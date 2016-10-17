انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد الإصابة بالنوع الثاني من السكري

– October 17, 2016

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬أظهر‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬مرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭.‬

وقالت‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬سليب‭ ‬مديسين‭) ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬تؤيد‭ ‬توصيات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسكري‭ ‬بضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬المصابين‭ ‬بانقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالسكري‭ ‬والعكس‭ ‬بالعكس‭.‬

ويحدث‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انسداد‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬ونتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬يتوقف‭ ‬التنفس‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭. ‬ويقول‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬وستة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬مصابون‭ ‬بانقطاع‭ ‬للتنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬المتوسط‭ ‬والشديد‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصه‭.‬

وقالت‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬ماكو‭ ‬ناجايوشي‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬بجامعة‭ ‬ناجازاكي‭ ‬اليابانية‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬تتزايد‭ ‬الأدلة‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطا‭ ‬بمقاومة‭ ‬الإنسولين‭ ‬والحساسية‭ ‬للجلوكوز‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭.‬‮»‬‭ ‬وحلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬1453‭ ‬مشاركا‭ ‬بمتوسط‭ ‬أعمار‭ ‬يبلغ‭ ‬63‭ ‬عاما‭. ‬وخضع‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬لأبحاث‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬ولم‭ ‬يكونوا‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬الدراسة‭.‬

وبعد‭ ‬زهاء‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬أصيب‭ ‬285‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭. ‬وكان‭ ‬المصابون‭ ‬بانقطاع‭ ‬شديد‭ ‬للتنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدراسة‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بنحو‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬تم‭ ‬تصنيفهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬عاديون‭. ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مصابا‭ ‬بالسكري‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬بالغين‭. ‬ومعظم‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬مصابون‭ ‬بالنوع‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يصاب‭ ‬به‭ ‬المرء‭ ‬عندما‭ ‬يفقد‭ ‬الجسم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إفراز‭ ‬أو‭ ‬معالجة‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬الإنسولين‭.‬