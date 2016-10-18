– October 18, 2016

البارألمبية توقد الشمعة 13 في ذكرى تأسيسها

بغداد – الزمان

تحتفي اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بالذكرى (13) لتأسيسها والتي تصادف هذا اليوم الاربعاء وتأتي هذه المناسبة متزامنة مع الانجاز الكبير الذي حققته بعثة العراق في بارالمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016 والذي اختتم مؤخراً وحقق فيه ابطال البارالمبية العراقية نتائج متميزة حصدوا خلالها خمسة اوسمة ملونة.وقال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل حميد عودة ان ذكرى تأسيس اللجنة البارالمبية التي انبثقت يوم التاسع عشر من تشرين الاول 2003 تمثل انطلاقة حقيقية لرياضة المعاقين في العراق والتي استطاعت خلال السنوات ال (13) الماضي ان تحقق نتائج كبيرة في اغلب البطولات والدورات التي شارك فيها العراق على جميع الاصعدة العربية والاسوية والدولية.من جانبه قال النائب الاول لرئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية خالد رشك ان استذكار هذه المناسبة ياتي من باب الوفاء لكل الذين عملو في رياضة المعاقين في العراق والتي اصبحت اليوم تمثل جزءاً كبيراً من الرياضة العراقية في عموم العراق خاصة وانها تمكنت من تحقيق الكثير من الانجازات المهمة على المستوى العالمي واخرها في بارالمبياد ريو دي جانيرو.فيما قال الامين العام للجنة البارالمبية فاخر علي الجمالي ان هذه المناسبة تمثل الكثير في نفوس رياضة المعاقين فبعد ان كانت هذه الرياضة التي تأسست 1982 تحت مسمى الاتحاد العراقي لرياضة المعاقين وكان يدار هذا الاتحاد تحت مظلة اللجنة الاولمبية ولسنوات طويلة تمكنت هذه الرياضة ان يكون لها كياناً خاصاً بها بعد سعي ومثابرة من جميع العاملين فيها لتنبثق يوم التاسع عشر من تشرين الاول 2003 لتحمل اسمها الرسمي الذي يليق بها وهو (اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية).واضاف الجمالي ان هذه المناسبة واستذكار ايام تأسيس اللجنة البارالمبية يحفز الجميع وعلى رأسهم المكتب التنفذي للجنة البارالمبية على مواصلة العطاء وتحقيق الانجاز لرفع اسم العراق عالياً في المحـــــافل الــدولية المختلفة.