– October 18, 2016

سقط النظام أم الأقنعة – ثامر جواد الخفاجي

( الشعب يريد إسقاط النظام )

شعار تبناه متظاهرو ما سمي بالربيع العربي للتنديد والإطاحة بالأنظمة القمعية والتي تحكم البلاد بالنار والحديد واوصلت البلاد وشعبها إلى ما هي عليه من ذل وانكسار ، حيث إنطلقت شرارته الأولى في تونس للإطاحة بحكم زين العابدين بن علي ثم انتقلت شرارته إلى مصر حيث طالبت الجماهير بإسقاط محمد حسني مبارك ثم أصبح الشعار ديباجة وقداسا يردده المتظاهرون في عدة مدن عربية للتعبير عن سخطها وغضبها على الحكام الفاسدين والمستبدين .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل إن هذا الشعار جاء استحضاره وترديده عفويا على لسان الجماهير الغاضبة أم أن هناك أياد خفية نجحت في إختراق الوعي اللاشعوري لدى المتظاهرين لتجعلهم يرددونه بحماسة العارفين بما يمكن ان يؤدي إليه إسقاط النظام إذا عرفوا أن إسقاط الحاكم الظالم شيء وإسقاط النظام شيء آخر !؟ وماهو الآن رأي متظاهري الربيع العربي ومن تعاطف مع هذا الشعار ( ولا اقصد من خطط له فهو يعرف النتائج جيدا مقدما ) بالشعار الذي أصبح أيقونة لمسيراتهم الغاضبة بعدما آلت إليه الأمور والأوضاع في بلدانهم من خراب ودمار في جميع مرافق الحياة الإنسانية والعمرانية إذ إنتشرت أعمال الشغب والعنف ( والبلطجة ) والعصابات التي أحرقت الأخضر واليابس فكان ربيعا لها بحق وليس للمتظاهرين الذين ضحوا بأرواحهم من أجله ولم يكن العراق بمنآى عن هذه الأحداث الدامية والمدمرة وبعد أن سقط القناع عن الوجوه الكالحه والبائسة التي إدعت بالإصلاح والصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية مستغلة الغضب الجماهيري ضد الطغمة الحاكمة الفاسدة لتتربع على كرسي الحكم وتكون الوجه الآخر للظلم والقهر والاستبداد والفساد لتحقيق مآربها الشيطانية في سرقة المال العام وهدر ثروات البلاد وليصبح الفساد ثقافة سائدة في المجتمع .

إذا الجواب على سؤالنا أعلاه هو نعم إذا عرفنا وعرف هؤلاء المتظاهرين عندما قلنا أن إسقاط الحاكم الظالم شيء وإسقاط النظام شيء آخر لأن النظام كما عرفه بعض المختصين في مجال دراسة القانون هو :

( مجموعة متجانسة من المصالح الاساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت تتعلق بالمصالح الدينية او السياسية او الاجتماعية او الاخلاقية في المجتمع ) .

ومن خلال هذا التعريف نستطيع ان نقول ان قواعد النظام هي الحد الأدنى من الأمور الواجب الالتزام بها للمحافظة على المجتمع من الاضطراب والانحلال والفوضى . لذا يجب على المجتمع إحترام هذه القواعد والالتزام بها لأنها تمثل الأركان الأساسية للنظام كي نحفظ هيبة البلاد والعباد وإذا ما عرفنا إضافة إلى ذلك أن النظام السياسي يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية . لذا فالمطالبة بإسقاط النظام في ضوء ما أوردناه أعلاه عما يعنيه النظام يعني المطالبة بإنهيار المنظومة الاخلاقية بكل تفرعاتها الإنسانية والاجتماعية والثقافية والدينية . والنظام السياسي بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وليكن عراقنا موضوع البحث ماذا حصل فيه من خراب عام في كل مرافق الدولة بدءا بأعلى الهرم في السلطة وانتهاء بموظف الخدمة البسيط ؟ ولم تسلم القيم الإنسانية و الاخلاقية التي أمر بها ديننا الحنيف وكل الأديان السماوية من هذه الثورة التي لم تحدد أهدافها وكيف تحددها وهي اصلا لا تعرفها ليركب الموجة ممن عدوا من سقط المتاع ومن تستروا بجلباب الدين والذين استغلوا غضب الشعب وسخطه على الحكم التسلطي والشمولي ليتربعوا على مراكز القرار ليكون البلد غنيمة يتقاسمونها بينهم بعد أن لفظتهم شوارع أوربا واعدين الجماهير الثائرة والتي تطمح لعراق واحد موحد تسوده العدالة والقيم والثوابت الاسلامية بالاحلام الوردية التي تنظم حياتهم لما هو افضل بعد أن ضحوا بأرواحهم من أجل التخلص من حكم الحزب الواحد لتستهتر باحلامهم مجموعة من الأحزاب التي تسترت برداء الدين مرة والليبرالية والعلمانية مرة اخرى والتي جعلت من العراق دار بوار وخراب بعد أن سقطت اقنعتهم والأرقام تتحدث وبكل بساطة

