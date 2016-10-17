مصدر رئاسي لـ (الزمان):لا تستبعدوا زيارة السيسي الى الرياض لتطويق الازمة
مخاوف في القاهرة من تحريض سعودي لدول الخليج ضد المصالح المصرية
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر برئاسة الجمهورية ل (الزمان) ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدرس القيام بزيارة سريعة للسعودية وبعض الدول الخليجية لتطويق الازمة بين البلدين . فى الوقت نفسه طالب عدد من اعضاء البرلمان المصري بتشكيل وفد برلماني مصري للتوجه الى السعودية لنفس الغرض .فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوي للزمان ان التحركات الدلبوماسية المصرية المكثفة فى اتجاه الرياض تاتي بعد تلقي مصر معلومات عن تحركات الملكة لتحريض دول خليجية لتجميد اى مساعدات مالية لمصر خلال الفترة المقبلة واغلاق ابواب العمل تجاه المصريين وتقديم دعم مالي وسياسي لحركة الاخوان وتطوير العلاقات مع اثيوبيا للانتهاء من مشروع سد النهضة. فى السياق ذاته اكد د/ عاطف السعداوي الخبير بمركز الدراسات السياسية للاهرام يرجع الى شعور القاهرة ان وضع المملكة كحليف استراتيجي للولايات المتحدة قد تلاشي وان الولايات المتحدة سوف تراهن على طهران فى المرحلة المقبلة فضلا عن تراجع اسعار النفط كل هذا دفع القاهرة للبحث عن تحالفات جديدة ومصدر دعم مالي عبر روسيا او ايران وقد عبرت القاهرة عن ذلك الموقف عبر التصعيد الاعلامي للانتقادات ضد الحكم السعودي وانطلاق دعوات لعدم تسليم تيران وصنافير للسعودية بل والدعوة لمقاطعة الحج والعمرة وهو ما ازعج الرياض ودفعها الى التهديد بأتخاذ اجراءات عقابية .من ناحية اخرى اتهم عدد من الخبراء دولا اقليمية وعلى راسها ايران وقطر بتمويل حملة اعلامية عبر وسائل الاعلام فى البلدين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحداث توتر فى العلاقات بين البلدين من ناحية اخرى ،اشتعلت حرارة التوتر فى مصر استعداد للمظاهرات المرتقبة والتى دعت لها جماعة الاخوان المسلمين و 6 ابريل وعدد من الناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي والتى عرفت بأسم ثورة الغلابة وانقسم الراي العام فى مصر بين مؤيد لتلك المظاهرات بعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية ومعارض لها باعتبار تلك الثورة لن تأتي بجديد وسوف تدخل مصر فى حالة فوضي جديدة تدفع بها الى منزلق خطر فى ظل الازمات التى تعاني منها مصر والمنطقة و قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة ان الشارع المصري يعاني من الغليان ضد الحكومة الحالية . بسبب غلاء الاسعار واختفاء سلع بعينها كالسكر فى ظل عدم وجود زيادة فى المرتبات واضاف ان النظام الحالي مطالب بامتصاص غضب الشعب حتى لا يتم استغلاله من الاخوان وحركة 6 ابريل لاشعال مظاهرات يوم 11/11 القادم ومع زيادة حدة التوتر قبل 11 /11 وتحسبا للمظاهرات المحتملة كشف مصدر امني ل (الزمان) عن رفع الاستعداد بين قوات الشرطة والجيش كما اتخذت اجراءات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والقبض على المحرضين على تلك المظاهرات