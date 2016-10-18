– October 18, 2016

سان جيرمان يسعى لإستغلال أزمة إيكاردي

{ باريس – وكالات: يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستغلال الأزمة التي يعاني منها الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائد إنتر ميلان الإيطالي، مع جماهير وإدارة ناديه، من أجل ضمه خلال مدة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبدأ سان جيرمان العمل على تدعيم الفريق في مدة الانتقالات الشتوية، في ظل تراجع نتائج الفريق، بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، ولوران بلان نهاية الموسم الماضي. وذكرت صحيفة صن البريطانية أن سان جيرمان وضع إيكاردي كأول أهدافه في المدة المقبلة، سواء في الشتاء أو الصيف المقبلين. وتوترت العلاقة بين إيكاردي وجماهير ناديه، بسبب قصة ذكرها في كتابه الأخير، تقول الجماهير إنها مختلقة وغير حقيقية، ما دفعها لمهاجمته والهتاف ضده قبل مواجهة كالياري، ، في الدوري الإيطالي، وطالبت بسحب شارة القيادة منه، إلا أن إدارة النادي اكتفت بتغريم اللاعب. ويسعى أوناي إيمري، المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية، لضم إيكاردي من أجل منافسة إدينسون كافاني في خط الهجوم، إذ لم يستطع خيسي رودريجيز تقديم أداء جيد حتى الآن.