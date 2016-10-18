– October 18, 2016

الطاقة المتجدّدة والمستدامة

1

بدائل لإنتاج الكهرباء والتخلص من تلوث البيئة

عماد هدار العكيلي

بغداد

ياسر جاسم قاسم المنصوري

بغداد

المقدمة

أن توفر الطاقة الكهربائية امر ضروري جدا لتجهيز المناطق بالماء الصافي وحفظ المواد (غذائية وادوية وغيرها)، ناهيك عن باقي الاستخدامات الحياتية المهمة كالانارة وتشغيل الاجهزة والمعدات . وبسبب ارتفاع الحاجة لانتاج الطاقة الكهربائية نتيجة للزيادة المستمرة التي تحدث في اعداد السكان ولارتفاع الطلب على الكهرباء بفعل دخول الاجهزة الجديدة فأن دخول المحطات التقليدية للخدمة في اغلب البلدان أسهم وبشكل كبير ومؤثر في تلوث البيئة حيث تنتج غاز ثاني اوكسيد الكاربون (co2) والذي يسهم بدوره في زيادة درجة حرارة الجو المحيط بالكرة الارضية، كما انه يسهم في زيادة كمية سقوط الامطار وخاصة الحامضية منها لان هذه المحطات تنتج غاز الميثان المؤثر بهذا الجانب.

ولان الطاقة تعتبر مكون اساسي من مكونات الكون وهي شكل من اشكال الوجود فأن الاستغناء عنها بلا شك اصبح امرا غير واقعي وعليه كان لابد من البحث عن طرق وبدائل اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية لتلبي الحاجة المتزايدة والمستمرة وبنفس الوقت عدم الاضرار بالبيئة او على الاقل تخفيف الضرر الى ادنى حد ممكن، ومن هنا ظهر مصطلح ” الطاقة المتجددة او المستدامة ” وهي شكل من اشكال الطاقة التي لاتؤدي الى انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكاربون وهي غير ملوثة للبيئة ولا تؤدي الى زيادة درجة حرارة الجو و الاضرار بالمناخ.

فهو اذا صراع حقيقي حول مستقبل البشرية فأما ان يكون مستقبل مستداماً فيه من القوة الكافية والمهارة والتصميم لتحقيق آمال وطموحات عالم افضل او مستقبل اظلم ذي عواقب وخيمة وهنا يقول ال غور . ” وصلت الحضارة الانسانية الى مفرق طرق على الدرب الذي سافرنا فيه منذ زمن بعيد، ويجب علينا اختيار مسار واحد من المسارين، وكلاهما يقودان الى المجهول، ولكن احد المسارين يؤدي الى تدمير توازن المناخ الذي نعتمد عليه واستنزاف الموارد التي تقوينا والتي لايمكن الاستغناء عنها، وانحطاط القيم الانسانية بشكل فريد، واحتمال ان تصل الحضارة الى نهايتها، اما بالمسار الآخر فيقود الى المستقبل” ان التوعية والتعريف بالطاقة المتجددة امر مهم للوصول الى مجتمع مساهم في هذا المجال لان ” الجهل وسوء الفهم هما بالتأكيد عدوا التقدم الحقيقي، مثلما ان المعرفة والنزاهة والشخصية امور حاسمة لتحقيق النجاح”.

2- ماهي الطاقة المتجددة والمستدامة Renewable Energy))

ان مفهوم الطاقة المتجددة يقابله مفهوم الطاقة غير المتجددة التي ستنتهي بعد فترة زمنية معينة، ويبقى العلماء في حالة تقدير مستمر لطولها، مثل النفط الذي يصنع منه الصناعات البتروكيمياوية المختلفة ويتم تحويله الى البانزين وزيت الغاز وغيرها من المحروقات التي تستخدم في قطاع النقل والاتصالات.

ان الطاقة المتجددة هي ثروات طبيعية لاتفنى ولاتنضب ولاينتج عنها مواد مضرة ” بالبيئة ” او ” المخلوقات والانسان” وتبقى في حالة مستمرة من الوجود والتجدد، فلا يأتي عليها الوقت الذي ستنتهي فيه . ان الطاقة المتجددة والمستدامة ببساطة هي الطاقة التي تعتمد على المصادر الطبيعية في توليدها مثل ضوء الشمس والرياح والمياه والامطار وحرارة باطن الارض وكذلك طاقة الكتل الحيوية (حرق الاخشاب، النفايات ….. وغيرها)، وهي طاقة لاتنضب ولاتنفذ، ومن اسمها فهي طاقة كلما شارفت على الانتهاء تتواجد مجددا.

