– October 18, 2016

تأجيل جلسة البرلمان – طارق حرب

قرار رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري يوم 2016/10/17 بتأجيل جلسة البرلمان الى يوم الاربعاء اي يوم 2016/10/19 له اثار خطرة ومؤسفة اذا علمنا ان العطلة البرلمانية تبدأ يوم 2016/11/1 ولمدة شهرين ومما يزيد الامر خطورة ان عدد النواب الحاضرين كان مئة نائب فقط اي ان عدد النواب الذين لم يحضروا الجلسة كان 228 نائبا حيث ان نسبة النواب الحاضرين كانت اقل من ثلث عدد النواب وهي مسألة لا يعرف السبب الذي يكمن وراء تخلف عدد كبير من اعضاء البرلمان من حضور هذه الجلسة اذا علمنا ان هذه الجلسة توافقت مع بدء حملة تطهير مدينة الموصل من داعش وهي مناسبة سعيدة ومفرحة ولا بد ان يتولى البرلمان دعمها ومعاضدتها بتجمع او بيان مشترك او جلسة تخصص لهذا الاجراء الشجاع من البرلمان حتى لو كان البرمان في عطلة رسمية فهذه المناسبة تستحق الجميل والتستأهل الجليل بالاضافة الى ان البرلمان تمتع بايام عطلات كثيرة بالشهر الماضي مثاله عطلة العيد التي استمرت تسعة ايام وعطلة راس السنة الهجرية الاول من محرم وعطل ايام عاشوراء.

لذلك فان اي منصف لابد ان يستغرب من هذا الموقف خاصة وقد تم استلام البرلمان لمشروع قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 وهذا القانون من القوانين التي تتطلب السرعة في تشريعها لازالة النقص وتدارك الاضطراب الذي رافق احكام قانون العفو ولان تطبيقات قانون العفو بدأت منذ يوم 2016/9/26 اي منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 4417 حيث سيترتب على صدور قانون التعديل موقف متناقض بين شخص تم شموله بالعفو لتقديم معاملته قبل تشريع قانون التعديل وبين شخص مماثل لهذا الشخص من حيث الفعل والجريمة ولا يتم شموله بالعفو لان معاملته سيتم تقديمها بعد صدور قانون التـــــــــعديل يضاف الى ذلك ان العطلة البرلمانية على الابواب وفقا لاحكام المادة (57) من الدســـــــتور اذ سيكمل البرلمان يوم 2016/10/31 الفصل التشريعي الاول من السنة الثالثة من عمر البرلمان وتبدأ العطلة البرلمانية باعتبار ان البرلمان اكمل مدة الاربع اشهر المطلوبة كدوام رسمي للفصل التشريعي الاول طبقا لاحكام المادة (57) من الدستور وبالتالي تبدأ العطلة البرلمانية يوم 2016/11/1 وتستمر لمدة شهرين وسيكون يوم 2017/1/1 موعدا لبدء الفصل التشريعي الثاني وبدء الدوام الرسمي للبرلمان وبما انه سواء لم يتبق سوى جلستين او ثلاث جلسات خلال هذه المدة القليلة فاننا نتمنى على ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الالتزام بالدوام الرسمي لحين بدء العطلة ما لم يتم تمديد الدوام .