسب الصحيفة فإن أي مسؤول باكستاني لم يشارك في محادثات قطر.