3- مميزات الطاقة المتجددة والمستدامة

هناك العديد من المميزات التي تمتاز او تتمتع بها الطاقة المتجددة والمستدامة والتي تجعلها في الصدارة بأنتاج الطاقة الكهربائية ومنها:

– توجد بشكل دائم وقابلة للتجدد

– سهولة استخدامها بالاعتماد على آليات وتقنيات متوفرة وبسيطة.

– صديقة للبيئة ونظيفة.

– طاقة اقتصادية جدا.

– تقليل الانبعاثات الحرارية والغازية.

– تمنع او تقلل من تساقط الامطار الحامضية الضارة.

– تقلل او تسهم في تخفيف تراكم النفايات بكل اشكالها.

– ترفع مستوى الانتاج الزراعي لكونها تخلي المزروعات من الملوثات الكيميائية.

– تمكن الدول النامية من تصنيعها محليا لانها تستخدم تقنيات غير معقدة.

4- انواع الطاقة المتجددة والمستدامة.

ان مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة هي عديدة، ولها انواع مختلفة، ويمكن تقسيمها الى عدة تصنيفات وهي:

– الطاقة الشمسية (Solar Energy)

– طاقة الكتل الحيوية (Biomass Energy)

– طاقة الرياح (Wind energy)

– طاقة ظاهرتي المد والجز

– طاقة المياه (Water Energy)

– طاقة جوف الارض (Geothermal Energy)

1- 4 الطاقة الشمسية (Solar Energy)

تعتبر الطاقة الشمسية من اهم مصادر الطاقة المتجددة واكثرها نظافة وهي صديقة للبيئة ومصدرها الضوء والحرارة المنبثقان من الشمس. فمنذ اقدم العصور كانت الطاقة الشمسية مستخدمة ولو على نطاق ضيق جدا فقد قام الرهبان باستخدام الاسطح المذهبة لاشعال ميزان المذبح، كما قام ارخميدس باستخدامها من خلال تسليط ضوء الشمس على الاسطول الروماني وحرقه مستخدما في ذلك المرايا العاكسة لاشعة الشمس.

عموما فأن الطاقة الشمسية تستخدم بطريقتين:

– الطاقة الحرارية الشمسية (Solar Thermal Energy): وهي التي تستخدم طاقة الشمس في التسخين والتجفيف والتبخير، مثل السخانات والطباخات ومجففات الحبوب الشمسية ، ولقد قامت الكثير من الدول بوضع قوانين تلزم من يقوم ببناء دار جديدة او عمارة بتضمينها وحدات مسخنات الطاقة الشمسية وتعتبر من الاجزاء المكملة للتصميم ولمنح اجازة البناء.

– الطاقة الكهربائية الشمسية (Solar Electrical Energy): وهي عملية تحويل ضوء الشمس الى طاقة كهربائية بصورة مباشرة من خلال استخدام الخواص الالكترونية لبعض المواد، ويتم ذلك من خلال تراكيب الكترونية يطلق عليها الخلايا الشمسية (Solar Cells)

انواع محطات الطاقة الشمسية الحرارية4-1-1

– محطات تعمل بنظام القطع المكافئ

تعتمد هذه المحطات في آلية عملها على نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز اشعة الشمس على انبوب مركزي ينقل الحرارة الى مواقع تسخين تعمل على توليد البخار الذي يتولى تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء . ان اكبر محطة للطاقة الشمسية من هذا النوع هي محطة شمس1 في امارة ابو ظبي وهي من اضخم مشاريع الطاقة الشمسية المركزة في الامارات والعالم، ويقول رئيس شركة مصدر التي تشرف على مشاريع امارة ابو ظبي للطاقة المتجددة ان القدرة الانتاجية لمحطة شمس1 تبلغ 100MW وهي بالتالي اكبر محطة للطاقة الشمسية قيد الخدمة في العالم.

محطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات الابراج المجمعة

ان هذا النوع من محطات الطاقة الشمسية الحرارية يتميز من ناحية التصميم بالبرج المرتفع الذي يكون محاطاً من جميع الاتجاهات بمرايا عاكسة للضوء، كما انه يتميز من ناحية التشغيل حيث تبدأ العملية حينما تصطدم اشعة الشمس بالآف المرايا التي تسمى ( heliostats) وهذه المرايا قابلة للحركة بشكل اوتوماتيكي لتتبع اشعة الشمس وتقوم بتسليطها على خزان مياه الذي يعرف بأسم (solar receiver) او (boiler)، هذا الخزان يكون مثبت على قمة برج يمكن ان يصل ارتفاعه الى 150 متراً، فيتحول الماء الى بخار بضغط مرتفع وحرارة عالية، ويقوم البخار الناتج بأدارة التوربينات التي تقوم بدورها بتحويل طاقة البخار الى كهرباء او حتى استغلال البخار الناتج بشكل مباشر في اغراض صناعية، واكبر محطة من هذا النوع موجودة في صحراء كاليفورنيا.

