– October 18, 2016

الإنفصال والاستقلال – سامي الزبيدي

قبل التطرق الى معنى المفهوم السياسي للاستقلال والانفصال وتلويح بعض السياسيين الكرد بين الحين والآخر لإعلان الانفصال تارةً أو استقلال إقليم كردستان عن العراق تارة أخرى لابد من استعراض واقع العلاقات خصوصاً السياسية والاقتصادية بين الحكومة المركزية في العراق والإقليم ، فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وإقرار الدستور العراقي الذي أسس لعملية سياسية مشوهة و الذي اعتبر العراق دولة فيدرالية و إقليم كردستان هو أول إقليم فيدرالي نظرا لخصوصية وضع محافظات كردستان قبل الاحتلال الأمريكي وأعطى الحق لأية محافظة أو عدة محافظات تشكيل إقليم وفق شروط وضوابط حددها الدستور،وبعد إجراء الانتخابات التشريعية التي تم خلالها انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومات العراقية بدأت المشاكل تطفو على السطح بين الحكومات المركزية وإقليم كردستان نتيجة عدم إحكام الدستور للعديد من النهايات السائبة والأمور الحساسة ومطاطية مواده وعدم دقتها أو اقترانها بقوانين واضحة يضاف إلى ذلك استغلال الإقليم لضعف الحكومات العراقية المتعاقبة وانشغالها بالفساد المالي والإداري وسرقة المال العام وبالصراع السياسي على المناصب والمكاسب وتأجيجها للصراع الطائفي والعرقي بين مكونات الشعب الواحد وعدم اهتمامها بالأمور التي تتعلق بسيادة الوطن ووحدة أراضيه وشعبه وعدم الاهتمام بتقديم الخدمات الأساسية التي للشعب العراقي وعجزها الكبير في بناء البلد والنهوض به عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وصحياً وصناعياً وزراعياً وتعليمياً وعجزها التام عن تحقيق الأمن والأمان لشعبه الذي أصبح ضحية للإرهاب والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ، وكانت الخلافات تتصاعد بين المركز والإقليم مع مرور الزمن ودون التوصول الى حلول جذرية لتلك الخلافات رغم محاولات الحكومة المركزية العديدة لكن دون جدوى في ظل تعنت الإقليم في العديد من الأمور الخلافية حتى بدأنا نسمع من السياسيين الكرد وخصوصاً البرزاني وحزبه نغمة الانفصال عن المركز وكانت هذه النغمة تشتد مع اشتداد الخلافات بين المركز والإقليم بسبب كثرة الطلبات الكردية التي تضطر الحكومة للاستجابة لها حفاظاً على العلاقة بين الطرفين أحياناً وأحياناً أخرى لتحقيق مكاسب حزبية للحزب الحاكم وعلى حساب مصالح الوطن العليا وهكذا استمرت العلاقة بين الإقليم والمركز بين مد وجزر حتى وصلت الى طريق مسدود في حكومة المالكي الثانية ، وبعد تشكيل حكومة العبادي أذيب بعضاً من جليد الخلافات بين الحكومة المركزية والإقليم لكن الجليد عاد للتراكم مرة أخرى وشمل أموراً حساسة تتعلق بالثروة النفطية الموجودة في الإقليم واعتبارها جزءاً من ثروات العراق النفطية إلا أن سلطة الإقليم تعتبرها غير ذلك خصوصاً بعد أن تم ربط نفط كركوك مع نفط الإقليم ليزيد من تفاقم الأزمة يضاف إليها حصة الإقليم من الموازنة المركزية ورواتب البيشمركة وحجم قواتهم وتسليحهم وعدم التوصل الى حلول لمشكلة ما أسموه الكرد بالمناطق المتنازع عليها وكأن الإقليم دولة أخرى تنازع مع العراق على بعض المناطق والمحافظات وليست جزءاً من العراق حتى تفاقمت الخلافات بين الإقليم والمركز مع احتلال داعش لعدد من المحافظات والمدن العراقية و تزايد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت العراق بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار العمليات العسكرية لتحرير مدننا من عصابات داعش رافق ذلك المشاكل التي عصفت بالمشهد السياسي بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية والصراع المحموم على المناصب والمكاسب وتغليب المصالح الفئوية للأحزاب والكتل السياسية على المصلحة الوطنية ولم تفلح زيارات الوفود الكردية العديدة الى بغداد في التوصل الى حلول حقيقية للمشاكل العالقة بين المركز والإقليم حتى جاءت زيارة البرزاني الأخيرة لبغداد والتي وصفت بالناجحة وأنها استطاعت أن تذيب الجليد الذي أحاط بالعلاقات بين المركز والإقليم كما وصف أحد السياسيين الكرد المرافقين للبرزاني في زيارته نتائج الزيارة لكن هل فعلا إن الزيارة قد أذابت كل جليد الخلافات السياسية والاقتصادية والأمنية بين المركز والإقليم ؟ وهل سيكف البرزاني وأبنه مسرور وسياسيين آخرين عن دعوات انفصال إقليم كردستان عن الدولة العراقية والتي تحولت أخيراً الى دعوات استقلال ؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع والأشهر القادمة

