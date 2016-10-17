اجتماع للتحالف في باريس:معالجة عدم انتقال داعش من الموصل الى سوريا

– October 17, 2016

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬ابرز‭ ‬وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لبحث‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وعلم‭ ‬من‭ ‬اوساط‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬ان‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬سيستقبل‭ ‬12‭ ‬وزيرا‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬باريس‭. ‬والى‭ ‬جانب‭ ‬وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬كندا‭ ‬واستراليا‭ ‬ونيوزيلاندا‭ ‬سيحضر‭ ‬ايضا‭ ‬ثمانية‭ ‬وزراء‭ ‬اوروبيين‭ (‬بريطانيا‭ ‬والمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬وايطالاي‭ ‬واسبانيا‭ ‬والنروج‭ ‬والدنمارك‭). ‬ويضم‭ ‬التحالف‭ ‬حوالى‭ ‬ستين‭ ‬دولة‭ ‬بينها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬واسيوية‭ ‬لكن‭ ‬مستوى‭ ‬تدخلها‭ ‬يتفاوت‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬استعراض‭ ‬وضع‭ ‬التقدم‭ ‬بخصوص‭ ‬الموصل‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬اطلقت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬هجومها‭ ‬لاستعادة‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وتدعم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭ (‬كردية‭) ‬بعمليات‭ ‬جوية‭ ‬وبالمدفعية‭ ‬والتدريب‭. ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬انتقال‭ ‬قوات‭ ‬كبيرة‭ ‬لداعش‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬نحو‭ ‬المنطقة‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬وسيبحث‭ ‬الوزراء‭ ‬ال13‭ ‬ايضا‭ ‬تطور‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يحتفظ‭ ‬الجهاديون‭ ‬بعدة‭ ‬معاقل،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناسبة‭ ‬للتذكير‭ ‬باهمية‭ ‬استعادة‭ ‬الرقة‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬توافق‭ ‬ممتاز‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭. ‬والرقة‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬منها‭ ‬التخطيط‭ ‬لعدة‭ ‬اعتداءات‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬تشكل‭ ‬هدفا‭ ‬عسكريا‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لباريس‭ . ‬

وفي‭ ‬الموصل‭ ‬يعد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬وثمانية‭ ‬الاف‭ ‬مقاتل‮»‬‭ ‬يتركزون‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭. ‬ويواجهون‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬45‭ ‬الف‭ ‬عنصر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬والبشمركة‭ ‬وقوات‭ ‬اخرى‭.‬