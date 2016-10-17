الهجوم ينجز أهدافه في سهل نينوى

– October 17, 2016

‭ ‬تحرير‭ ‬ستين‭ ‬مواطناً‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬داعش‭ ‬وأولى‭ ‬ضحايا‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬البيشمركة‭ … ‬إردوغان‭:‬لسنا‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬لا‭ ‬تشترك‭ ‬فيها‭ ‬تركيا

المقاومة‭ ‬الموصلية‭ ‬تشتبك‭ ‬مع‭ ‬مقار‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬وتكبده‭ ‬قتلى‭ ‬

شرق‭ ‬الموصل‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان

‭(‬رويترز‭) ‬

كسرت‭ ‬الضربة‭ ‬القوية‭ ‬الاولى‭ ‬معنويات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وتهاوت‭ ‬دفاعاته‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرقي‭ ‬الموصل‭ ‬بسرعة‭ ‬امام‭ ‬اندفاع‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المشتركة‭ ‬تحت‭ ‬الغطاء‭ ‬الجوي‭ ‬الامريكي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬

بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هجوما‭ ‬تدعمه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬لاستعادة‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬كبير‭ ‬للتنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬جيش‭ ‬رجال‭ ‬الطريقة‭ ‬النقشبندية‭ ‬النفير‭ ‬العام‭ ‬لقتال‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تسلمت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬انه‭ ‬قتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬واستولى‭ ‬على‭ ‬سلاحهم‭ ‬وحرر‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬سجيناً‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬المركزي‭ ‬بالموصل‭ . ‬وقال‭ ‬الاهالي‭ ‬لمراسلي‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬نفذ‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الانزالات‭ ‬حول‭ ‬ضواحي‭ ‬الموصل‭ ‬وفتح‭ ‬ثغرات‭ ‬في‭ ‬الدفاعات‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬داعش‭ ‬عشر‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬نينوى‭ ‬وتقهقر‭ ‬نحو‭ ‬برطلة‭ ‬وقرة‭ ‬قوش‭ ‬كما‭ ‬اندحر‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الصد‭ ‬الاول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الحود‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬وتكبد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬قتيل‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عشائرية‭ ‬تحدثت‭ ‬هاتفياً‭ ‬الى‭ ‬الزمان‭ ‬امس‭ .‬

وبعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬الارهابيين‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وإعلانهم‭ ‬دولة‭ ‬خلافة‭ ‬إسلامية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬بدأت‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬والبشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬عشائر‭ ‬سنية‭ ‬الهجوم‭ ‬لإخراجهم‭ ‬منها‭. ‬وتقاتل‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬الان‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬كتائب‭ ‬مقاومة‭ ‬تعمل‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭ ‬منها‭ ‬كتيبة‭ ‬أولياءالموصل‭ ‬التي‭ ‬اعلنت‭ ‬عن‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬تصفية‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬بالاسماء‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬،

وأطلقت‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬نيرانها‭ ‬وترددت‭ ‬أصداء‭ ‬الانفجارات‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمدينة‭ . ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للحدود‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬حدودا‭ ‬بطول‭ ‬350‭ ‬كيلومترا‭ ‬ونواجه‭ ‬تهديدات‭ ‬قادمة‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭.‬‮»‬