ولنعود الى ما ذكرته في بداية الموضوع لنبين معنى مفهوم الاستقلال والانفصال وما قاله مسعود برزاني خلال المؤتمر الصحفي مع عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي حيث صحح رئيس الإقليم المنتهية ولايته لأحد الصحفيين كلمة الانفصال قائلاً الصحيح هو الاستقلال وأيهما ينطبق على وضع إقليم كردستان الاستقلال أم الانفصال ؟

الاستقلال كمفهوم سياسي معناه ممارسة الدولة لقرارها السياسي الداخلي والخارجي وفق إرادتها الحرة ،داخلياً من خلال امتلاكها السيطرة المطلقة على جميع الإفراد والجماعات والمناطق داخل منطقة حكمها وخارجياً استقلالها في ممارسة قرارها الدولي بعيداً عن سيطرة أية دولة أخرى ، والاستقلال أيضاً هو تحرر دولة بأية وسيلة (عسكرية أو سياسية ) من سيطرة دولة أخرى أو مجموعة دول سواء كانت هذه السيطرة على شكل استعمار أو احتلال بالقوة أو بموجب معاهدات واتفاقيات ثنائية والأمثلة عديدة على استقلال الدول بهاتين الحالتين وأقربها استقلال مصر والعراق عن طريق الثورة المسلحة واستقلال العديد من دول آسيا وأفريقيا عن الاستعمارين البريطاني والفرنسي بإحدى الوسيلتين بداية ومنتصف القرن العشرين واستقلال دول الخليج العربي عن طريق الاتفاقيات السياسية مع الدول المستعمرة فهل كان العراق دولة مستعمرة تحتل إقليم كردستان حتى يطالب مسعود برزاني بالاستقلال أم أن الإقليم جزء من العراق القديم وجزء من الدولة العراقية الحديثة التي تأسست عام 1921 ؟

