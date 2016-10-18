– October 18, 2016

كلام * كلام

حشود الزعيم – فيصل جاسم العايش

ثمة علاقة متلازمة بين الزعيم السياسي، اي زعيم، وبين الحشود من الجماهير التي تخرج من الزوايا والازقة والبيوت لكي تستقبله حين يحل هذا الزعيم بينهم، سواء خرجوا طوعاً او تم جلبهم بتلك الطرق التي يعرفها الزعيم وحاشيته بشكل جديد.

لا زعيم بلا حشود

يقف الزعيم على منصة عالية وحشود الجماهير امامه تصفق له وترفع صوره ويزداد الامر عند بعضهم فيرفعون على الاذرع والاكتاف والرؤوس لتحية الزعيم الذي يقودهم ويصنع لهم حاضرهم ومستقبلهم متفانياً من اجلهم ومن اجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة لهم.

ولان الزعيم ليس خالداً فاما ان يأخذه ملك الموت، لانه انسان مثل غيره او ان تتم الاطاحة به بفعل انقلاب عسكري بالدبابات والطائرات، فيظهر الزعيم الجديد بذات الشعارات التي رفعها الزعيم السابق من تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي وبناء المعامل والمدن الحديثة، فتخرج الحشود ذاتها، نعم ذاتها، وهي تصفق للزعيم الجديد وترتفع ذات الوجوه على الاذرع والاكتاف والرؤوس هاتفه بحياة الزعيم الجديد.

العلاقة بين الزعيم والحشود علاقة ازلية. الزعماء يتغيرون والحشود لا تتغير الا باستشناءات محدودة، والشعارات ايضاً لا تتغير منذ كتابتها اول مرة فهي صالحة لكل عصر وزمان ضمن ما لا يطمح بالرفاه والسعادة وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل للعاطلين عن العمل وبناء المعامل والمصانع وتحقيق الوحدة العربية بين الناطقين بلغة الضاد من المحيط الى الخليج! نحن الذين اعتدنا ان نرفع علاقة النصر التي رفعها ونستون تشرشل فصارت رمزاً عالياً، في كل مكان.

لقد رايت اطفالاً يقتاتون على المزابل والنفايات وفي مناطق الطمر الصحي وهم بأسمالهم البالية ووجوههم الملوثة بالسواد وهم يرفعون علامة النصر امام الكاميرات التلفزيونية، وما ان يقف المصور الصحفي في سوق او حي سكني او مجمع تجاري لكي يجري مقابلة سريعة مع مواطن ما، حتى يظهر خلفه العشرات وهم يلوحون بشارة النصر بافتراق السبابة والوسط من اصابع اليد، ولست ادري الى اي نصر يشيرون بهذه العلامة وهم يضحكون على انفسهم قبل ان يضحكون علينا. انهم الحشود ايها السادة. الجماهير التي ما ان تسمع صوت الطبل حتى تهرع راكضة الى مصدر الصوت لكي ترقص مع الراقصين وتدبك مع الدابكين وتهز اطرافها يمنة وشمالاً، وهل هناك اجمل من هذه الفعاليات في استقبال الزعيم.

انتبهوا. انتبهوا. انتبهوا. الوعي الجماهيري يتبدل الان فالزعيم لم تعد له تلك الهيبة لان صندوق الاقتراع هو الذي يأتي به زعيماً. والجماهير صارت تعرف ان شارة النصر لها دلالتها ووقتها وكل شيء قابل للتغيير بالارادة والتصميم.