ابن كيران يعمل للتحالف مع الاستقلال و الاشتراكي أقرب الى خيار المعارضة
الرباط – عبدالحق بن رحمون
يتوجه حزب الاتحاد الاشتراكي الاصطفاف بين خيارين، إما المشاركة في الحكومة المقبلة أو اصطفافه إلى جانب المعارضة التي يبدو الاقرب اليها ، وبذلك فإن مستقبله السياسي مرهون بقرار حزب الاستقلال الذي يتزعمه القيادي حميد شباط، سواء بالانضمام معا إلى الحكومة أو التوجه معا إلى المعارضة. هذا في الوقت الذي يعول فيه ابن كيران رئيس الحكومة في إطار مشاوراته لتشكيل أغلبية حكومية مريحة على إقناع حزب الاستقلال (المحافظ) للدخول إلى الحكومة، خاصة و أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط اختار قبل سنة الانفصال عن حزب الأصالة و المعاصرة (العلماني) والانتقال إلى المساهمة النقدية لحكومة ابن كيران.في المقابل يظل موقف حزب الحركة الشعبية غير واضح وفي تصريح لـ محند العنصر عقب مشاوراته مع ابن كيران وقال إن حزب الحركة الشعبية لم يتخذ بعد موقفه النهائي من قرار المشاركة. مضيفاً أن القرار سيتخذ بعد اجتماع المجلس الوطني للحزب قريبا للحسم في قرار المشاركة .
وقالت مصادر لـ (الزمان) إن لقاءً تشاوري عقد مساء الاثنين بين قيادتي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مضيفة أن هذا اللقاء يحتضنه المركز العام لحزب الاستقلال، في الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين 17 (أكتوبر) 2016 ،وأكد عادل بن حمزة الناطق باسم حزب الاستقلال، ، أن هذا الاجتماع يأتي من أجل بحث آخر التطورات التي تعرفها «الساحة السياسية المغربية»، في إطار المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية التي أضحت تحكم المشهد الانتخابي بالمغرب. واقتناع الحزبين بالعمل المشترك الذي يعتبر أساسيا ومهما لتحصين البلاد وحماية الاختيار الديمقراطي من كل المخاطر. وأوضحت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يؤكد على نوع من التوجه تتأسس عليه الحكومة المقبلة أي على منطق من الاحترام التام للإرادة الشعبية، وفي إطار احترام القواعد الديمقراطية». مؤكدا أن «الإبتزاز ما كاينش في هاد الحكومة».
كما أوضح ابن كيران، عقب لقائين عقدها الاثنين، مع القياديين نبيل بن عبدالله ومحند العنصر، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن «الابتزاز لن يُفتح له المجال»، مردفا أن «المعقول والأناس المعقولين الذين يريدون القدوم مرحبا بهم»،قبل أن يستدرك أن «هناك حزبا واحدا لا نحن نريد أن نتحاور معه ولا هو أيضا يريد».، ويقصد بذلك حزب الأصالة والمعاصرة العلماني.
من جهة أخرى، وفي إطار المشاورات الرسمية لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، التقى الاثنين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين مؤخراً من طرف الملك محمد السادس. وشدد زعيم حزب الكتاب» أن الأغلبية المقبلة، يجب أن تكون مختلف أطرافها منسجمة متكاملة مخلصة للعهد الذي سنلتزم به جميعا». فيما أوضح نبيل بنعبدالله أن حزب التقدم والاشتراكية يقارب إيجابا، موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، على أساس أن الأسباب التي ساهمت في مشاركتنا في حكومة 2011، هي نفس الأسباب التي ستجعلنا المشاركة في الحكومة المقبلة بعد أن توطدت ألعلاقة بيننا أكثر . وحول المقاربات الممكنة التي على ضوئها يمكن أن تتشكل هذه الحكومة، يقول نبيل بنعبدالله على أن نعود في حزب التقدم والاشتراكية لهياكلنا التنظيمية من أجل ترسيم الموقف الإيجابي النهائي من هذه الحكومة».