– October 18, 2016

توقف لحظــة مــن فضلـك – خالد عبد الكريم

لحظة من فضلك أيها الإنسان تعال وفكر معي قليلاً بهذه الأحداث التي جرت وتجري الآن في مجتمعاتنا وبلادنا العربية!!

توقف رجاءً وتفكر مع نفسكَ قليلاً وتذكر إن الله خلق البشرية ومنحهم الحقوق سواسية ولم يفرق بين الأبيض والأسود والأحمر!!.

نعم الخالق سبحانه وتعالى كرمنا وجعلنا في الأرض خلفاء لكن ليس لنعيث بها الفساد ونسفك الدماء!!! لا مستحيل هذا بل وجدنا لنعمرها وننشر الحب والسلام!.. فأين نحنُ اليوم من هذا العمل ؟ وأين نحنُ اليوم من فعل الخير ونشر السلام؟

أسألوا أنفسكم هذه الأسئلة؟.

ودعوني أقول لكل إنسان في هذا الوطن العربي :

– لحظة من فضلك هل مايجري ويحدث الآن في مجتمعنا العربي مرضي للطموح؟ وهل كل ما يجري الآن يستحق أن نصمت عنه؟؟

– لحظة من فضلك أيها المرأة العربية هل جربتي الحياة يوماً الخيمة البالية؟ بالله عليكِ جربيها ليوم واحد فقط و بهذا الصيف الساخن وأخبرينا عن تجربتكِ أيها المرأة السعودية وأنتِ أيضاً يا قطرية وكذلك الكويتية والعمانية واللبنانية والتونسية والمغربية والمصرية والجزائرية والبحرينية وكذلك أنتِ أيتها الإماراتية!!! أخبرينا عن التجربة في تلك الخيمة الرمزية!! هل تَصلُح للحياة اليومية؟؟ فإن وجدتيها لا تَصلُح أُكتُبي مَضلمةً إلى رئيس الحكومةِ في دولتكِ وأخبريه أن لا تنسى المرأة السورية ، وكذلك الصابرة العراقية ، نعم وحتى المجاهدة اليمنية!!

فبلادنا ليست فقيرة وهي قادرة على إستضافة العورة العربية!!! أفضل من أن تذهب وتتعذب في دروب الهجرة المنسية!! بحثاً عن الجنسية الأوروبية أو ينتهي بها الموت في تلكَ المخيمات الحدودية!! فأين الغيرة العربية؟!! وأين هم فرسان العروبة؟ وأعراضهم هاجرت إلى الدول الغربية!! وأين الإخوة والأخوات في الدين أليس النصرة في الدين شرعية؟!! وهي واجب على كل مسلم أكد عليها خيرُ الخلق رسول الله قائلاً : (أنصر أخاك ظلماً أو مظلوماً ) صدق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. فلا أعلم هل غابت عنكم هذه الحقيقة؟! أم هي مجرد أحاديثُ منسية!. ولحظة من فضلك أيها الطفلُ العربي المُنعم هل تقبل أن تعيش بلا مأوى ولا مدرسة أو ملابس وكتب وأقلام مدرسية؟!! هل تستطيع العيش بوجبةِ طعامٍ واحدة ومياهُ غيرُ نقية؟!! ولا يمكنك أن تستحم لأن المياه باردة أو أنها لاتكفي للشرب فقط!! والموت عطشاً مازال قضية! لإخوتِكَ من العراق وسورية!! فهل يمكنك الدفاع عن هذه القضية؟! أم إنكَ إكتَفيتَ بالمشاهدة كما هو حالُ الآباء والأمهات لا يحركون ساكن وأوكلوا الحكم إلى رئيس البلاد الذي باع القضية!!!!.

فتذكر أيها الطفلُ العربي المُنعم سوف تدور الدنيا ويأتي الزمان لتكون أنتَ الضحية!! تحرك ولا تبقى صامتاً تكلم بإسم الإنسانية فأطفال العراق وسورية قضيةٌ تستحقُ التضحية! هذه هي الوقفة الآخيرة التي طلبتكم فيها لتفكروا قليلاً وتراجعوا أنفسكم قبل فوات الأوان وقبل أن تتخذوا القرار فكروا أن تجعلوا أنفسكم بدلاً من الضحية!. اللهم فرج عن أهلنا المستضعفين وخلصنا من نار الحرب ودمارها اللهم وأكتب لنا الفرج القريب العاجل اللهم آمين يارب العالمين.