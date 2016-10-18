أقليات العراق المصدومة .. اختبار للوحدة بعد هجوم الموصل

– October 18, 2016

القوش‭ (‬العراق‭) -(‬رويترز‭) – ‬لن‭ ‬يشعر‭ ‬بهنام‭ ‬أبوش‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬بقدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬إذا‭ ‬طردت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬الموصل‭. ‬لذلك‭ ‬يعتمد‭ ‬هو‭ ‬و300‭ ‬مسيحي‭ ‬آشوري‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭.‬

يقول‭ ‬أبوش‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬طائفته‭ ‬الآشورية‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأقليات‭ ‬الدينية‭ ‬والعرقية‭ ‬العديدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تُركوا‭ ‬يواجهون‭ ‬مصيرهم‭ ‬عندما‭ ‬اجتاح‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭. ‬والآن‭ ‬مقاتلوه‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬دون‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬بينما‭ ‬تشن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬أخرى‭ ‬هجومها‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬القريبة‭. ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الأقليات‭ ‬القديمة‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المعقد‭ ‬للعراق‭. ‬وستمثل‭ ‬مواقفها‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وإعادة‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بعد‭ ‬الاضطراب‭ ‬الذي‭ ‬أحدثه‭ ‬ظهور‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬اختبارا‭ ‬لتعهدات‭ ‬زعماء‭ ‬العراق‭ ‬بتوفير‭ ‬الاستقرار‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬الموصل‭. ‬وتعهدت‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيعة‭ ‬بأن‭ ‬يحسن‭ ‬الهجوم‭- ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭- ‬الأمن‭ ‬ويوحد‭ ‬أمة‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2003‭. ‬لكن‭ ‬تجارب‭ ‬أبوش‭ ‬توضح‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ثقة‭ ‬تذكر‭ ‬لدى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأقليات‭ – ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬والأيزيديين‭ ‬إلى‭ ‬التركمان‭ ‬والشبك‭ – ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمركزية‭. ‬ويتذكر‭ ‬ليلة‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قرقوش‭ ‬المسيحية‭ ‬أعلنت‭ ‬فرارها‭ ‬فجأة‭. ‬وتمكن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قرقوش‭ ‬وعددهم‭ ‬55‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬المتشددون‭ ‬بساعات‭ ‬قليلة‭ ‬لكن‭ ‬أبوش‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الرحيل‭ ‬المفاجئ‭ ‬لقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أظهر‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الأقليات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسها‭. ‬وأضاف‭ ‬أبوش‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬وضابط‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬متحدثا‭ ‬في‭ ‬قاعدته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬القوش‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬قالوا‭ ‬لنا‭ ‬‭??‬›‭??‬سنحميكم‭??‬›‭??‬‭. ‬وفي‭ ‬العاشرة‭ ‬ونصف‭ ‬مساء‭ ‬قالوا‭ ‬‭?‬›‭?‬سنغادر‭?‬›‭?‬‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال‭.‬‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬آشورية‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬وتعتمد‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬التبرعات‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬وتابع‭ ‬أبوش‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬قوي‭ ‬البنيان‭ ‬أبيض‭ ‬الشعر‭ ‬قائلا‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬يخنة‭ ‬الباذنجان‭ ‬والأرز‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حكومة‭ ‬مركزية‭ ‬قوية‭ ‬لما‭ ‬احتجنا‭ ‬شيئا‭. ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬المشكلة‭ ‬فسيتعين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬قوة‭ ‬حماية‭.‬‮»‬‭ ‬ويعد‭ ‬أبوش‭ ‬رجاله‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬حواجز‭ ‬بساحة‭ ‬تدريب‭ ‬جبلية‭ ‬صغيرة‭ ‬تبعد‭ ‬13‭ ‬كيلومترا‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭. ‬ومهمتهم‭ ‬هي‭ ‬طمأنة‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬بأن‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرد‭ ‬المتشددين‭ ‬منها‭ ‬ستكون‭ ‬آمنة‭. ‬الدعم‭ ‬لجميع‭ ‬العراقيين‭ ‬يقول‭ ‬آخرون‭ ‬إن‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‭ ‬سيفيد‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الطوائف‭. ‬وقال‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬كردي‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الإجمالي‭ ‬لهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬بأمان‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬نتخلى‭ ‬عنهم‭- ‬المسيحيون‭ ‬والشيعة‭ ‬والسنة‭ ‬والجميع‭.‬‮»‬‭ ‬أما‭ ‬خسرو‭ ‬جوران‭ ‬العضو‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬المسلحة‭ ‬بأسلحة‭ ‬خفيفة‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬قرقوش‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مستعدة‭ ‬لهجوم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬لكنه‭ ‬أبدى‭ ‬تعاطفا‭ ‬مع‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬أبوش‭ . ‬

وقال‭ ‬‮«‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الأقليات‭ ‬من‭ ‬الأيزيديين‭ ‬أو‭ ‬المسيحيين‭ ‬أو‭ ‬الشبك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديهم‭ ‬قوة‭ ‬شرطة‭ ‬محلية‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬لحماية‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬المثالي‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬الثقة‭.‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬رفض‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬شكاوى‭ ‬أبوش‭ ‬بشأن‭ ‬نقص‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الميزانية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تغييرها‭ ‬باستمرار‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬الأعداد‭ ‬التي‭ ‬تنقص‭ ‬أو‭ ‬تزيد‭ ‬لكل‭ ‬قوة‭ ‬مشكلة‭ ‬لقتال‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يقاتل‭ ‬داعش‭.‬‮»‬‭ ‬وهيمن‭ ‬السنة‭ ‬أكبر‭ ‬أقلية‭ ‬عراقية‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬2003‭. ‬والآن‭ ‬الشيعة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يسيطرون‭ ‬حيث‭ ‬يدير‭ ‬ساسة‭ ‬من‭ ‬طائفتهم‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومة‭ ‬وتسيطر‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬شيعية‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭. ‬توق‭ ‬إلى‭ ‬القبول‭ ‬تكررت‭ ‬مشاعر‭ ‬أبوش‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬مستقلا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭. ‬وفي‭ ‬قداس‭ ‬مسائي‭ ‬أبلغ‭ ‬الأب‭ ‬سالم‭ ‬ساكا‭ ‬حشد‭ ‬المصلين‭ ‬أن‭ ‬يعملوا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الطوائف‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬واعترف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأمنيات‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬واقعية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تقول‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭ ‬إنها‭ ‬ستحرر‭ ‬الموصل‭. ‬إنه‭ ‬مجرد‭ ‬كلام‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬انسجام‭. ‬لسنا‭ ‬مقبولين‭. ‬نشعر‭ ‬أننا‭ ‬تُركنا‭ ‬وحدنا‭.‬‮»‬وخارج‭ ‬الكنيسة‭ ‬كان‭ ‬إيوان‭ ‬خلاص‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬متشككا‭ ‬أيضا‭. ‬وقاتل‭ ‬خلاص‭ ‬وهو‭ ‬مسيحي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬ضد‭ ‬القاعدة‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬هم‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يقبلونني‭. ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أقاتل‭ ‬معهم‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭… ‬ما‭ ‬دام‭ ‬هناك‭ ‬إسلام‭ ‬لن‭ ‬نستطيع‭ ‬العيش‭ ‬هنا‭.‬‮»‬وبعض‭ ‬المصلين‭ ‬مسيحيون‭ ‬فروا‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬واسترجع‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬وهو‭ ‬صبحي‭ ‬أبو‭ ‬فاضل‭ ‬كيف‭ ‬تمكنت‭ ‬أسرته‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬عندما‭ ‬سيطر‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬مقاتل‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬الجيش‭.‬واستعرض‭ ‬وهو‭ ‬واقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تمثال‭ ‬للسيدة‭ ‬مريم‭ ‬العذراء‭- ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬حراس‭ ‬الكنيسة‭ ‬يفتشون‭ ‬الحقائب‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬متفجرات‭- ‬صورة‭ ‬لوالدته‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬الذكي‭. ‬وتوفيت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬90‭ ‬عاما‭ ‬بسبب‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬بينما‭ ‬كانوا‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬خيرت‭ ‬المسيحيين‭ ‬بين‭ ‬اعتناق‭ ‬الإسلام‭ ‬أو‭ ‬دفع‭ ‬الجزية‭ ‬أو‭ ‬الموت‭.‬وقال‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬حراس‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬ذخيرة‭ ‬كافية‭.‬‮»‬وفر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الترويع‭ ‬والتهديدات‭ ‬بالموت‭ ‬والعنف‭.‬وعانى‭ ‬الأيزيديون‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬من‭ ‬وحشية‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرهم‭ ‬عبدة‭ ‬للشيطان‭. ‬وقتل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬مئات‭ ‬الأيزيديين‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬بينما‭ ‬فر‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الكردية‭. ‬واغتصبت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬أو‭ ‬تحولن‭ ‬إلى‭ ‬إماء‭ ‬للجنس‭.‬

