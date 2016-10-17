الموصل .. ولادة جديدة تحتمل قلق الأسئلة

– October 17, 2016

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فاتح عبد السلام

الموصل‭ ‬تتحرر‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬العنوان‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬المنتظرة‭ . ‬المعركة‭ ‬العسكرية‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الانهيارات‭ ‬الواسعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬والعيون‭ ‬ترنو‭ ‬الى‭ ‬الآتي‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬المرة‭ ‬السوداء‭.‬

ما‭ ‬يحدث‭ ‬بالضبط‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬مدينة‭ ‬كبرى‭ ‬اختطفها‭ ‬وألقى‭ ‬بها‭ ‬إرهابيون‭ ‬في‭ ‬غياهب‭ ‬المجهول‭ ‬وفرضوا‭ ‬قوانينهم‭ ‬الشاذة‭ ‬على‭ ‬أهلها‭ ‬،الى‭ ‬الحياة‭ ‬

مجدداً‭.‬

إنها‭ ‬معركة‭ ‬الولادة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬تعسّر‭ ‬كبير‭ ‬،‭ ‬ولادة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬جرّاحين‭ ‬مهَرَة‭ ‬يجيدون‭ ‬تنظيف‭ ‬أمكنة‭ ‬الجراح‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يترك‭ ‬مجالاً‭ ‬لتلوث‭ ‬قاتل‭ .‬

هذه‭ ‬العملية‭ ‬لا‭ ‬يجيدها‭ ‬إلا‭ ‬أبناء‭ ‬الموصل‭ ‬أنفسهم‭ ‬،‭ ‬فهم‭ ‬أدرى‭ ‬بما‭ ‬جرى‭ ‬وأعلم‭ ‬بما‭ ‬يحتاجونه‭ ‬من‭ ‬دواء‭ .‬

الموصليون‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬بأفضل‭ ‬حال‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬مجيء‭ ‬ارهاب‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬كانوا‭ ‬لعبة‭ ‬بين‭ ‬سياسيين‭ ‬تتقاذفهم‭ ‬أحقاد‭ ‬ومصالح‭ ‬وأجندات‭ ‬شتى‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬بغداد‭ ‬وعواصم‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وبقيت‭ ‬الموصل‭ ‬رهن‭ ‬محبسي‭ ‬العاصمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬المركزية‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭. ‬لكن‭ ‬حال‭ ‬السوء‭ ‬والظلام‭ ‬والدمار‭ ‬والقتل‭ ‬والتغييب‭ ‬أطبق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬

داعش‭ ‬لها‭ .‬

عودة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬سراديب‭ ‬ظلام‭ ‬الجهلة‭ ‬وتجار‭ ‬الدين‭ ‬ومصاصي‭ ‬الدماء‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬،‭ ‬بهذه‭ ‬الكلفة‭ ‬العالية‭ ‬أمر‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬ترسيم‭ ‬قواعد‭ ‬بناء‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬بما‭ ‬يحصن‭ ‬المدينة‭ ‬مستقبلاً‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬اختراق‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مسمى‭ ‬بهدف‭ ‬تحويل‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬طوال‭ ‬قرون‭ ‬حاضرة‭ ‬من‭ ‬حواضر‭ ‬دول‭ ‬وامبراطوريات‭ ‬مرت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الى‭ ‬لعبة‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬سياسية‭ ‬لها‭ ‬وسم‭ ‬الارهاب‭ ‬العلني‭ ‬كداعش‭ ‬أو‭ ‬الارهاب‭ ‬السري‭ ‬كسواه‭ .‬

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