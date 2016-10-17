ابن كيران يعمل للتحالف مع الاستقلال و الاشتراكي أقرب الى خيار المعارضة

– October 17, 2016

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

يتوجه‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الاصطفاف‭ ‬بين‭ ‬خيارين،‭ ‬إما‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬أو‭ ‬اصطفافه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬الاقرب‭ ‬اليها‭ ‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬مستقبله‭ ‬السياسي‭ ‬مرهون‭ ‬بقرار‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬القيادي‭ ‬حميد‭ ‬شباط،‭ ‬سواء‭ ‬بالانضمام‭ ‬معا‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬التوجه‭ ‬معا‭ ‬إلى‭ ‬المعارضة‭. ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬فيه‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاوراته‭ ‬لتشكيل‭ ‬أغلبية‭ ‬حكومية‭ ‬مريحة‭ ‬على‭ ‬إقناع‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ (‬المحافظ‭) ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬خاصة‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬حميد‭ ‬شباط‭ ‬اختار‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬و‭ ‬المعاصرة‭ (‬العلماني‭) ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬النقدية‭ ‬لحكومة‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭.‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يظل‭ ‬موقف‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬محند‭ ‬العنصر‭ ‬عقب‭ ‬مشاوراته‭ ‬مع‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬بعد‭ ‬موقفه‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬المشاركة‭. ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬سيتخذ‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للحزب‭ ‬قريبا‭ ‬للحسم‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬المشاركة‭ .‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬إن‭ ‬لقاءً‭ ‬تشاوري‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬للقوات‭ ‬الشعبية،‭ ‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يحتضنه‭ ‬المركز‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬17‭ (‬أكتوبر‭) ‬2016‭ ‬،وأكد‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬حمزة‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬‮«‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬المغربية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬تحكم‭ ‬المشهد‭ ‬الانتخابي‭ ‬بالمغرب‭. ‬واقتناع‭ ‬الحزبين‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أساسيا‭ ‬ومهما‭ ‬لتحصين‭ ‬البلاد‭ ‬وحماية‭ ‬الاختيار‭ ‬الديمقراطي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المخاطر‭. ‬وأوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬أن‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬ابن‭ ‬كيران،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬تتأسس‭ ‬عليه‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬أي‭ ‬على‭ ‬منطق‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬التام‭ ‬للإرادة‭ ‬الشعبية،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬القواعد‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإبتزاز‭ ‬ما‭ ‬كاينش‭ ‬في‭ ‬هاد‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬ابن‭ ‬كيران،‭ ‬عقب‭ ‬لقائين‭ ‬عقدها‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬القياديين‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ومحند‭ ‬العنصر،‭ ‬بالمقر‭ ‬المركزي‭ ‬للحزب‭ ‬بالرباط،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الابتزاز‭ ‬لن‭ ‬يُفتح‭ ‬له‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬مردفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعقول‭ ‬والأناس‭ ‬المعقولين‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬القدوم‭ ‬مرحبا‭ ‬بهم‮»‬،قبل‭ ‬أن‭ ‬يستدرك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حزبا‭ ‬واحدا‭ ‬لا‭ ‬نحن‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتحاور‭ ‬معه‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬يريد‮»‬‭.‬،‭ ‬ويقصد‭ ‬بذلك‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬العلماني‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬المشاورات‭ ‬الرسمية‭ ‬لتشكيل‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية‭ ‬المقبلة،‭ ‬التقى‭ ‬الاثنين‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبد‭ ‬الله،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المعين‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭. ‬وشدد‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الكتاب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأغلبية‭ ‬المقبلة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مختلف‭ ‬أطرافها‭ ‬منسجمة‭ ‬متكاملة‭ ‬مخلصة‭ ‬للعهد‭ ‬الذي‭ ‬سنلتزم‭ ‬به‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬يقارب‭ ‬إيجابا،‭ ‬موضوع‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬2011،‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬ستجعلنا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توطدت‭ ‬ألعلاقة‭ ‬بيننا‭ ‬أكثر‭ . ‬وحول‭ ‬المقاربات‭ ‬الممكنة‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬ضوئها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة،‭ ‬يقول‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬لهياكلنا‭ ‬التنظيمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيم‭ ‬الموقف‭ ‬الإيجابي‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