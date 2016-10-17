بارزاني يتحدث عن تحرير مائتي كلم مربع ويشيد بالتنسيق مع الجيش العراقي

– October 17, 2016

اربيل‭ (‬العراق‭) – ‬الزمان‭ ‬

وصف‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬ب»الرائع‮»‬‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬عبر‭ ‬القتال‭ ‬جنبا‭ ‬الى‭ ‬جنب‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬قال‭ ‬بارزاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خازر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بحضور‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والبشمركة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬تاريخي‭ ‬ونقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬والجيش‭ ‬العراقي‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتحرير‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬رائع‭ ‬وجيد‭ ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬تحمل‭ ‬معاني‭ ‬كثيرة‭ ‬بان‭ ‬العدو‭ ‬سيتقهقر‭ ‬بسرعة‭ ‬امام‭ ‬هذاالتعاون‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيستمر‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬‮«‬‭. ‬واضاف‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الان‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬وجنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬انها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تختلط‭ ‬فيها‭ ‬دماء‭ ‬البشمركة‭ ‬والجيش‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ (…) ‬سيعتبر‭ ‬درسا‭ ‬جيدا‭ ‬لكي‭ ‬نعالج‭ ‬مشاكلنا‭ ‬بروح‭ ‬اخوية‮»‬‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لمشاركة‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تدرب‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بعشيقة‭ ‬قرب‭ ‬الموصل،‭ ‬قال‭ ‬بارزاني‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وانقرة‮»‬‭.‬