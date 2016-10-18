– October 18, 2016

أصل العبرية – عباس عدنان مالية – خانقين

في العبرية (عبري) وجمعه(عبريم) ففي لسان العرب لابن منظور (وفلان في ذلك العبر أي في ذلك الجانب .وعبرت النهر والطريق أعبر عبرا وعبورا اذا قطعته من هذا العبر الى ذلك العبر )فهي اذن مشتقة من عَبَرَ أي قطع مرحلة من الطريق ،وعبر يدل على التنقل والترحال من مكان لاخر .

لم يكن هذا الاسم معروفا قبل ابراهيم عليه السلام واطلق عليه لعدة اراء مختلفة فمن هذه الاراء ان لفظ اطلق على ابراهيم بعد نزوحة مع اسرته من العراق الى ارض كنعان وذلك لانه عبر نهر الفرات وهناك من قال لانه عبر نهر الاردن وهذا الرأي ضعيف لان ابراهيم عليه السلام كان ساكنا في العراق ومن الذين يعتقدون ان الاصل فيه عبور ابراهيم نهر الفرات ابن الصليبي وابن العبري ود.كلفن .

غير ان هناك رأياً ثانياً وهو ان كلمة عبري يعود اصله الى عابرابن شالح بن ارفكشاد بن سام بن نوح وهذا الرأي في التوراة في سفر التكوين (بني نوح سام وحام ويافث)وان(سام ابو كل بني عابر) وهذا الرأي ضعيف جدا لان ابراهيم عليه السلام لو شاء الانتساب لابائه لانتسب الى سام الجد المشهور .

كما ان هناك رأيا ثالثا يعتقد ان كلمة (العبري) ليست له علاقة بحادثة ولاشخص وانما تعود الى اصل الموطن الاصلي للعبرانيين (الصحراء) بمعنى ان كلمة عبري مثل كلمة بدوي التي تطلق على من يسكن البادية والصحراء .

وهناك من يقول بان عبراني كانت تطلق على بعض القبائل العربية في الشام وذلك حوالي الالف الثانية قبل الميلاد وهذا ايضا رأي ضعيف ولاقيمة له اذا عرفنا ان فعل عبر لايعني الاقامة في البادية ، نستخلص بان عبور ابراهيم نهر الفرات هو الرأي الارجح والاكثر قربا من معنى اللفظ .

لابد من الاشارة الى ان الكنعانين هم اول من اطلقوا على ابراهيم هذا اللقب ، وتجدر الاشارة الى اللقب كان يطلق على اليهود الساكنين في مصر ثم على اليهود الساكنين في فلسطين لكي يميزوا بين اليهود الاصليين وبين الدخلاء بحسب رؤيتهم لهذا الامر .