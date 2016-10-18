– October 18, 2016

أجراس الذاكرة

غالاوي ومريم وعارف 18 – عكاب سالم الطاهر

سياسي بريطاني، ونائب سابق في البرلمان الانكليزي. ولد في اب (اغسطس)/ 1954. عرف بارائه المناهضة للحرب، وبمناصرته للقضية الفلسطينية. انتخب في البرلمان عن مدينة غلاسكو، ممثلاً لحزب العام. فصل من حزب العمال عام 2003، فأسس قائمة الاحترام

(Res pect) ومثلها في البرلمان.

صلاته بالعراق

في تسعينات القرن الماضي، عرف بمناهضته للحرب على العراق، وللحصار المفروض عليه. عرف بعلاقة تربطه برموز من النظام قبل الاحتلال، وفي مقدمتهم: وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز. عمل ضد الحصار. وهكذا زار مستشفيات عراقية عديدة. واثناء تلك الزيارات التقى بطفلة ترقد في مستشفى عراقي اسمها (مريم). وقرر اصحابها الى بريطانية، لكي تعالج هناك، مع مرافق من عائلتها وعلى نفقته.

اعلامي بامتياز

وعرف السياسي البريطاني اليساري (جورج غالاوي) بانه اعلامي من الطراز الاول.. وهكذا جعل من الطفلة العراقية (مريم)، محور تحرك اعلامي وظفه ضد الحصار من جهة، ولمصلحته السياسية والانتخابية من جهة ثانية.

وهكذا اجلس مريم وعائلتها، وهو وبعض مؤيديه في باص وعاد بالمجموعة الى العراق عن طريق البر. عبر الباص البحر من البر الانكليزية الى البر الفرنسي، فالاراضي الاسبانية. وعبر مضيق جبل طارق باتجاه الاراضي المغرب، فالشمال العربي الافريقي، فالاردن. وعلى الحدود العراقية الاردنية، استقبلت (قافلة مريم) من قبل منظمات ونقابات عراقية. وحقق غالاوي هدفه. وشنت جهات غربية وخليجية حملة عليه. وابسط ما قيل بحقه: انه يهدف الى الشهرة فقط.

لقاء بدمشق

وعام 2006، والاعوام الثلاثة التي تلته، كنت مقيماً بدمشق. هناك التقيت بعراقيين عديدين، منهم: المحامي بديع عارف. وجاء في المصادر ذات الصلة: (هو بديع عارف عزت النقيب. ولد عام 1938 في محافظة ديالى. نشر مقالات عامة في جريدة (اليقظة) في العهد الملكي. اشتهر في توكله للدفاع عن طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء الاسبق). وحدث ذات يوم: من حين لاخر، كانت احدى الجهات الثقافية السورية تقييم ندوات تتحدث فيها هذه الشخصية او تلك عن قضية من قضايا الساعة. عادة تكون الشخصية غير سورية. تقام مثل هذه الندوات، في قاعة ملحقة بدار الاوبرا السورية. وذات مرة استضافت تلك الجهات النائبة الاردنية: (توجان الفصيل). وكنت احرص على حضور مثل هذه الندوات لاعتبارات، اهمها: الاهتمام الصحفي. وذات مرة، ولعل ذلك حصل 2007، استضافت الجهة السورية النائب العمالي البريطاني اليساري (جورج غالاوي). تحدث عن الاحداث التي حصلت في المنطقة، وابرزها: احتلال العراق. قدم رؤية مستقلة لما يحدث. ولم تكن طروحاته بعيدة عن طروحات الوطنيين واليساريين العرب.

بعد انتهاء غالاوي، وانتهاء المداخلات، تقدمت نحو المنصة حيث كان غالاوي واقفاً. كانت المصادفة ان المحامي بديع عارف قد توجه في نفس الوقت نحو المنصة. صافحنا غالاوي. وهكذا كنا نحن الثلاثة: (غالاوي وبديع عارف وانا) على المنصة وامام الجمهور الذي حضر القاعة.

كنت استعيد هذه الوقائع، حين كنت في مكتب رئيس تحرير جريدة الزمان/ طبعة بغداد الدكتور أحمد عبد المجيد، في لقاء مصادفة ضمني مع المحامي بديع عارف عزت. و.. تمضي السنين!.