أما الانفصال بمفهومه اللغوي والسياسي فهو انفصال الجزء عن الكل و كما يقال انفصال الرأس عن الجسد وانفصال قطعة مجوهرات عن قلادة أو انفصال مجموعة أشخاص أو مجموعة سياسية صغيرة عن حزب سياسي وفي الجانب السياسي الدولي يقال انفصال جزء من دولة عن الدولة الأم والأمثلة على حالات الانفصال هذه عديدة كانفصال الباكستان عن الهند وانفصال بنكلادش عن باكستان وانفصال عدد من الدول في أوربا وآسيا عن الاتحاد السوفيتي وانفصال دول الاتحاد اليوغسلافي وانفصال أرتيريا عن أثيوبيا وانفصال جيكوسلوفاكيا الى جيكيا و سلوفاكيا وانفصال كوريا الى دولتين نتيجة لأطماع استعمارية غربية والصراع المحموم بين الكتلتين الاشتراكية والغربية بعد الحرب الكورية عام 1954 وانفصال فيتنام لنفس السبب الى فيتنام شمالية شيوعية وفيتنام جنوبية موالية لأمريكا قبل أن تتوحد ثانيةً في دولة واحدة مطلع سبعينيات القرن الماضي ومن الأمثلة القريبة على الانفصال هي انفصال تيمور الشرقية عن اندنوسيا وانفصال جنوب السودان عن السودان ، والانفصال غالباً ما يأتي بعد قتال مرير وحرب طويلة وتدخلات أجنبية خارجية فهل أصبح الانفصال مصطلح قبيح أو غير مرغوب فيه لأنه يأتي بعد حروب وقتال ومصالح دولية حتى استعمل البرزاني مفهوم الاستقلال بدلا عنه أو لان الانفصال هو سلخ جزء عن الكل الموحد وهذا يعني تفتيت الدول الموحدة الى عدة دويلات لأسباب عرقية أو دينية أو لمصالح دول كبرى ، وإذا كانت كل دولة تتألف من عدد من القوميات والأعراق والديانات يجب تجزئتها الى دويلات فمعنى هذا إن الهند يجب أن تتجزأ الى عشرات الدول وأن تركيا يجب أن تصبح عشر دول وكذلك إيران وروسيا وحتى بريطانيا وكندا واسبانيا وبلجيكا وغيرها يجب أن تتجزأ الى دويلات قومية ، ولو كانت المصلحة الوطنية والقومية لتلك الدول تأتي من انفصال القوميات عن الدولة الأم لانفصلت تلك القوميات منذ أمد بعيد ، فلماذا يريد البرزاني وبعض الساسة الكرد الانفصال عن العراق ؟ وهل تسمح دول الجوار التي يشكل الأكراد نسبة كبيرة من مواطنيها أن يستقل أكراد العراق بدولة خاصة بهم وهي التي لا تسمح بمنح أكرادها وأكراد سوريا حكما ذاتياً؟ وهل تستطيع دولة كردستان المفترضة الصمود أمام تهديدات وأطماع دول الجوار أم سيتم ابتلاعها بسهولة ؟ فلمصلحة من تثار مسألة لانفصال التي تحولت الى استقلال أخيراً لتأخذ أبعاد سياسية أكبر بين الحين والآخر وكلما اشتدت الخلافات بين حكومة المركز والإقليم ولأي سبب بسيط ؟ ولماذا يراد تجزئة شعب عاش موحدا عبر تاريخه الطويل ؟ ولماذا يراد تجزئة تراث وتاريخ ودين ومصير شعب و دولة موحدة بأعراقها المختلفة المتآخية التي تشكل فسيفاء مجتمع عاش موحد ومتجانس آلاف السنين ؟ أسئلة نتوجه بها الى السيد البرزاني وبعض السياسيين الكرد الداعين للانفصال .

والآن وبعد زيارة البرزاني التاريخية لبغداد والاتفاق على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز بروح الأخوة وروح الشراكة الحقيقية والوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الشعب العراقي بكل أطيافه ومصالح الوطن العليا على كل المصالح الحزبية والفئوية الضيقة عبر حوارات بنائه ولجان مشتركة تضع الحلول لكل المشاكل العالقة بين الجانبين وبالذات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومشاكل المناطق المشتركة والمتداخلة وليس المتنازع عليها على أن تراعى وحدة العراق أرضاً وشعباً بأطيافه المتعددة فوق كل الاعتبارات هل سنسمع ثانية موضوع الانفصال أو الاستقلال من القادة الكرد أم أن هذه الصفحة ستطوى وسيتم إذابة جليد العلاقات المتأزمة والاختلافات والخلافات تماماً وحل جميع المشاكل العالقة تحت خيمة الوطن الواحد ، قادم الأيام والأشهر وحسن النوايا ستثبت ذلك إن شاء الله .