ويشارك‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬دربتهم‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬الموصل‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬الذين‭ ‬دربتهم‭ ‬تركيا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬والنصف‭ ‬الآخر‭ ‬قوات‭ ‬احتياط‭. ‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬آسف‭ ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬المحتملة‭ ‬للعملية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬تركيا‭.‬‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬تركيا‭ ‬أكدت‭ ‬الاثنين‭ ‬استعدادها‭ ‬لاستقبال‭ ‬مئات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬إذا‭ ‬أشعلت‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لطرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬عنفا‭ ‬طائفيا‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نعمان‭ ‬قورتولموش‭ ‬‮«‬إنهم‭ (‬اللاجئون‭) ‬سيكونون‭ ‬تعساء‭ ‬ومنهكون‭ ‬وتركيا‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنهم‭ ‬الذهاب‭ ‬له‭. ‬تركيا‭ ‬مستعدة‭ ‬لهذا‭ ‬لكننا‭ ‬ننبه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لضرورة‭ ‬منع‭ ‬مرور‭ ‬هؤلاء‭ ‬بهذه‭ ‬المعاناة‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬مرارا‭ ‬إن‭ ‬السماح‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الشيعة‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬واعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬غالبية‭ ‬عربية‭ ‬سُنية‭ ‬قد‭ ‬يؤجج‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‭. ‬وقال‭ ‬قورتولموش‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أُديرت‭ ‬عملية‭ ‬الموصل‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬موجة‭ ‬لاجئين‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬‮»‬‭ ‬واعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخازر‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الكوير‭ ‬والقيارة‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬كمرحلة‭ ‬اولى‭ ‬لعملية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬ارهابيي‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬القيادة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬لتطهير‭ ‬القرى‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬الخازر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬جرى‭ ‬بالتنسيق‭ ‬‮«‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬الفدرالية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬اشهر‭ ‬لاستعادة‭ ‬قرى‭ ‬سهل‭ ‬نينوى‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وكان‭ ‬يسكنها‭ ‬المسيحيون‭ ‬والطائفة‭ ‬الكاكائية‭.‬

وقالوا‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬تم‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬وان‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬استقرت‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬بلدتي‭ ‬قرة‭ ‬قوش‭ ‬وبرطلة‭ ‬المسيحيتين‭ ‬التي‭ ‬سقطتا‭ ‬بيد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬اب‭/‬أغسطس‭ ‬2014‭ .‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اليوم‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬عراقي‭ ‬قد‭ ‬يتوجهون‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬منها‭ ‬دولته‭ ‬للخلافة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬عندما‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وساعدت‭ ‬حملة‭ ‬جوية‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬أغلب‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬وثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬ماهر‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬داعش‭ ‬يستخدمون‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ ‬وذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬تعقبهم‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬وهناك‭ ‬راكب‭ ‬خلفي‭ ‬على‭ ‬الدراجة‭ ‬يستخدم‭ ‬منظارا‭ ‬لمراقبة‭ ‬البنايات‭ ‬والشوارع‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬‮»‬‭ ‬ويعد‭ ‬أبو‭ ‬ماهر‭ ‬وغيره‭ ‬ممن‭ ‬تم‭ ‬الاتصال‭ ‬بهم‭ ‬دفاعات‭ ‬مؤقتة‭ ‬ويخزنون‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬تحسبا‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬أسابيع‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬شهورا‭. ‬وحجب‭ ‬السكان‭ ‬أسماءهم‭ ‬الكاملة‭ ‬لاعتبارات‭ ‬أمنية‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬رواياتهم‭.‬

وتوقعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يتكبد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬هزيمة‭ ‬دائمة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وأطاح‭ ‬بحكم‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬لكن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭. ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬اندلاع‭ ‬صراع‭ ‬طائفي‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬أغلبية‭ ‬سنية‭ ‬والقوات‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬لتحريرها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬فرار‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬أزمة‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعبر‭ ‬أوروبا‭.‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬ماهر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بتجهيز‭ ‬غرفة‭ ‬محصنة‭ ‬داخل‭ ‬البيت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬أكياس‭ ‬من‭ ‬الرمل‭ ‬لسد‭ ‬النافذة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الموجودة‭ ‬وقمنا‭ ‬أيضا‭ ‬بإزالة‭ ‬كل‭ ‬المحتويات‭ ‬الخطرة‭ ‬أو‭ ‬القابلة‭ ‬للاشتعال‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أنفقت‭ ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أملك‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الطعام‭ ‬وحليب‭ ‬الأطفال‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬قد‭ ‬نحتاجه‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬منسقة‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أبلغ‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬تحرك‭ ‬كبير‭ ‬للسكان‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬موعد‭ ‬وصول‭ ‬الهجوم‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها‭.‬

وأضافت‭ ‬ليز‭ ‬جراندي‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬ستنقل‭ ‬المدنيين‭ ‬الفارين‭ ‬الذين‭ ‬سيجري‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬اختباء‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقارير‭ ‬للسكان‭ ‬بأن‭ ‬المسلحين‭ ‬حلقوا‭ ‬لحاهم‭ ‬لتفادي‭ ‬رصدهم‭.‬