ودفعت‭ ‬هذه‭ ‬المحن‭ ‬بعض‭ ‬الأيزيديين‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬أيضا‭ ‬سوى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭.‬

فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬إحدى‭ ‬الميليشيات‭ ‬الأيزيدية‭ – ‬وحدات‭ ‬مقاومة‭ ‬سنجار‭- ‬إلا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جزئي‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬تمولها‭ ‬الحكومة‭ ‬وفقا‭ ‬لقائدها‭ ‬سعيد‭ ‬حسن‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيا‭ ‬قوامها‭ ‬2700‭ ‬مقاتل‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬منهم‭ ‬سوى‭ ‬ألف‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬من‭ ‬بغداد‭.‬

وأضاف‭ ‬حاجي‭ ‬حسن‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وحدات‭ ‬مقاومة‭ ‬سنجار‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬عظمى‭ ‬من‭ ‬الأيزيديين‭ ‬يريدون‭ ‬إدارة‭ ‬حكم‭ ‬ذاتي‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬دولية‭. ‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الإقليمية‭. ‬كانوا‭ ‬يعاملوننا‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬أيزيديون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬متداع‭ ‬قرب‭ ‬فندق‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أربيل‭ ‬يرتاده‭ ‬مسؤولون‭ ‬تنفيذيون‭ ‬غربيون‭ ‬إنهم‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬سخاء‭ ‬العشائر‭ ‬المحلية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬مثل‭ ‬الأرز‭ ‬والسكر‭.‬

وتعمل‭ ‬طاولات‭ ‬تحت‭ ‬خيمة‭ ‬كفصل‭ ‬دراسي‭ ‬للأطفال‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬ويستخدم‭ ‬صبية‭ ‬صغار‭ ‬قطعا‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬ودلو‭ ‬ماء‭ ‬لمسح‭ ‬الأرضية‭. ‬وتذكرهم‭ ‬ملصقات‭ ‬لرياضات‭ ‬مثل‭ ‬الرماية‭ ‬والفروسية‭ ‬بالقيود‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مخيمهم‭ ‬الذي‭ ‬يفتقر‭ ‬لكل‭ ‬وسائل‭ ‬المتعة‭ ‬والتسلية‭.‬

فكر‭ ‬علي‭ ‬خلف‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬المخيم‭- ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬عارض‭ ‬كعامل‭ ‬يدوي‭- ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الأيزيديون‭ ‬وحيدون‭. ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬طردت‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬فنحن‭ ‬نريد‭ ‬قوة‭ ‬دولية‭ ‬لحمايتنا‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭.‬