توم كروز يعد بوحشية سينمائية لا مثيل لها

– October 17, 2016

لوس‭ ‬انجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬يؤدي‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬دور‭ ‬ضابط‭ ‬مضطهد‭ ‬بالجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ (‬جاك‭ ‬ريتشر‭) ‬ووعد‭ ‬‮«‬بوحشية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تستند‭ ‬أحداثه‭ ‬إلى‭ ‬قصص‭ ‬الكاتب‭ ‬لي‭ ‬تشايلدز‭. ‬وتكشف‭ ‬شخصية‭ ‬ريتشر‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ (‬جاك‭ ‬ريتشر‭: ‬نيفر‭ ‬جو‭ ‬باك‭) ‬مؤامرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اتهام‭ ‬زميلته‭ ‬السابقة‭ ‬الميجر‭ ‬سوزان‭ ‬تيرنر‭ ‬بالتجسس‭. ‬ويعمل‭ ‬ريتشر‭ ‬على‭ ‬تبرئة‭ ‬ساحتها‭. ‬وقال‭ ‬كروز‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬للفيلم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بمدينة‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬به‭ ‬حس‭ ‬دعابة‭ ‬قوي‭ ‬وقدر‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الوحشية‭ … ‬إنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شخصيته‭ .‬‮»‬‭ ‬

والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬إدوارد‭ ‬زويك‭ ‬الذي‭ ‬أخرج‭ ‬لكروز‭ ‬فيلم‭ (‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬ساموراي‭) ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وتلعب‭ ‬الممثلة‭ ‬كوبي‭ ‬سمولدرز‭ ‬دور‭ ‬تيرنر‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وشاركت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ (‬هاو‭ ‬آي‭ ‬ميت‭ ‬يور‭ ‬ماذر‭).‬