وبثت‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬لقطات‭ ‬لما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬قصف‭ ‬للموصل‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬وزخات‭ ‬من‭ ‬الطلقات‭ ‬الكاشفة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الليل‭ ‬ودوي‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬اليوم‭ ‬ابتداء‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬البطلة‭ ‬لتحريركم‭ ‬من‭ ‬بطش‭ ‬وإرهاب‭ ‬داعش‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬العبادي‭ ‬وحوله‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬‮«‬يا‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬العزيز‭ ‬يا‭ ‬أبناء‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬الأحبة‭ ‬لقد‭ ‬دقت‭ ‬ساعة‭ ‬الانتصار‭ ‬وبدأت‭ ‬عمليات‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭.‬

‮«‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬قريبا‭ ‬نلتقي‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الموصل‭ ‬لنحتفل‭ ‬جميعا‭ ‬بتحريرها‭ ‬وبخلاصكم‭.‬‮»‬

‭*‬‭ ‬مقاتلون‭ ‬أكراد

قال‭ ‬اللفتنانت‭ ‬جنرال‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستيفن‭ ‬تاونسند‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬المناهض‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬عراقية‭ ‬ستستمر‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭.‬‮»‬‭ ‬وإذا‭ ‬سقطت‭ ‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬السورية‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬مازال‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬آشتون‭ ‬كارتر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬لإلحاق‭ ‬هزيمة‭ ‬دائمة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬‮»‬‭ ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬واثقون‭ ‬أن‭ ‬شركاءنا‭ ‬العراقيين‭ ‬سينتصرون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدونا‭ ‬المشترك‭ ‬وتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬وباقي‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬كراهية‭ ‬ووحشية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬‮»‬‭ ‬وبدأ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬التراجع‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقوات‭ ‬كردية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬للحملة‭ ‬المناهضة‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬سحق‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تمردا‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬له‭ ‬داخل‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬لأكراد‭ ‬العراق‭ ‬إن‭ ‬4000‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬لتحرير‭ ‬عدة‭ ‬قرى‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬منسق‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية‭ .‬

وقال‭ ‬مسعود‭ ‬البرزاني‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬شبه‭ ‬المستقل‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تمثل‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬فيها‭ ‬قواته‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬معا‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬انتزعت‭ ‬السيطرة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬والقرى‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭.‬

وقال‭ ‬مراسل‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬عمودا‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭ ‬كان‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬المتشددين‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمدينة‭ ‬وهو‭ ‬ناتج‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬عن‭ ‬احتراق‭ ‬وقود‭ ‬يستخدم‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬تقدم‭ ‬الأكراد‭ ‬وحجب‭ ‬الرؤية‭ ‬عن‭ ‬الطائرات‭.‬

وذكر‭ ‬مقاتل‭ ‬كردي‭ ‬شاب‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬المعركة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يستكشف‭ ‬السهل‭ ‬الواقع‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬جبل‭ ‬زيرتيك‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬المسلمون‭ ‬الحقيقيون‭. ‬داعش‭ ‬ليسوا‭ ‬بمسلمين‭ ‬لا‭ ‬يقر‭ ‬أي‭ ‬دين‭ ‬ما‭ ‬فعلوه‭.‬‮»‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬مرت‭ ‬سيارة‭ ‬همفي‭ ‬وكتب‭ ‬اسم‭ ‬روج‭ ‬افا‭ ‬أي‭ ‬كردستان‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬مدفعها‭ ‬الرشاش‭.‬

وقال‭ ‬الميجر‭ ‬شيبان‭ ‬صالح‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يستقلون‭ ‬السيارة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذه‭ ‬كردستان‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬ننتهي‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬هنا‭ ‬سنلاحقهم‭ ‬إلى‭ ‬الرقة‭ ‬أو‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‮»‬‭ .‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬تسع‭ ‬قرى‭ ‬خلال‭ ‬اليوم

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬التحرير‭ ‬هي‭ ‬قوات‭ ‬جيش‭ ‬العراق‭ ‬الباسلة‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الوطنية‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬سيدخلون‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬لتحريرها‭ ‬وليس‭ ‬غيرهم‭.‬‮»‬

وكان‭ ‬ساسة‭ ‬محليون‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬ودول‭ ‬تقطنها‭ ‬أغلبية‭ ‬سنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬تركيا‭ ‬والسعودية‭ ‬قد‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬طائفية‭.‬