توم كروز يعد بوحشية سينمائية لا مثيل لها
لوس انجليس -(رويترز) – يؤدي النجم الأمريكي توم كروز دور ضابط مضطهد بالجيش الأمريكي في الجزء الثاني من فيلم (جاك ريتشر) ووعد «بوحشية لا مثيل لها» في الفيلم الجديد الذي تستند أحداثه إلى قصص الكاتب لي تشايلدز. وتكشف شخصية ريتشر في الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان (جاك ريتشر: نيفر جو باك) مؤامرة أدت إلى اتهام زميلته السابقة الميجر سوزان تيرنر بالتجسس. ويعمل ريتشر على تبرئة ساحتها. وقال كروز في العرض الأول للفيلم أمس الأحد بمدينة نيو أورليانز حيث تم تصوير الفيلم «به حس دعابة قوي وقدر لا مثيل له من الوحشية … إنها جزء من شخصيته .»
والفيلم من إخراج إدوارد زويك الذي أخرج لكروز فيلم (ذا لاست ساموراي) عام 2003. وتلعب الممثلة كوبي سمولدرز دور تيرنر في الفيلم وشاركت من قبل في بطولة مسلسل (هاو آي ميت يور ماذر).