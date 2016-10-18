– October 18, 2016

طائفيتكم تقتلني – ميسم نجم الشمري

مابالكم يا بني آدم تغركم الدنيا بغرورها … وتدس فيكم السلاطين سمومها.. تتقاتلون فيما بينكم وتضمرون الحقد والكراهية في داخلكم تسيرون خلف اعدائكم وتريقون دماء اخوانكم تحسبون انفسكم تتبعون الاسلام وما أنتم الا بكارهيه .

مابالكم يابني آدم لاتتمنون الخير لغيركم وتحاسبون الاخرين قبل انفسكم ونسيتم ان الله محاسبهم .. تعيشون في ظل اخطائكم فيسعون لتفرقتكم وانتم تستجيبون لهم بدلا من توحيد انفسكم لتحاربونهم فرضختم رضخاً لهم دخلوا بينكم شتتوا صفوفكم شبوا الحريق في داخلكم فجعلوكم تنتهكون انفسكم وتتخلون عن عقولكم وتعيشون في ظلام جهلكم اخذو نوركم وسرقوا علمكم وساروا على نهج اسلامكم ولازلتم تسيرون خلف جهلهم وتستمعون لوسوستهم وتدمرون بلادكم تخليتم عن حضاراتكم ورفعتم علم تخلفكم واضحكتم شعوباً كانت تتمنى الوصول اليكم ثم خذلتم اجدادكم ومددتم العون الى سراق بلادكم وخنتم أمانة وطنكم فما ذنب اطفال تقتل بأسم مذهبكم ونساء تنتهك بأفعالكم وتحملون البغض لغيركم وتنقسمون وتُقسمون كما يخطط لكم وتنافرتم فيما بينكم فأرويتم بالدماء ارضكم وجعلتم من الضبع اسداً يفترسكم بعدما كان يهاب وجودكم .

يابني آدم انهضوا بكرامتكم ووحدوا صفوفكم وحاربوا أعداءكم تكاتفوا فيما بينكم لكي لايُسهل كسركم ثقوا بأنفسكم وتذكروا انتصاراتكم واسعوا لطرد المحتالين من بلادكم وابعدوا الألقاب الطائفية عن السنتكم وافتخروا بإنجازاتكم لابمذهبكم وكان الله لكم ولياً نصيرا.

وان كنت سنياً او شيعياً مسلماً او مسيحياً كردياً او عربياً فلا تنسى نفسك وتهوى ظلمك وتخون بلدك فإنك خلقت من تراب فلا تجعل عينيك خلف الضباب فتتخلى عن أخيك بأسم الدين وانت بفعلك للدين مهين فأحترم نفسك وقدس دينك ولاتجاهر بأعمالك وتمنى الخير لغيرك عسى الله ان يكون بعونك.