وفي مجالات الطاقة الشمسية نجد ان العالم اليوم يحثو بخطى كبيرة ووصل الامر حتى بانتاج طائرة تعمل على الطاقة الشمسية وهي سولار2 والتي سنتحدث عن اهم المعلومات عنها في هذا المجال.

ابو ظبي تطلق عصر الطيران الشمسي

هذا هو العنوان الذي وضعته مجلة ناشيونال جيوغرافيك للحديث عن الطائرة سولار 2 وهي احدث طائرات العالم الشمسية واكثرها تقدما ومؤسس هذه الطائرة الطيار السويسري برتران بيكار وهو طبيب متخصص في الامراض النفسية فيها اربعة محركات تستمد المحركات الاربعة طاقتها الكهربائية خلال ساعات النهار مباشرة من الخلايا الشمسية اما ليلا فستلجأ المحركات الى مخزون طاقة اربع بطاريات من نوع “ليثيوم بوليمر” تزن 633 كيلوغراماً موضوعة تحت الجناح والتي سبق وان شحنت نهارا بواسطة الخلايا وتغطي 17248 خلية شمسية لا يتتعدى سمك الواحدة منها 135 ميكرون أي ما يعادل سمك 3 شعرات هيكل الطائرة وسيؤمن الغشاء الرفيع الشفاف الحماية للالواح الشمسية من تفاوتات درجة الحرارة التي ستتراوح بين +40 و-40 درجة مئوية ولاتزيد قدرة محركاتها الكهربائية عن 15 حصانا لكل منها ولا ننسى ان جناحيها عملاقين 72.3 متر.

-4-2طاقة الكتل الحيوية (Biomass Energy)

بداية الكتل الحيوية تمثل مساحة واسعة من المخلفات النباتية والحيوانية الاصل وبالطبع هذا يشمل الوقود الاحفوري التقليدي وهنا سنتحدث عن الاخشاب والفضلات النباتية والحيوانية والبشرية والتي بامكانها توليد الطاقة بشكل مباشر او بطرق تحويلية خاصة.

مصادر الكتل الحيوية:

1- الاخشاب : تعتبر من مصادر الطاقة المفضلة لتوفرها في كل مكان.

2- المخلفات النباتية والحيوانية والفضلات المنزلية والبلدية.

3- محاصيل انتاج الطاقة ومنها: المحاصيل العشبية مثل الذرة والبنجر وقصب السكر.

4- الاشجار المائية

وطرق تحويل الكتل الحيوية الى مصادر للطاقة هي عديدة ومتنوعة منها طرق فيزياوية “مثل التجفيف والتكثيف وضغط الحجوم” او طرق حرارية “مثل الحرق والاكسدة” او طرق كيميائية “التخمير والتفاعلات اللاهوائية”

والوقود الناتج منها الايثانول والكازول والميثانول فالايثانول ينتج بطريقة تخمر الفضلات بواسطة الكائنات الحية بغياب الهواء وتتم هذه العملية بصورة طبيعية وقد قامت امريكا بانتاج 4.5 بليون لتر من الايثانول عام 1993م،

والوقود الحيوي هنالك نوعان منه الاول يسمى بالكازول او الديزل الحيوي وذلك بسحق كمية من الذرة وخلطها مع الكازولين، اما النوع الثاني فهو الميثانول وهو وقود سائل ينتج بطريقة التحلل الحراري حيث تتحلل الكتل الحيوية في درجات الحرارة تزيد على 300 درجة مئوية بعدم وجود الهواء (تحلل لا هوائي) كما امكن انتاج الغاز الحيوي والذي يسمى غاز الميثان وينتج من فضلات الاوراق وانتاج السكر والمجاري .

وبالنتيجة فان هذه الطاقة مهمة جدا في انتاجها لما ذكرنا من وقود سيستخدم لاحقا في مكائن الاحتراق الداخلي .. وهنا نقول ان مصادر الطاقة هذه موجدة في العراق بكثرة حتى ان الاشجار المائية موجودة في الاهوار العراقية في البصرة والناصرية وميسان وكذلك الاخشاب في شمال العراق اما القمامة فهي على قدم وساق.

