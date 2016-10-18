– October 18, 2016

رسالة الأحرار – حسين علي الحمداني

تحيط بنا أسئلة كثيرة في مناسبات عديدة،أبرز هذه ألأسئلة والمناسبات تلك التي تتعلق بالأمام الحسين واستشهاده،وإحياء الذكرى سواء في العاشر من محرم الحرام أو العشرين من صفر (الأربعينية)وما بينهما من أيام تتخطى حدود التاريخ لتشكل هوية عراقية حاولت الأنظمة السابقة التصدي لها ومنع بروزها بهذا الشكل الذي نراه اليوم،هوية برزت بشكل واضح في القرن الحادي والعشرين،هوية فكرية إسلامية يجب أن تكون نسقا لجميع المسلمين وليس للشيعة فقط.نحن كأمة إسلامية نحتاج لفكر الأمام الحسين عليه السلام في زماننا هذا خاصة وإننا نتصدى لمن يحاول تشويه صورة الإسلام عبر ممارسات إجرامية باتت اليوم مشهدا يتكرر هنا وهناك دون أن يجد من يردعه.ولا نبالغ بالقول إن العراقيين وحدهم يتصدون للإرهاب عبر الحشد العراقي الذي يستمد إيمانه من الإسلام الحقيقي الذي نهض لأجله الأمام الحسين عليه السلام.الإسلام الحقيقي الذي يبحث عنه العالم اليوم موجود بقوة في حشود الملايين التي تقطع مئات الكيلومترات وتعبر حدود الدول كي تصل بالموعد في ساحة الحرية،كربلاء ساحة الحرية الأولى في العالم،هذه الملايين تعرف جيدا إن كربلاء معركة لم تنته بمقتل سيدها ألأول الأمام الحسين عليه السلام،بل هي معركة ابتدأت في لحظة الشهادة التي أرخت ولادة الثورة،هي ثورتنا نحن الذين أحببنا الحسين فأحبنا،صبرنا كما صبر،وقاتلنا كما قاتل وانتصرنا كما أنتصر،في زحفنا المليوني كل عام صوب أرض الحسين هو انتصار لنا،بعد أن حاول الطغاة منعنا حتى من ذكر الحسين،لكن أين هم الآن وأين هو الحسين؟هم في أرذل الأماكن لا ذاكر لهم ،وإن ذكروا في لحظة من لحظات الزمن تسبق أسمائهم اللعنات التي تصب عليهم من كل الجهات، لأنهم أعداء الحسين، أعداء الحرية.لهذا فإننا عندما نقول(انتصار الدم على السيف)إنما نعني حقيقية مهمة وثابتة وراسخة في مفهوم الثورة الحسينية،هذه الثورة التي قتل كل منفذيها وثوارها لكنها انتصرت،لأنها تمثل حالة كل زمان ولحظة دائمة الحدوث في التاريخ،وهي رسالة للظالمين قبل أن تكون نبراسا للمظلومين،المظلوم دائما يجد في هذه الثورة النبراس والحقيقة ويستمد منها الصبر والانتصار، تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر،هكذا قال غاندي البعيد عن الإسلام القريب من الحسين الإنسان،الحسين إذن لم يكن ثائرا لنا نحن فقط،بل للعالم أجمع،هي رسالة للمظلومين،فكيف إذن تكون رسالة للظالمين؟عندما ينظر الطغاة لما وصلت إليه دولة الظلم من تخبط وانحطاط وهزائم ورذيلة وتسلط سيكتشفون بأن عُمر الظالم قصيرا،وعليهم أن يطالعوا التاريخ ليكتشفوا جيدا بأن كل المظلومين انتصروا في اللحظة التي أستلهموا فيها قيم الشهادة والتضحية في سبيل المبادئ العليا،وكل الظالمين اندحروا غير مأسوف عليهم لأنهم تصرفوا مثل يزيد ودولته الغاشمة،هؤلاء بنوا دولهم الطاغية عبر عقود من الظلم والجبروت لكنها تلاشت بلمح البصر لأنها بنيت على باطل فكان الزوال مآلها .