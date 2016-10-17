مصدر رئاسي لـ (الزمان):لا تستبعدوا زيارة السيسي الى الرياض لتطويق الازمة

– October 17, 2016

مخاوف‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬من‭ ‬تحريض‭ ‬سعودي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

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كشف‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬يدرس‭ ‬القيام‭ ‬بزيارة‭ ‬سريعة‭ ‬للسعودية‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬لتطويق‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ . ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬بتشكيل‭ ‬وفد‭ ‬برلماني‭ ‬مصري‭ ‬للتوجه‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬لنفس‭ ‬الغرض‭ .‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬التحركات‭ ‬الدلبوماسية‭ ‬المصرية‭ ‬المكثفة‭ ‬فى‭ ‬اتجاه‭ ‬الرياض‭ ‬تاتي‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬مصر‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تحركات‭ ‬الملكة‭ ‬لتحريض‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬لتجميد‭ ‬اى‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬لمصر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬واغلاق‭ ‬ابواب‭ ‬العمل‭ ‬تجاه‭ ‬المصريين‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬وسياسي‭ ‬لحركة‭ ‬الاخوان‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬عاطف‭ ‬السعداوي‭ ‬الخبير‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬للاهرام‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬شعور‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬المملكة‭ ‬كحليف‭ ‬استراتيجي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تلاشي‭ ‬وان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سوف‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬دفع‭ ‬القاهرة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬تحالفات‭ ‬جديدة‭ ‬ومصدر‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬عبر‭ ‬روسيا‭ ‬او‭ ‬ايران‭ ‬وقد‭ ‬عبرت‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬عبر‭ ‬التصعيد‭ ‬الاعلامي‭ ‬للانتقادات‭ ‬ضد‭ ‬الحكم‭ ‬السعودي‭ ‬وانطلاق‭ ‬دعوات‭ ‬لعدم‭ ‬تسليم‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬للسعودية‭ ‬بل‭ ‬والدعوة‭ ‬لمقاطعة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ازعج‭ ‬الرياض‭ ‬ودفعها‭ ‬الى‭ ‬التهديد‭ ‬بأتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ .‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اتهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬دولا‭ ‬اقليمية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬ايران‭ ‬وقطر‭ ‬بتمويل‭ ‬حملة‭ ‬اعلامية‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬فى‭ ‬البلدين‭ ‬وعبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لاحداث‭ ‬توتر‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬،اشتعلت‭ ‬حرارة‭ ‬التوتر‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬استعداد‭ ‬للمظاهرات‭ ‬المرتقبة‭ ‬والتى‭ ‬دعت‭ ‬لها‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬ابريل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬السياسيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتى‭ ‬عرفت‭ ‬بأسم‭ ‬ثورة‭ ‬الغلابة‭ ‬وانقسم‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬لتلك‭ ‬المظاهرات‭ ‬بعد‭ ‬تفاقم‭ ‬الاوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومعارض‭ ‬لها‭ ‬باعتبار‭ ‬تلك‭ ‬الثورة‭ ‬لن‭ ‬تأتي‭ ‬بجديد‭ ‬وسوف‭ ‬تدخل‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬فوضي‭ ‬جديدة‭ ‬تدفع‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬منزلق‭ ‬خطر‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الازمات‭ ‬التى‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬هيثم‭ ‬الحريري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الغليان‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ . ‬بسبب‭ ‬غلاء‭ ‬الاسعار‭ ‬واختفاء‭ ‬سلع‭ ‬بعينها‭ ‬كالسكر‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬زيادة‭ ‬فى‭ ‬المرتبات‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬مطالب‭ ‬بامتصاص‭ ‬غضب‭ ‬الشعب‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استغلاله‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬وحركة‭ ‬6‭ ‬ابريل‭ ‬لاشعال‭ ‬مظاهرات‭ ‬يوم‭ ‬11‭/‬11‭ ‬القادم‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬قبل‭ ‬11‭ /‬11‭ ‬وتحسبا‭ ‬للمظاهرات‭ ‬المحتملة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬الاستعداد‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬كما‭ ‬اتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬لمراقبة‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المحرضين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المظاهرات