-4-3طاقة الرياح (Wind Energy)

ان الهواء المتحرك يمتلك طاقة حركية يمكن تحويلها الى طاقة توربينية منتظمة بأستخدام مايعرف بتوربينات الرياح، وهذه التوربينات تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية ورفع المياه وطحن الحبوب. وتمتاز طاقة الرياح بأنها تعمل بصورة ذاتية ولاتحتاج الى وقود او صيانة مستمرة كما انها تمتاز بعدم اطلاقها لغاز ثاني اوكسيد الكاربون وهي الميزة الاهم في هذه الجانب. ان لطاقة الرياح استخدامات عديدة ومنها:

– ضخ المياه بأستخدام طاقة مضخات الرياح: وهي منتشرة بشكل واسع في استراليا واجزاء من افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية.

– تحريك السفن ورفع اشرعتها: وهي من اكثر مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.

– طحن الحبوب.

– انتاج الطاقة الكهربائية وخصوصا في المناطق النائية التي لاتتوفر فيها شبكات وطنية او التي يصعب الوصول اليها.

4.4 طاقة المياه

إن طاقة المياه هي عبارة عن الطاقة المتولدة نتيجة لسقوط المياه من علو أو الطاقة المتولدة نتيجة لانسياب المياه بسرعة عالية في الأنهار والجداول. وكذلك الإختلاف في درجات الحرارة والكثافة ودرجة الملوحة. لقد أستخدمت المياه منذ القدم في تدوير النواعير المائية وغالبا ما كانت تستخدم لطحن الحبوب، وقد طورت هذه النواعير كثيرا وبالذات عندما حصل نقص في الطاقات التقليدية وازدياد القلق من التلوث البيئي .في هذا النّوع من الطّاقة فأنه يتم استغلال الطّاقة المائيّة لتوليد الطّاقة الكهربائيّة، وتعتبر طاقةً نظيفةً للغاية، وذات انتشار واسع.

هناك عدة أنواع من مصادر طاقة المياه ويمكن تصنيفها على الشكل التالي:

– انتاج الطاقة الكهرومائية من المحطات الكبيرة ويتم ذلك على الاغلب من خلال بناء السدود الضخمة في مجاري الانهار الكبيرة وتمثل اكبر مصدر لانتاج الطاقة حيث انتج منها عام 2008 مايزيد على 850000 ميكا واط (850 جيجا واط).

– انتاج الطاقة الكهرومائية من المحطات الصغيرة، وهي السدود التي تنتج حوالي 100 كيلو واط للوحدة الواحدة، وتتصدر الصين بلدان العالم في انتاج هذا النوع من الطاقة حيث يوجد فيها حوالي 80000 وحدة توليد هايدروليكية بمعدل 40 واط لكل وحدة . ان مجموع ماتم انتاجه من الطاقة لهذا النوع في عام 2008 زاد على 280 جيجا واط في كل انحاء العالم.

– الطاقة الكهرومائية الناتجة من حركة الانهار وبدون استخدام السدود حيث توضع المحطات الصغيرة في مجاري الانهار لتحريكها وتوفير التبريد لها.

– طاقة مياه البحار والمحيطات والتي تنتج من الامواج الحركية والتيارات السارية في هذه البحار والمحيطات وكذلك من المد والجزر وكذلك الفرق في درجات الحرارة بين سطوح واعماق المحيطات.

– الطاقة الاوزموزية وهي الناتجة عن الفرق في الملوحة بين الانهار والبحار.

– طاقة الوقود الخلوي (fuel cell) وهي عملية انتاج الهيدروجين من المياه من خلال تحليل المياه وهو من المواضيع المهمة حيث ان الهيدروجين بدأ يحل محل الوقود التقليدي في الكثير من الاستخدامات.

من اهم مميزات طاقة المياه هي:

– امينة ورخيصة الثمن حيث ان رأس المال المنفق يتمثل في بناء السدود والخزانات.

– تقنياتها بسيطة وسهلة التركيب والتشغيل كما ان عمرها التشغيلي طويل.

– صديقة للبيئة لانها لاتحتاج الى وقود وبالتالي لاتنتج غاز ثاني اوكسيد الكاربون CO2 .

– لاتحتاج الى تكاليف مرتفعة للصيانة

– طاقة مستدامة

اما اهم مساوئها فهي:

– تتأثر الطاقة المنتجة بكمية الامطار ومواسم الجفاف.

– انتاج هذه الطاقة يقع على الاغلب في مناطق بعيدة.

– استخدامها للارض والمياه والاخيرة ترتبط بأستخدامات زراعية اخرى.