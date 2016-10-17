بارزاني يتحدث عن تحرير مائتي كلم مربع ويشيد بالتنسيق مع الجيش العراقي
اربيل (العراق) – الزمان
وصف مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق ب»الرائع» التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البشمركة عبر القتال جنبا الى جنب لاستعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية. قال بارزاني خلال مؤتمر صحافي الاثنين في منطقة خازر على بعد حوالى 40 كلم من الموصل بحضور قادة من الجيش والبشمركة «اليوم تاريخي ونقلة نوعية في تعاون قوات البشمركة والجيش العراقي للوصول الى اتفاق لتحرير الموصل». وتابع ان «التنسيق رائع وجيد وهي رسالة تحمل معاني كثيرة بان العدو سيتقهقر بسرعة امام هذاالتعاون بين بغداد واربيل». واكد ان «هذا التعاون سيستمر الى حين القضاء على الارهاب «. واضاف الزعيم الكردي «حتى الان تم تحرير اكثر من 200 كلم مربع في المرحلة الاولى التي بدأت في شمال وشرق وجنوب مدينة الموصل».
وقال «انها المرة الاولى التي تختلط فيها دماء البشمركة والجيش في محاربة الارهاب (…) سيعتبر درسا جيدا لكي نعالج مشاكلنا بروح اخوية». وبالنسبة لمشاركة تركيا التي تدرب قوات في قاعدة بعشيقة قرب الموصل، قال بارزاني «يجب التوصل الى تفاهم بين بغداد وانقرة».