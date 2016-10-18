– October 18, 2016

دموع الشعب خارج الصلاحيات – عمر علي عبدالله

من شاهد حزن التايلنديين وبكاءهم المرير على ملكهم الراحل بوميبول الذي وافاه الاجل يوم 13 من شهر تشرين الاول بهذا العام ستأخذه صور العزاء و صفوف التايلنديين الحزينين الذين ينتظرون القاء النظرة الاخيرة لملكهم الراحل الى الاعتقاد انه سيقرأ عن ملك حكم بلاد لوحده فاض من جوده بالاعمال و المشاريع و القوانين والقرارات و الاستقرار الذي ينعم به الشعب و الوضع الاقتصادي العالي مما جعل الشعب يحبه ويجله و يبكي بكاءا مريرا على رحيله فيعصف بالمرء حب الفضول لمعرفة تاريخ هذا الشخص المحبوب وعلى الاقل متابعة ما كتبت عنه الصحف فيتفاجأ بانه يقرأ عن ملك محدود الصلاحيات وكما يسمى ( ملكية دستورية) مات في وقت تخضع فيه بلاده تحت حكم عسكري استولى على البلاد بعد انقلاب على الحكومة عام 2014 ، بل وحتى بتاريخه الطويل و بمسافة توليه العرش الطويلة التي امتدت نحو 70 سنه شهدت الكثير من الاضطرابات و قتل للمتظاهرين من قبل الحكومة تارة و من قبل مليشيات شبه عسكرية تارة اخرى .. الا ان الشعب كان ينظر اليه بوقار و احترام واجلال لانه رأى فيه الحب رأى فيه عامل الاستقرار الذي يجب ان يتوفر في البلاد كي لا يغلب القوي الضعيف ولا ينهب السارق الشعب ويفلت من العقاب رأى فيه رمانة الميزان التي توازن ما بين حقوق المواطن و واجباته و ما على الحكومة من التزامات ، صلاحيات محدودة و تفان كبير ، سلطة قليلة و افعالا كبيرة ، هذا هو الرمز الاعلى الذي ما همه ان تكون جميع السلطات بين يديه حتى يعطي للشعب ما يرفع الحيف عنهم ،بتلك الصلاحيات البسيطة استطاع ان يغرس حبه في قلوب افراد شعبه .. الملك الراحل بوميبول لم يحتاج الى نواب 2 او 3 او 4 لكي يبرهن ان وجوده ضروري لبلاده .. لم ينتظر ان يدخل بلاده احد و يعطيه مشاريع باموال مقترضة ترهق ميزانية البلاد و الارباح توزع كغنائم للطبقة الحاكمة بل انتفض من ذاته و عمل مشاريع تنمية باسمه كملك و نهض بالبلاد والعباد ،و لم يراوغ بمحكمة اتحادية او قرار مبهم لعدم حاجته فوضوحه و قربه من شعبه اغناه عن المراوغة والتحجج بالدستور ، برغم ما تشوب سيرة الملك الراحل بمويبول من نقاط سود كاعطاء كلبته – اجلكم الله – الاحترام والتقديس غير الطبيعيين والذي دفعه ان يصدر قرارا ملكيا بعدم تسمية اي حيوان اخر باسمها و سجن احد التايلنديين بتهمة تحقير الكلبة الملكية و منع ذكر اسمها بدون ان يسبقها كلمة ” سيدة ” حتى ان تدهور حالته الصحية جاء حزنا على موتها !!! لكن هذا كله لم يمنع ان يقدم لشعبه الشعور بالامان في ضل الحكم العسكري و الطمأنينة على حقوقهم ومستقبل اطفالهم ، عدا ان تايلند تعد من الدول السياحية الجميلة و من المصدرين الاساسيين للرز الا ان اهم ما يميزها انها الوحيدة من دول شرق اسيا التي تجنبت الاستعمار ، ولم تعطي جزء من بلادها هدية لتستعين بزيد ليعيد الاجزاء المفقودة، تايلند كحال البلاد الاخرى دخلت في تحالفات مع دول اخرى لكنها لم تكن خانعة بل استهدفت مصلحتها اولا واخيرا فتحالفت مع اليابان و لكن لم تدم طويلا ابان الحرب العالمية الثانية وتحولت لامريكا لما رأت مصالحتها مع الطرف الاقوى فلا اليابان عبثت بتايلند ولا استطاعت امريكا استغلالها و استعمالها كمحرقة، وهذه السياسة الثابتة المبنية لخدمة تايلند هي التي منحت هذا الملك هذه الدموع التي حرقت قلوب التايلنديين قبل وجوههم، فمهما حصل المسؤول من صلاحيات كاذبة ومن سلطة مطلقة لن يحصل على دمعة من دموع شعبه الا بافعاله ، وتذكروا ان الموت نهاية كل شئ و لن يذكر التاريخ الا من اتى للشعب بفعل حميد، وتذكروا يامن تدعون حب السلف الصالح واتباعهم ان نفس المرء خطاه الى اخرته ولذات الدنيا فانية والوطن باقي يخط ما تفعلون و لن تحوزوا حب الشعب الا بافعالكم فحب الشعب ودموعه لا يمنح بالصلاحيات .