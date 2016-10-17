الموصل .. ولادة جديدة تحتمل قلق الأسئلة
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فاتح عبد السلام
الموصل تتحرر ، هو العنوان الأساس في كل مكان ، بعد انطلاق العملية العسكرية المنتظرة . المعركة العسكرية لم تنته بعد بالرغم من الانهيارات الواسعة لتنظيم داعش. والعيون ترنو الى الآتي بعد هذه الصفحة المرة السوداء.
ما يحدث بالضبط هو عملية إعادة مدينة كبرى اختطفها وألقى بها إرهابيون في غياهب المجهول وفرضوا قوانينهم الشاذة على أهلها ،الى الحياة
مجدداً.
إنها معركة الولادة من جديد بعد تعسّر كبير ، ولادة تحتاج الى جرّاحين مهَرَة يجيدون تنظيف أمكنة الجراح بعد العمليات بما لا يترك مجالاً لتلوث قاتل .
هذه العملية لا يجيدها إلا أبناء الموصل أنفسهم ، فهم أدرى بما جرى وأعلم بما يحتاجونه من دواء .
الموصليون لم يكونوا بأفضل حال في السنوات التي سبقت مجيء ارهاب داعش ، كانوا لعبة بين سياسيين تتقاذفهم أحقاد ومصالح وأجندات شتى تمر عبر بغداد وعواصم أخرى ، وبقيت الموصل رهن محبسي العاصمة الاتحادية المركزية وإقليم كردستان. لكن حال السوء والظلام والدمار والقتل والتغييب أطبق عليها من كل جانب بعد احتلال
داعش لها .
عودة الموصل من الغياب القسري في سراديب ظلام الجهلة وتجار الدين ومصاصي الدماء الى الحياة ، بهذه الكلفة العالية أمر يحتاج الى اعادة ترسيم قواعد بناء الحياة العامة في الموصل من جميع النواحي بما يحصن المدينة مستقبلاً ضد أي اختراق تحت أي مسمى بهدف تحويل المدينة التي كانت طوال قرون حاضرة من حواضر دول وامبراطوريات مرت في هذه المنطقة الى لعبة في أجندة سياسية لها وسم الارهاب العلني كداعش أو الارهاب السري كسواه .
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لندن