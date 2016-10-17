تهافت على شراء صور ملك تايلاند الراحل

– October 17, 2016

بانكوك‭ -(‬رويترز‭) – ‬تسارع‭ ‬المتاجر‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬صور‭ ‬ملك‭ ‬تايلاند‭ ‬الراحل‭ ‬بوميبون‭ ‬ادولياديج‭ ‬والتذكارات‭ ‬الملكية‭ ‬بتلبية‭ ‬طلبات‭ ‬المشترين‭ ‬المكلومين‭ ‬الذين‭ ‬تدفقوا‭ ‬لشراء‭ ‬صور‭ ‬الرجل‭ ‬صاحب‭ ‬التبجيل‭ ‬الكبير‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وفاته‭.‬

وتوفي‭ ‬الملك‭ ‬بوميبون‭ -‬تاسع‭ ‬ملوك‭ ‬تايلاند‭ ‬التي‭ ‬يمتد‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬234‭ ‬عاما‭- ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭. ‬وكان‭ ‬يعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وأغرقت‭ ‬وفاته‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬67‭ ‬مليونا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حزن‭ ‬عميق‭. ‬وفي‭ ‬شارع‭ ‬دينسو‭ ‬القريب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الكبير‭ ‬حيث‭ ‬ستبقى‭ ‬رفات‭ ‬الملك‭ ‬بوميبون‭ ‬لنحو‭ ‬عام‭ ‬حتى‭ ‬إجراء‭ ‬المراسم‭ ‬الملكية‭ ‬لحرق‭ ‬الجثمان‭ ‬تبيع‭ ‬المتاجر‭ ‬صورا‭ ‬داخل‭ ‬إطار‭ ‬مذهب‭ ‬للملك‭ ‬وانتعشت‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭. ‬وقال‭ ‬شارلي‭ ‬وانجتامرونجويت‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬متجرا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬دينسو‭ ‬والذي‭ ‬يعرف‭ ‬بين‭ ‬البعض‭ ‬باسم‭ (‬شارع‭ ‬الصور‭) ‬‮«‬زادت‭ ‬الأعمال‭ ‬بنحو‭ ‬70‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬‮«‬نلبي‭ ‬الطلب‭ ‬بالكاد‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬صور‭ ‬الملك‭ ‬بوميبون‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬رواجا‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬بينما‭ ‬اصطف‭ ‬المشترون‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬الحار‭ ‬خارج‭ ‬متجره‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬متعلق‭ ‬بالملك‭ ‬أصبح‭ ‬مطلوبا‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

واكتست‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بانكوك‭ ‬بأقمشة‭ ‬الحداد‭ ‬السوداء‭ ‬والبيضاء‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وانتشرت‭ ‬صور‭ ‬الملك‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شريطا‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬ويراتشون‭ ‬سوكونداباتباك‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أوامر‭ ‬بإزالة‭ ‬صور‭ ‬الملك‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نوجه‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصور‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الصور‭ ‬المصحوبة‭ ‬بعبارة‭ (‬عاش‭ ‬الملك‭) ‬مناسبة‭ ‬لذلك‭ ‬نصحح‭ ‬ذلك‭.‬‮»‬

وظل‭ ‬الملك‭ ‬بوميبون‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬غالبية‭ ‬التايلانديين‭ ‬ملكا‭ ‬غيره‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬حياتهم‭. ‬وصوره‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والبنوك‭ ‬وعلى‭ ‬واجهات‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭. ‬وزادت‭ ‬مؤخرا‭ ‬صور‭ ‬ابن‭ ‬الملك‭ ‬وخليفته‭ ‬الأمير‭ ‬فاجيرالونجكورن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البائعين‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يتلقوا‭ ‬طلبات‭ ‬شراء‭ ‬لصور‭ ‬الأمير‭. ‬وقال‭ ‬شارلي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬أحد‭ ‬طلبات‭ ‬لصور‭ ‬الأمير‭ ‬بعد‭. ‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حداد‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬الأمير‭ ‬طلب‭ ‬إرجاء‭ ‬إعلانه‭ ‬ملكا‭ ‬حتى‭ ‬يتسن‭ ‬له‭ ‬الحزن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭.‬