قبل عام 2003 كان عدد نخيل العراق 30 مليون نخلة 13 مليون من هذا العدد من النخيل فقط في البصرة

ثلث الأيدي العاملة كانت تشتغل في الزراعة ولم يخطر ببالهم أن يأتي يوم ينافس فيه النفط الزراعة وحتى في عام 1988 ورغم ظروف الحرب العراقية الايرانية كانت الزراعة توفر اكتفاء ذاتيا من الخضار والفواكه وكان الدعم الحكومي مستمرا للفلاحين .

وفي عام 2003 كان عدد النخيل 5 ملايين نخلة وفي عام 2009 صار العراق يستورد 90% من الحاجات الضرورية رغم الميزانيات الانفجارية مما ادى الى نزوح الأيدي العاملة إلى بلدان آخرى بحثا عن العمل ليصبح العراق ( أغنى دولة في العالم ) حسب إحصائيات الأمم المتحدة من ضمن 32 دولة تحتاج إلى المساعدات الإنسانية

إضافة إلى هجرة العقول والكفاءات العراقية والهجرة الجماعية

للمواطنين إلى بلاد الله علهم يجدون ما افتقوده في بلدهم من أمن وأمان ونظام يشعرهم بانسانيتهم .

وبعد كل هذا هل نحن بحاجة إلى

من يدلنا على بينة لنعرف المأزق الكبير الذي ادخلتنا فيه قوى الشر والضلالة بمباركة منا وممن جعلوا الدين لبوسا لهم وشهادة علي بن ابي طالب عليه السلام حجة بالغة علينا ليبقى هؤلاء المدلسون والمنحرفون سيفا مسلطا على رقابنا لنبقى ندين لهم باصبع نغمسه بمحبرة العهر الإنتخابي ذات اللون البنفسجي كما اختاروه يعلن الطاعة والولاء لهم دائما .

أحب أن أسألهم أين هم من وصية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام لأحد ولاته إذ يقول له :

على الوالي جباية خراجها

واستصلاح أهلها

وعمارة بلادها

نعم عملوا بها ولكن عكس ما أراده أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فجعلوا جباية خراجها غنيمة لهم ولاقاربهم ومن والاهم على الذل والهوان .

واستصلحوا أهلها بثقافة الفساد في أكل السحت وسرقة المال العام والتزوير والاحتيال بالترغيب والترهيب. وابعادهم عن كل قيم الخير التي يمليها علينا ديننا الحنيف .

وعمارة بلادها أن جعلوها بلاد خراب ودمار .

وبعد كل هذا هل سنلون مرة رابعة اصابعنا باللون البنفسجي تحية لهم وعرفانا بما اوصلونا إليه أم سيكون لنا موقف آخر نداري به غفلتنا طوال ثلاثة عشر عاما من القهر والمعاناة والموت ومزيدا من الأرامل والثكالى واليتامى ام لا زلنا ننتظر سقوط المزيد من الاقنعة لنعرف من هم ونعرف ما لنا وما علينا إن كنا استوعبنا الدرس ؟ .

وإن غدا لناظره قريب …..